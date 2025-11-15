Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

ఏపీలో వ్యాక్సిన్‌ తయారీ యూనిట్‌ నెలకొల్పాలి: మంత్రి లోకేశ్​

మలేరియా, గన్యా, జికా వైరస్‌ వంటి పాండమిక్‌ వ్యాధులకు వ్యాక్సిన్ల తయారీపై పరిశోధనలు చేస్తున్నాం - ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలు పరిశీలిస్తామన్న భారత్​ బయోటెక్​

Minister Lokesh Meeting With Bharat Biotech MD Suchitra Ella
Minister Lokesh Meeting With Bharat Biotech MD Suchitra Ella (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 1:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Lokesh Meeting With Bharat Biotech MD Suchitra Ella : అన్నివిధాలా అనుకూలతలు కలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వ్యాక్సిన్‌ తయారీ యూనిట్‌ను నెలకొల్పాలని ప్రపంచ మానవాళిని కొవిడ్‌ మహమ్మారి నుంచి కాపాడిన అంతర్జాతీయ స్థాయి వ్యాక్సిన్‌ తయారీ సంస్థ భారత్‌ బయోటెక్‌ మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ సుచిత్రా ఎల్ల, చీఫ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ఆఫీసర్‌ (సీడీవో) రేచస్‌ ఎల్లను మంత్రి లోకేశ్‌ కోరారు. భాగస్వామ్య సదస్సులో భాగంగా వారిని కలిసిన మంత్రి రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఉన్న అవకాశాలు, ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సహకారం, ప్రోత్సాహకాలు తదితర విషయాలను వివరించారు. ప్రస్తుతం మలేరియా, గన్యా, జికా వైరస్‌ వంటి పాండమిక్‌ వ్యాధులకు వ్యాక్సిన్ల తయారీపై పరిశోధనలు చేస్తున్నట్లు ఆమె తెలిపారు.

ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలు పరిశీలిస్తామని రేచస్‌ ఎల్ల మంత్రితో అన్నారు. భారత్‌ బయోటెక్‌ సంస్థ కోవాక్సిన్‌ (కొవిడ్‌-19), రోటావాక్‌ (రోటా వైరస్‌), టైప్‌ బార్‌ టీసీవీ (టైఫాయిడ్‌ వ్యాక్సిన్‌), జెన్వాక్‌ (జపనీస్‌ ఎన్‌కెఫలైటిస్‌) వంటి వ్యాక్సిన్లు తయారు చేసి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 80 దేశాలకు సరఫరా చేస్తోంది. సుమారు రూ.3 వేల కోట్ల వార్షికాదాయం కలిగి వ్యాక్సిన్ల తయారీలో భారత్‌లో టాప్‌-3లో ఒకటిగా ఉంది. ఆఫ్రికా, సౌత్‌ ఈస్ట్‌ ఆసియా, లాటిన్‌ అమెరికా వంటి దేశాలకు వ్యాక్సిన్లను ప్రధానంగా ఎగుమతి చేస్తోంది.

‘డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్, స్పేస్‌ ఎకోసిస్టమ్‌లో ప్రైవేట్‌ రంగం భాగస్వామ్యం’

మెరైన్‌ పరికరాల తయారీకి ఏపీ అనుకూలం : అత్యాధునిక మెరైన్‌ తయారీ పరికరాల యూనిట్‌ నెలకొల్పేందుకు సుదీర్ఘ సాగర తీరం ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అత్యంత అనుకూలమని మంత్రి నారా లోకేశ్‌ చెప్పారు. సంబంధిత యూనిట్‌ను రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా సాగర్‌ డిఫెన్స్‌ సంస్థ ప్రతినిధుల్ని కోరారు. విశాఖ సదస్సులో లోకేశ్‌ వారితో సమావేశమయ్యారు. ఏఐ ఐఓటీ, స్వయం ప్రతిపత్తి వ్యవస్థలపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు. భారత్‌ను మెరైన్‌ రోబోటిక్స్, డిఫెన్స్‌ ఇన్నోవేషన్‌లలో అగ్రగామిగా నిలపడమే లక్ష్యమని సంస్థ ప్రతినిధులు వివరించారు. ఈ రంగంలో దిగుమతుల్ని తగ్గించేందుకు స్వదేశీ సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు మెరైన్‌ రోబోటిక్స్, నావిగేషన్‌ వ్యవస్థల్లో తమకు పేటెంట్లు ఉన్నట్లు తెలిపారు. డిఫెన్స్‌ సొల్యూషన్స్, మానవ రహిత సముద్ర వ్యవస్థలు, అటానమస్‌ వెసల్స్‌ తయారీలో సాగర్‌ సంస్థ పేరు పొందింది.

సౌదీతో పనిచేయడానికి సిద్ధం : దేశంలో సాంకేతిక ఆవిష్కరణల పరంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్య భూమిక పోషించనుందని ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్‌ పేర్కొన్నారు. విశాఖలో జరిగిన సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో మొదటిరోజు ‘సమగ్ర, సుస్థిర ఆవిష్కరణలను వేగవంతం చేయడం’ అనే అంశంపై నిర్వహించిన చర్చాగోష్ఠిలో ఆయన మాట్లాడారు. సౌదీ అరేబియాలో ఈ - గవర్నెన్స్‌ చక్కగా అమలు చేస్తుంటారని, వారితో పరస్పర పెట్టుబడులు, సాంకేతిక సహకారం కొనసాగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో అమెరికాలోని వద్వానీ ఏఐ సెంటర్‌ సీనియర్‌ అడ్వైజర్‌ గ్రెగరీ సి ఎలెన్, ఏపీ సీఐఐ ఛైర్మన్‌ జి. మురళీకృష్ణ పాల్గొన్నారు.

సీఐఐ తొలిరోజే పెట్టుబడుల జాతర - 40 సంస్థలతో ఒప్పందాలు, రూ.3.5 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు

TAGGED:

A VACCINE MANUFACTURING UNIT IN AP
VACCINE MANUFACTURING UNIT IN AP
GLOBAL INVESTORS SUMMIT 2025
LOKESH WITH INVESTORS
LOKESH MEETING WITH SUCHITRA ELLA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

గ్లోబ్​ట్రాటర్ ఈవెంట్​ : వాళ్లకు నో ఎంట్రీ- రాజమౌళి స్పెషల్ వీడియో

'ఆంధ్ర నుంచి అంతర్జాతీయ స్టేజ్​ దాకా'- శ్రీ చరణి జర్నీ ఇదే

పిల్లలు దేనికి బాధపడుతున్నారో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే​ బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

మన్మథుని భస్మం నుంచి పుట్టిన రాక్షసుడు! అతడిని అంతం చేసిన ఆ శక్తి ఎవరో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.