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ఒకే ప్రభుత్వం స్థిరంగా అధికారంలో ఉంటే, పేదరికాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించవచ్చు: లోకేశ్​

దిల్లీలో పబ్లిక్ అఫైర్స్ ఫోరం ఆఫ్ ఇండియా 'ఫైర్ సైడ్ చాట్'లో మంత్రి లోకేశ్​ పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఆయన పలు సంస్థల ప్రతినిధులతో సమావేశమై, ఏపీలో పెట్టుబడుల అంశాన్ని పరిశీలించాలని కోరారు.

Minister Lokesh Meets Representatives of Various Companies in Delhi
'ఫైర్ సైడ్ చాట్'లో పాల్గొన్న లోకేశ్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 8:00 PM IST

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Minister Lokesh Meets Representatives of Various Companies in Delhi: పదేళ్ల పాటు ఒకే ప్రభుత్వం అధికారంలో స్థిరంగా ఉంటే, పేదరికాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించవచ్చని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. దిల్లీలో పబ్లిక్ అఫైర్స్ ఫోరం ఆఫ్ ఇండియా 'ఫైర్ సైడ్ చాట్'లో పాల్గొన్న లోకేశ్ కొత్త ఉద్యోగాలు సృష్టే ప్రభుత్వ ఏకైక అజెండా అని చెప్పారు. పరిశ్రమలకు 99పైసలకే భూ కేటాయింపులపై విమర్శలను కొట్టిపారేశారు. ఆ భూమి విలువ కంటే పరిశ్రమల ద్వారా వచ్చే పెట్టుబడులు, ఉద్యోగాల విలువఎన్నో రెట్లు ఎక్కువన్నారు సాహసోపేత నిర్ణయాల వల్లే ఇతర రాష్ట్రాల్నివెనక్కి నెట్టి ఏపీ దూసుకెళ్తోందని చెప్పారు. చాట్ అనంతరం లోకేశ్​ పలు సంస్థల ప్రతినిధులతో భేటీ అయ్యారు.

ఒకే ప్రభుత్వం స్థిరంగా అధికారంలో ఉంటే, పేదరికాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించవచ్చు: లోకేశ్​ (ETV Bharat)

'ఏపీలో అబాట్ సంస్థ ఏర్పాటు చెయ్యండి':​ అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ వైద్య పరికరాలు, న్యూట్రిషన్ తయారీ సంస్థ అబాట్ (Abbott) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇస్తేయాక్ అంజాద్‌తో ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్‌ దిల్లీలో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్‌ మాట్లాడుతూ వైద్య పరికరాల తయారీ యూనిట్‌ను రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా ఆహ్వానించారు. నక్కపల్లిలో రాబోయే బల్క్ డ్రగ్ పార్క్‌లో జెనరిక్ మందుల తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు. ఈ పార్క్‌లో అనుకూలమైన భూమి, ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు, వినియోగ సేవలు, ఇతర రాష్ట్రాలకు మించిన విధానపరమైన మద్దతు ఉంటాయని తెలిపారు.

విశాఖపట్నంలో అబాట్ గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ (GCC) ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలను పరిశీలించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేశారు. అబాట్ ఎండీ అంజాద్ మాట్లాడుతూ తమ సంస్థ భారత్‌లో 400కు పైగా ఫార్మా బ్రాండ్లు, 12వేలకు పైగా ఉద్యోగులను కలిగి ఉందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం గోవా, బద్ది (హిమాచల్ ప్రదేశ్), ఝగాడియా (గుజరాత్)లలో తయారీ కేంద్రాలు, ముంబయి, న్యూదిల్లీలో కార్యాలయాలు ఉన్నట్లు చెప్పారు. పోషకాహారం (nutrition), ఫార్మా ఉత్పత్తుల కోసం స్థానిక పేరెన్నికగన్న తయారీసంస్థల్లో పెట్టుబడులకు ఆసక్తిగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని అంజాద్ చెప్పారు.

