భారత దేశ రష్యా రాయబారి డెనిస్ అలిపోవ్‌తో మంత్రి లోకేశ్ భేటీ - పలు కీలక అంశాలపై చర్చ

దిల్లీలో భారత దేశ రష్యా రాయబారి డెనిస్ అలిపోవ్‌తో మంత్రి లోకేశ్‌ సమావేశం - క్లీన్ ఎనర్జీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ రంగాలపై చర్చ -ఆయా రంగాల్లో రష్యాతో ఆంధ్రప్రదేశ్ భాగస్వామ్యాన్ని కోరుకుంటున్నట్లు వెల్లడి

Minister Lokesh Meet Russian Federation Ambassador in Delhi
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 7:50 PM IST

Minister Lokesh Meet Russian Federation Ambassador in Delhi : మంత్రి నారా లోకేశ్ దిల్లీ పర్యటన కొనసాగుతోంది. పర్యటనలో భాగంగా దిల్లీలో భారత దేశ రష్యా రాయబారి డెనిస్ అలిపోవ్‌తో లోకేశ్‌ సమావేశమయ్యారు. క్లీన్ ఎనర్జీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ రంగాలపై చర్చించారు. ఆయా రంగాల్లో రష్యాతో ఆంధ్రప్రదేశ్ భాగస్వామ్యాన్ని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. అలాంటి అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లు ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు. భారత్, రష్యా మధ్య దశాబ్దాలుగా నమ్మకమైన భాగస్వామ్యం ఉందని లోకేశ్ గుర్తుచేశారు. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని అర్ధవంతమైన సహకార అవకాశాలను అన్వేషించడానికి ఎదురుచూస్తున్నానని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు.

అంతకుముందు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఇనిస్టిట్యూట్, యూఎస్-ఇండియా స్ట్రాటజిక్ పార్టనర్ షిప్ ఫోరం సంయుక్తంగా దిల్లీలో నిర్వహించిన సదస్సుకు లోకేశ్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, భవిష్యత్ న్యూక్లియర్ ఆర్థికవ్యవస్థలో నమ్మకమైన గ్లోబల్ భాగస్వామిగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను నిలబెట్టడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాలకు పారిశ్రామిక ఇన్‌‌ఫ్రా, పోర్ట్స్, లాజిస్టిక్స్ కనెక్టివిటీ సామర్థ్యం ఉందని తెలిపారు.

రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ రంగంలో భారీ పెట్టుబడులు : ఏపీకి అనేక అదనపు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయన్న ఆయన సువిశాలమైన తీరప్రాంతం, పోర్టులు, పారిశ్రామిక కారిడార్లు, విద్యుత్‌ మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నాయని వివరించారు. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అమలు చేస్తున్నామన్న లోకేశ్ ఇంధన భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు వివరించారు. రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ రంగంలో పెద్దఎత్తున పెట్టుబడులు ఆకర్షిస్తున్నట్లు గుర్తుచేశారు.

రూ.10 లక్షల కోట్లు పెట్టుబడుల లక్ష్యంగా : విశాఖను ఏఐ, డేటా సెంటర్ హబ్ గా అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్న లోకేశ్ 6 గిగావాట్ల సామర్థ్యం గల డేటా సెంటర్లు వస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇందుకు నాణ్యమైన కాలుష్య రహిత, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన విద్యుత్ అవసరమని తెలిపారు. రెన్యూవబుల్స్, స్టోరేజ్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, ట్రాన్స్ మిషన్ ఇన్‌‌ఫ్రా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎకోసిస్టమ్, గ్రిడ్ ఆధునీకరణ రంగాల్లో సుమారు రూ.10 లక్షల కోట్లు పెట్టుబడులను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని చెప్పారు. అణుఇంధన ప్రాజెక్టులు కాకుండా అణుఇంధల పారిశ్రామిక వాతావరణం కల్పించడానికి ఇది సరైన సమయమని తెలిపారు. ఇందులో భాగస్వామ్యం కావాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ కోరుకుంటోందని చెప్పారు.

