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లోకేశ్​ సరికొత్త ప్రతిపాదనలు - సానుకూలంగా స్పందించిన పారిశ్రామికవేత్తలు

దక్షిణ కొరియాలో ఆరో రోజు మంత్రి లోకేశ్‌ పర్యటన - కంపెనీల ముందు సరికొత్త ప్రతిపాదనలు - ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేసిన పారిశ్రామికవేత్తలు

IT Minister Nara Lokesh Meets Korean Delegates
IT Minister Nara Lokesh Meets Korean Delegates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 7:01 PM IST

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IT Minister Nara Lokesh Meets Korean Delegates : ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను గ్లోబల్ ఇండస్ట్రియల్ హబ్‌గా మార్చే లక్ష్యంతో మంత్రి నారా లోకేశ్​ దక్షిణ కొరియా పర్యటన 6వ రోజూ అత్యంత విజయవంతంగా సాగింది. సియోల్ వేదికగా ప్రముఖ కొరియన్ దిగ్గజ సంస్థలతో వరుస భేటీలు అవుతూ రాష్ట్రానికి భారీ పెట్టుబడులను ఆకర్షిoచారు. ఎలక్ట్రానిక్స్, ఈవీ రంగాలు, గ్రీన్ ఎనర్జీ, షిప్‌బిల్డింగ్ రంగాల్లో ఏపీకి ఉన్న వ్యూహాత్మక అనుకూలతలను వివరిస్తూ సరికొత్త ప్రతిపాదనలను కంపెనీల ముందుంచారు. లోకేశ్​ పారిశ్రామిక విజన్‌కు ఆకర్షితులైన కొరియా పారిశ్రామికవేత్తలు ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు, కొత్త ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు సంపూర్ణ సుముఖత వ్యక్తం చేశారు.

సానుకూలంగా స్పందించిన కుకూ: దక్షిణ కొరియా పర్యటన 6వ రోజు పర్యటనలో భాగంగా గృహోపకరణాల దిగ్గజం 'కుకూ ఎలక్ట్రానిక్స్' ఓవర్సీస్ హెచ్‌ఓడీ చో హన్ చుల్‌తో మంత్రి లోకేశ్​ భేటీ అయ్యారు. దేశంలో తయారయ్యే ఏసీల్లో 40 శాతం, టీవీల్లో 35 శాతం ఏపీలోనే ఉత్పత్తి అవుతున్నాయని వివరించిన మంత్రి శ్రీసిటీ లేదా తిరుపతిలో కుకూ సంస్థ తమ తయారీ యూనిట్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. ఏపీ ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని కుకూ ప్రతినిధులు సానుకూలంగా స్పందించారు. ఆటోమోటివ్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సంస్థ 'మోటివ్ లింక్' సీఈవో కిమ్ కి-హాన్‌తో జరిగిన సమావేశంలో ఏపీలో ఈవీ విడిభాగాలు, SMD, ఇంటిగ్రేటెడ్ మాడ్యూళ్ల తయారీ ప్లాంట్‌ను పెట్టాలని లోకేశ్​ కోరారు.

ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీలకు ఏపీ ఆహ్వానం (ETV Bharat)

శ్రీసిటీలో మౌలిక వసతులతో కూడిన భూమి సిద్ధంగా ఉందని, దీంతోపాటు రక్షణ రంగ సంస్థలైన స్పేస్ సిటీ, స్కైరూట్‌లలోనూ పెట్టుబడులు పెట్టే అంశాన్ని పరిశీలించాలని కోరారు. పీసీబీ తయారీ దిగ్గజం 'షిన్‌హ్యుప్ ఎలక్ట్రానిక్స్' ఛైర్మన్ టేహూ కిమ్‌తో మంత్రి భేటీ కాగా, సంస్థ ఒక భారీ ప్రకటన చేసింది. తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేటలో ₹1,595 కోట్లతో ఈవీ, ఆటో, హెల్త్‌కేర్ రంగాల కోసం దేశంలోనే అతిపెద్ద పీసీబీ ప్లాంట్‌ను ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. దీని ద్వారా ఏపీలో 2,170 మందికి ఉపాధి లభించనుంది.

