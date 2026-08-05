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విశాఖలో పీవీ సింధు క్రీడా అకాడమీ - శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి లోకేశ్‌

విశాఖలో నాయకులు, కార్యకర్తలను కలిసి అర్జీలు స్వీకరించిన లోకేశ్‌ - పీవీ సింధు సెంటర్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ ఎక్స్‌లెన్స్‌ నిర్మాణ పనులకు భూమిపూజ - విశాఖలో ఐబీఎం ఫ్యూచర్ నౌ సెంటర్‌ను ప్రారంభించనున్న లోకేశ్‌

PV Sindhu Sports Academy in Visakhapatnam
PV Sindhu Sports Academy in Visakhapatnam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 12:19 PM IST

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PV Sindhu Sports Academy in Visakhapatnam : మంత్రి నారా లోకేశ్‌ విశాఖలో పర్యటించారు. ప్రముఖ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి "పీవీ సింధు సెంటర్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ ఎక్స్‌లెన్స్" నిర్మాణ పనులకు భూమి పూజ చేశారు. ఈ సందర్భంగా పీవీ సింధు మాట్లాడారు. ఏ సంస్థకైనా నిజమైన పునాది స్పష్టమైన లక్ష్యమేనని, ఈ క్రీడా ప్రాజెక్ట్ రూపకల్పనలో తనకు అండగా నిలిచి, పూర్తి మద్దతు అందించిన వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

రాబోయే వందేళ్ల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని దీనిని రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో 25 మీటర్ల ఇండోర్ షూటింగ్ రేంజ్, 7 ప్రధాన క్రీడా విభాగాలు, నూతన క్రీడాంశాలు అందుబాటులో ఉండనున్నాయని చెప్పారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో భాగంగా ఏర్పాటు చేయనున్న 25 మీటర్ల స్విమ్మింగ్ పూల్‌ను, ఒలింపిక్స్ పోటీల్లో వాడే "మిర్తా పూల్స్" (ఇటలీ) ప్రమాణాలతో నిర్మిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అంతకుముందు విశాఖకు చేరుకున్న మంత్రి నారా లోకేశ్‌కు టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, ఎమ్మెల్సీ వేపాడ చిరంజీవిరావు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు ఘన స్వాగతం పలికారు. నాయకులు, కార్యకర్తలను కలిసి లోకశ్‌ అర్జీలు స్వీకరించారు.

హైదరాబాద్‌లోనూ స్పోర్ట్స్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన జరిగింది. ఏ సంస్థకైనా నిజమైన పునాది స్పష్టమైన లక్ష్యమే. ఈ క్రీడా ప్రాజెక్ట్ రూపకల్పనలో అండగా నిలిచిన వారందరికీ కృతజ్ఞతలు. రాబోయే వందేళ్ల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని మాస్టర్ ప్లాన్‌. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో 25 మీటర్ల ఇండోర్ షూటింగ్ రేంజ్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఏడు ప్రధాన క్రీడా విభాగాలు, నూతన క్రీడాంశాలు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. 25 మీటర్ల స్విమ్మింగ్ పూల్‌, ఒలింపిక్స్‌లో వాడే మిర్తా పూల్స్ ప్రమాణాలతో నిర్మిస్తున్నాం. విశాఖలో క్రీడాకారులకు అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయి. సీఎం చంద్రబాబు క్రీడాకారులకు అనేక అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. విశాఖలో సెంటర్ నిర్మాణానికి లోకేశ్‌ శంకుస్థాపన చేయడం సంతోషం. - పీవీ సింధు, బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి

ప్రపంచస్థాయి క్రీడాకారులకి ఈ సంస్థ వేదిక కానుంది: పీవీ సింధు సెంటర్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ ఎక్స్‌లెన్స్‌ నిర్మాణ పనులకు లోకేశ్‌ భూమిపూజ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ మాట్లాడారు. అకాడమీ ద్వారా ప్రతిభను మరింత మెరుగుపరచుకోవచ్చు అన్నారు. ఏ సదుపాయాలు లేని రోజుల్లోనే ఒలంపిక్‌ పతక విజేతగా సింధు ఎదిగారు అని కొనియాడారు. పట్టుదల, క్రమశిక్షణతో సింధు ప్రపంచ ఛాంపియన్‌గా నిలిచారన్నారు. ప్రతి ఛాంపియన్ వెనుక తల్లిదండ్రులు, కోచ్‌లు ఉంటారన్నారు. అన్ని క్రీడలకు కేంద్రంగా అకాడమీని తీర్చిదిద్దాలనేది సీఎం ఆలోచన లోకేశ్ తెలిపారు. ప్రపంచస్థాయి క్రీడాకారుల తయారీకి ఈ సంస్థ వేదిక కానుందని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.

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