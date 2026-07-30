గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్లంతా ఏపీ వైపు చూస్తున్నారు: మంత్రి లోకేశ్
కర్నూలు జిల్లా లోకేశ్ పర్యటన - పత్తికొండ మండలం హోసూరులో టాటా పవర్, సుజలాన్ కంపెనీల రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన - రాష్ట్ర విశ్వసనీయతను పునరుద్ధరించడం వల్లే కంపెనీలు ఏపీకి క్యూకట్టాయన్న లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 8:26 PM IST
Lokesh on Hosur Energy Projects : గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్లంతా ఏపీ వైపు చూస్తున్నారని మంత్రి నారా లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. బ్రూక్ఫీల్డ్, బ్లాక్స్టోన్, బ్లాక్రాక్, ఈక్యూటీ, టీపీజీ వంటి గ్లోబల్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఫండ్లు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నట్లు చెప్పారు. పునరుత్పాదక ఇంధన సంస్థలు ఆంధ్రప్రదేశ్కు క్యూ కడుతున్నట్లు తెలిపారు. రెన్యూ, ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్, ఏసీఎంఈ, వారీ వంటి ప్రముఖ కంపెనీలన్నీ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తున్నట్లు లోకేశ్ వెల్లడించారు.
కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండ మండలం హోసూరులో టాటా పవర్, సుజలాన్ కంపెనీల రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులకు లోకేశ్ శంకుస్థాపన చేశారు. రూ.5700 కోట్లతో చేపట్టిన 800 మెగావాట్ల సోలార్, విండ్ ప్రాజెక్టులతో 4 వేల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని లోకేశ్ చెప్పారు. రాష్ట్ర విశ్వసనీయతను పునరుద్ధరించడం వల్లే కంపెనీలు ఏపీకి క్యూకట్టాయన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉత్పత్తయ్యే స్వచ్ఛమైన ఇంధనాన్ని ప్రపంచ దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తామని ఆయన అన్నారు.
"పునరుత్పాదక ఇంధన సంస్థలు రాష్ట్రానికి క్యూ కడుతున్నాయి. రెన్యూ, ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్, ఏసీఎంఈ, వారీ వంటి ప్రముఖ కంపెనీలన్నీ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తున్నాయి. రాష్ట్ర విశ్వసనీయతను పునరుద్ధరించడం వల్లే కంపెనీలు ఏపీకి క్యూ కట్టాయి." - లోకేశ్, మంత్రి
Lokesh Kurnool District Tour : అంతకుముందు లోకేశ్ ఆదోనిలో పార్టీ నేతలతో సమావేశమయ్యారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా పని చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. విభేదాలు పక్కనబెట్టి ఐక్యంగా కూటమి ప్రభుత్వ సంక్షేమ, అభివృద్ధిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. 'డోర్ టు డోర్' కార్యక్రమాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో సమర్థంగా నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. క్రమశిక్షణ తప్పి ఎవరైనా మాట్లాడితే సహించేది లేదన్నారు. ఏవైనా అంతర్గత సమస్యలు ఉంటే నాలుగు గోడల మధ్యే చర్చించి పరిష్కరించుకోవాలని సూచించారు. మీడియా ముందుకు వెళ్లవద్దని స్పష్టం చేశారు. అలాగే స్థానికంగా ఉన్న రెవెన్యూ, పోలీస్, జీ-రామ్-జీ , గత హౌసింగ్ బిల్లుల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తానని లోకేశ్ హామీ ఇచ్చారు. ఈ సమావేశంలో జోనల్ ఇంఛార్జ్ పెళ్లకూరు శ్రీనివాసరెడ్డి, ఇంఛార్జ్ మీనాక్షి నాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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