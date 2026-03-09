రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన - ఎన్నికల హామీ నెరవేర్చిన మంత్రి లోకేశ్
మంగళగిరికి మహర్దశ నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేసిన లోకేశ్- నులకపేటలో కమ్యూనిటీ హాల్ను ప్రారంభం - ఎన్నికల సమయంలో లోకేష్ ఇచ్చిన హామీను పూర్తిచేయడంపై స్థానికుల హర్షం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 3:58 PM IST
Minister Lokesh Layed Foundation Stone For Krishna River Retaining Wall At Tadepalli: మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు మంత్రి నారా లోకేశ్ శంకుస్థాపనలు, ప్రారభోత్సవాలు చేశారు. నియోజకవర్గం తాడేపల్లి మహానాడు ప్రాంత ప్రజల దశాబ్దాల కలను మంత్రి నారా లోకేశ్ నెరవేర్చారు. తాడేపల్లి పట్టణం సీతానగరం మహానాడు వద్ద రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మాణానికి ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మాణం చేపట్టారు. కృష్ణా నదికి ప్రకాశం బ్యారేజీ దిగువన కుడి వైపు 0.900 కి.మీ నుంచి 2.610 కి.మీ వరకు రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మాణానికి రూ.294.20 కోట్లతో పనులు చేపట్టేందుకు రాష్ట్ర మంత్రి మండలి ఇటీవల ఆమోదం తెలిపింది.
రూ.14.88 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన హైలెవల్ కెనాల్: మంగళగిరి మండలం పెద్దవడ్లపూడి గ్రామంలో హైలెవల్ కెనాల్ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రారంభించారు. తొలుత పెదవడ్లపూడి గ్రామానికి చేరుకున్న మంత్రికి స్థానిక తెలుగు దేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం రూ.14.88 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన హైలెవల్ కెనాల్ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని మంత్రి ప్రారంభించారు. స్విచ్ ఆన్ చేసి పంపుల ద్వారా నీటిని విడుదల చేశారు. ఈ పథకం ద్వారా మంగళగిరి, తెనాలి, పొన్నూరు నియోజకవర్గాల్లోని 25,344 ఎకరాల ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందనుంది. నీటిని ఎత్తిపోసేందుకు నాలుగు పంపులను అమర్చారు. ఎన్నికల సమయంలో మంత్రి నారా లోకేశ్ ఇచ్చిన హామీ మేరకు నిధులు విడుదల చేసి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ పనులను పూర్తి చేయించారు.
రూ. 65 లక్షల సీఎస్ఆర్ నిధులు: నులకపేటలో కమ్యూనిటీ హాల్ను ఆయన ప్రారంభించారు. శ్రీరంగం ఫౌండేషన్ సహకారంతో రూ. 65 లక్షల సీఎస్ఆర్ నిధులు వెచ్చించి కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం చేపట్టారు. ఎన్నికల సమయంలో హామీ ఇచ్చినట్టే అభివృద్ది చేస్తున్నారని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ది పనులు చేపట్టడంతో ప్రజలంతా సంతోషిస్తున్నారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా మరుగున పడ్డ సమస్యలను కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక తొలగిస్తుందని ప్రజలు తెలుపుతున్నారు.
మంగళగిరిలో డిజిటల్ లైబ్రరీ: ఉన్నత చదువులు, ఉద్యోగాల కోసం నిర్వహించే పోటీ పరీక్షలు, వేటికైనా సంబంధిత అంశాలపై విద్యార్థులు పట్టు సాధించటం తప్పనిసరి. దీని కోసం ఎక్కువమంది విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థులు ఆధారపడేది గ్రంథాలయాల పైనే. ప్రస్తుతం సాంకేతికత రోజురోజుకీ కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న వేళ గ్రంథాలయాలూ రూపు మార్చుకుంటున్నాయి. ఆన్లైన్ పుస్తకాలకు, ఇంటర్నెట్ ద్వారా లభ్యమయ్యే సమాచారానికి ప్రస్తుతం డిమాండ్ పెరుగుతోంది. అందుకే డిజిటల్ లైబ్రరీలను ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. మంత్రి లోకేశ్ చొరవతో మంగళగిరిలో విద్యార్థులు, యువత, ఉద్యోగార్థుల కోసం డిజిటల్ లైబ్రరీ ప్రారంభమైన సంగతి తెలిసిందే.