ఏపీకి రండి: షిప్‌బిల్డింగ్ దిగ్గజం 'HD KOSE' గ్లోబల్ బిజినెస్ డైరెక్టర్ క్వోన్ యంగ్హూన్‌తో లోకేశ్​ సమావేశమై, ఏపీకున్న 1053 కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ తీరప్రాంతం, 6 యాక్టివ్ పోర్టుల వ్యూహాత్మక అనుకూలతలను వివరించారు. రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న 'స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్' విధానాలను మెచ్చుకున్న కొరియా బృందాన్ని, నేరుగా సీఎం చంద్రబాబుతో సమావేశానికి ఏపీ రావాల్సిందిగా ఆహ్వానించారు. ఎడ్జ్ AI, బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ (BESS) నిపుణులైన 'డెల్టా ఎక్స్' సీఈవో స్టీఫెన్ కిమ్‌తో భేటీలో ఏపీ లక్ష్యమైన 160 గిగావాట్ల గ్రీన్ ఎనర్జీ, 25 గిగావాట్ల BESS ప్రాజెక్టుల గురించి లోకేశ్​ వివరించారు.

రాష్ట్రంలో బ్యాటరీ స్టోరేజ్ తయారీ యూనిట్ ఏర్పాటుపై త్వరలోనే సానుకూల నిర్ణయం తీసుకుంటామని డెల్టా ఎక్స్ స్పష్టం చేసింది. కొరియా ఆటో ఇండస్ట్రీస్ కోఆపరేషన్ ఏజెన్సీ (KAICA) ఛైర్మన్ టేక్-సుంగ్ లీ నేతృత్వంలోని రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో లోకేశ్​ పాల్గొన్నారు. సుస్థిర ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ పాలసీ 4.0 కింద ఆర్టీసీ బస్సుల పూర్తి విద్యుదీకరణ, ప్రతి 30 కి.మీ.కు ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు, పుంగనూరు ఈవీ క్లస్టర్, రేర్ ఎర్త్ కారిడార్ ఏర్పాటు వంటి ప్రతిష్టాత్మక ప్రణాళికలను వివరించారు.

కొరియన్ ఆటో కాంపోనెంట్ పార్కులు: ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు అనంతపురం కియా క్లస్టర్ సమీపంలో ఒకటి, శ్రీసిటీ-చిత్తూరు-తిరుపతి కారిడార్‌లో మరొకటి చొప్పున రెండు ప్రత్యేక కొరియన్ ఆటో కాంపోనెంట్ పార్కులను ప్లగ్ అండ్ ప్లే సదుపాయాలతో ఏర్పాటు చేస్తామని లోకేశ్​ ప్రకటించారు. పెట్టుబడుల సమన్వయం కోసం ఏపీఈడీబీ (APEDB) లో ప్రత్యేక 'కొరియా డెస్క్' నిర్మిస్తున్నట్లు తెలిపారు. శాంసంగ్ ఈవీపీ యంగ్ జో యున్‌తో భేటీ అయిన లోకేశ్​ ఏపీని ఏఐ-సర్వర్ తయారీ, డిస్‌ప్లే ఫ్యాబ్, OSAT సదుపాయాలకు కేంద్రంగా మార్చాలని కోరారు.

అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీలోని IBM క్వాంటం సిస్టమ్ టూ పరిశోధనల్లో భాగస్వామ్యం కావాలని కోరుతూ, శాంసంగ్ బహుళ విభాగాల కోసం ప్రత్యేకంగా 'సాంసoగ్ సిటీ' నిర్మించాలనే ప్రతిపాదనను స్క్రీన్‌పైకి తెచ్చారు. ఇన్వెస్ట్ కొరియా కమిషనర్ డాక్టర్ కిమ్ టే హ్యుంగ్‌తో భేటీలో అమరావతి లేదా విశాఖపట్నంలో ప్రత్యేక కోట్రా (KOTRA) కార్యాలయం ఏర్పాటు చేయాలని లోకేశ్​ కోరారు. దక్షిణ భారతదేశంలోనే మెట్రోయేతర నగరంలో రాబోయే మొదటి ఆఫీస్ ఇదే కానుంది. అలాగే నవంబర్ 12-13 తేదీల్లో ఏపీలో జరగబోయే 'CII పార్టనర్‌షిప్ సమ్మిట్ 2026' కు కొరియన్ కంపెనీలు పెద్దఎత్తున హాజరయ్యేలా చూడాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

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TAGGED:

IT MINISTER MEETS KOREAN DELEGATES
KOREAN FIRMS IN AP
కొరియన్​ వ్యాపారులతో లోకేశ్​ భేటీ
CII PARTNERSHIP SUMMIT
IT MINISTER NARA LOKESH

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