సిస్కో ఇండియా ఎండీతో లోకేశ్‌: గ్లోబల్ నెట్‌వర్కింగ్, సెక్యూరిటీ, కొలాబరేషన్, ఏఐ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌లో పేరెన్నికగన్న సిస్కో సిస్టమ్స్ (యుఎస్ఏ) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ (ఇండియా & సౌత్ ఈస్ట్ ఆసియా) హరీష్ కృష్ణన్‌తో మంత్రి నారా లోకేశ్‌ భేటీ అయ్యారు. డేటా సెంటర్ ఎకోసిస్టమ్ శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భారీ ఉత్పత్తి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను (ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్) సాధించడానికి, డేటా సెంటర్ వాల్యూ చైన్ మొత్తం వ్యవస్థను రాష్ట్రంలోకి ఆకర్షించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోందని చెప్పారు. డేటాసెంటర్ల డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా ఏపీలో యూనిఫైడ్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్ (UCS) సర్వర్లు, స్విచ్‌లు, రౌటర్ల తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేశారు.

విశాఖపట్నంలో ఒక ఇంజనీరింగ్ సెంటర్/జీసీసీని ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. సిస్కో ఇండియా ఎండీ హరీష్ కృష్ణన్ మాట్లాడుతూ ఏపీలో 50వేలమంది యువతను నెట్అకాడ్ యాక్సెస్, ఐటీ, ఇతర పరిశ్రమల్లో అత్యంత నైపుణ్యం గల శ్రామిక శక్తిగా అభివృద్ధి చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో గతేడాది మార్చిలో ఒప్పందం చేసుకున్నామని, ఇప్పటికే అమలులో ఉందని తెలిపారు. విశాఖపట్నంలో ఇన్నోవేషన్ సెంటర్, తిరుపతిలో సీఓఈ, విజయవాడ స్మార్ట్ సిటీ, ఏపీ ఫైబర్‌నెట్ (22,500 కి.మీ.) ప్రాజెక్టుల్లో తాము భాగస్వామ్యం వహించినట్లు చెప్పారు. ఏపీ ప్రభుత్వ తాజా ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని చెప్పారు.

ఏపీలో కాంపొనెంట్స్ తయారీ పార్కు: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో ఇండియా ప్రెసిడెంట్ అర్జిత్ సేన్ (గవర్నమెంట్ ఎఫైర్స్ & స్ట్రాటజిక్ ఎంగేజ్‌మెంట్)తో మంత్రి నారా లోకేశ్ సమావేశమయ్యారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న తిరుపతిలో వివో మొబైల్స్ కాంపోనెంట్స్ తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసే అవకాశాన్ని పరిశీలించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. వివో సరఫరాదారుల కోసం ఒక కాంపోనెంట్స్ తయారీ పార్క్‌ను అభివృద్ధి చేయాలని కోరారు. వివో, దాని అనుబంధ సంస్థల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో కలిసి ఒక ‘సప్లై చైన్ సమావేశాన్ని’ నిర్వహించాలని మంత్రి లోకేశ్‌ సూచించారు.

వివో ఇండియా ప్రెసిడెంట్ అర్జిత్ సేన్ మాట్లాడుతూ వివో మొబైల్ ఇండియా ప్రతిఏటా 154.2 మిలియన్ యూనిట్ల మొబైల్ యూనిట్లను తయారీ చేస్తూ స్మార్ట్ ఫోన్ మార్కెట్‌లో అగ్రగామిగా ఉందని తెలిపారు. దేశంలో విక్రయించే ఫోన్లలో 99శాతానికి పైగా (మదర్‌బోర్డులు, 90% పైగా బ్యాటరీలు, ఛార్జర్‌లతో సహా) గ్రేటర్ నోయిడాలోనే తయారు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలపై సంస్థ ఉన్నతస్థాయి బృందంతో చర్చిస్తామని అర్జిత్ సేన్ తెలిపారు.

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LOKESH MEETS VARIOUS COMPANIES
MINISTER LOKESH MEETING IN DELHI
MINISTER LOKESH IN DELHI

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