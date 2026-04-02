ప్రధానిని కలిసిన మంత్రి లోకేశ్, ఎంపీలు - లోకేశ్కు 'కంగ్రాట్స్' చెప్పిన మోదీ
ప్రధాని మోదీతో మంత్రి లోకేశ్, కూటమి ఎంపీల భేటీ - బిల్లు ఆమోదంపై ప్రధానికి ధన్యవాదాలు తెలిపిన లోకేశ్ - మంగళగిరి శాలువాతో ప్రధానిని సత్కరించిన లోకేెశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 12:55 PM IST
Minister Lokesh meet PM Modi in Delhi on Amaravati Bill : అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు లోక్సభలో ఆమోదం లభించడంపై ప్రధాని మోదీకి మంత్రి నారా లోకేశ్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఎంపీలతో కలిసి నేడు మోదీని ఆయన కలిశారు. మంగళగిరి శాలువాతో ప్రధానిని లోకేశ్ సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా "కంగ్రాట్స్" అని లోకేశ్కు మోదీ చెప్పినట్లు తెలిసింది.
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో విద్య, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్, కూటమి ఎంపీల బృందం భేటీ అయింది. లోక్సభలో అమరావతి చట్టబద్దత కల్పిస్తూ బిల్లు ఆమోదం పొందిన నేపథ్యంలో లోకేశ్తో పాటు ఎంపీలు ప్రధానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మోదీని శాలువాతో లోకేశ్ సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా కంగ్రాట్స్ అంటూ ఆయన్ను ప్రధాని అభినందించారు. అనంతరం లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లను కూడా లోకేశ్ ఎంపీలు కలిశారు. సభలో బిల్లు పెట్టి ఆమోదం పొందేందుకు సహకరించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
"అమరావతి బిల్లు చట్టబద్ధత బిల్లుపై లోక్సభలో ఆమోదం లభించిన సందర్భంగా ప్రధాని మోదీని కలవడం నాకు దక్కిన గౌరవం. లోక్సభలో అమరావతి బిల్లు ఆమోదం పొందినందుకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కోట్లాది ప్రజల తరఫున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అదే విధంగా అమరావతి రాజధాని కోసం రైతుల సుదీర్ఘ పోరాటాన్ని మోదీతో పంచుకున్నాను." - మంత్రి లోకేశ్
ఎక్స్లో మంత్రి లోకేశ్ ట్వీట్: "అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు పార్లమెంటు ఉభయ సభల ద్వారా ముందుకు సాగుతున్న ఈ తరుణంలో రాష్ట్రం భవిష్యత్ కోసం, రైతులు కోసం నిలిచిన మన కూటమి ఎంపీలను ఈరోజు కలవడం ఎంత సంతోషంగా ఉంది" అని మంత్రి లోకేశ్ తన ఎక్స్ వేదిక ద్వారా ట్వీట్ చేశారు.
This morning, it was a pleasure to meet our NDA MPs who stood firm for the state, and for our farmers, as the Amaravati Bill moves through both Houses of Parliament.#HistoricAmaravatiResolution pic.twitter.com/DvK6TqZXY1— Lokesh Nara (@naralokesh) April 2, 2026
జగన్ ఒక్క ఇటుకనూ తాకలేరు: వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ ఎన్ని జన్మలెత్తినా అమరావతిలో ఒక్క ఇటుకను కూకడా తాకలేరని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. అమరావతి బిల్లు పై చర్చలో పాల్గొనకుండా వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు వాకౌట్ చేయడం వారి ద్రోహబుద్ధికి నిదర్శనమని మండిపడ్డారు. అమరావతి చరిత్ర-సంస్కృతి, ఆవశ్యకతను సభ్యులు వివరిస్తుంటే ఒక ఆంధ్రుడిగా తన రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నాయని బుధవారం (నిన్న) ఎక్స్ వేదికగా తెలిపారు.
It was a privilege to meet Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I conveyed the heartfelt gratitude of crores of people of #AndhraPradesh for the #Amaravati Bill being passed in Parliament. I also shared the extraordinary story of our farmers… pic.twitter.com/hujHKYli7K
కేంద్ర ప్రభుత్వం, దేశంలోని వివిధ పార్టీలు మద్దతుగా నిలవడం, 5 కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజల ఆకాంక్షకు అద్దం పట్టిందని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. లోక్సభ వేదికగా అమరావతి గొప్పతనం దేశమంతటకీ మరోసారి పరిచయమైందని హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చర్చ మొత్తం టీవీలో చూశానన్నారు. ఎంతో ఉత్కంఠగా అనిపించిందని అన్నారు. రాష్ట్రాభివృద్ధిని ఎవరూ ఆపలేరని స్పష్టం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాశ్వతం రాజధాని అమరావతి అజరామరం అని మంత్రి లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లు నేడు రాజ్యసభ ముందుకు రానుంది. ఏపీ రాజధానిగా అమరావతిని ఖరారు చేస్తూ రూపొందించిన చట్ట సవరణ బిల్లుకు నిన్న(బుధవారం) లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది. వెంటనే ఈ బిల్లు రాజ్యసభకు వచ్చినట్లు సెక్రటరీ జనరల్ ప్రకటించారు. ఇవాళ కేంద్రమంత్రి నిత్యానంద రాయ్ బిల్లును రాజ్యసభలో ప్రవేశ పెట్టనున్నారు. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి దాదాపు గంటసేపు బిల్లుపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. అమరావతి బిల్లుపై రాజ్యసభలో జరిగే చర్చను గ్యాలరీ నుంచి లోకేశ్ వీక్షించనున్నారు. మరోవైపు లోక్సభలో బిల్లు ఆమోదం పొందడంపై పార్టీ ఎంపీలను మంత్రి లోకేశ్ అభినందించారు.
