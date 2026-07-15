పొరుగు రాష్ట్రాలతో పోటీపడి పరిశ్రమలు తీసుకొస్తున్నాం: మంత్రి లోకేశ్
కడప జిల్లాలో దాల్మియా సిమెంట్ వ్యాపార విస్తరణ - చిన్నకొమెర్ల సమీపంలో 3,100 కోట్లతో రెండో ప్లాంట్ విస్తరణ పనులు - రెండో ప్లాంట్ పనులకు మంత్రి లోకేశ్ శంకుస్థాపన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 1:41 PM IST
Minister Lokesh Lay Foundation Stone to Dalmia Cement Plant: కడప జిల్లాలో దాల్మియా సిమెంట్ ప్లాంట్ విస్తరణ పనులకు పునాదిరాయి పడింది. మైలవరం మండలం చిన్నకొమెర్ల సమీపంలో దాల్మియా సిమెంట్ రూ.3,100 కోట్ల భారీ వ్యయంతో ఏర్పాటు చేస్తున్న రెండో ప్లాంట్కు మంత్రి లోకేశ్ శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ మాట్లాడితూ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో బ్రాండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా దెబ్బతిందని ధ్వజమెత్తారు. మళ్లీ అభివృద్ధి స్థాయికి తీసుకురావడానికి రెండేళ్లు అహర్నిశలు కష్టపడ్డామని తెలిపారు.
లక్ష్యాలు నెరవేర్చుకునేందుకు కష్టపడి పని చేద్దామని పిలుపునిచ్చారు. దాల్మియా గ్రూప్ మూడో దశ కూడా విస్తరిస్తుందని, పొరుగు రాష్ట్రాలతో పోటీపడి పరిశ్రమలు తీసుకొస్తున్నామని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. అన్ని రంగాల్లో ముందుండాలనే అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నామన్నారు. యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడమే ప్రధాన లక్ష్యమని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. ఈ ప్లాంట్ విస్తరణ వల్ల కొత్తగా మరో 700 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయన్నారు.
సిమెంట్ ఉత్పత్తి రంగంలో దాల్మియా గ్రూప్ బలమైనది. దాల్మియా గ్రూప్ ఏపీ అభివృద్ధిలో ఎప్పటినుంచో భాగమైంది. ఈ సంస్థ పెట్టుబడుల వల్ల వేల మందికి ఉపాధి లభిస్తోంది. అనుమతులు వేగంగా ఇవ్వడం వల్లే ఏపీకి భారీగా పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. భారత్కు వచ్చే పెట్టుబడుల్లో 25 శాతం ఏపీకే వస్తున్నాయి. ఏపీ వృద్ధిరేటు 10 నుంచి 15 శాతానికి పెరిగింది.' -లోకేశ్, ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి
రోబో ల్యాబ్: దేశంలోనే నాలుగో అతిపెద్ద సిమెంట్ తయారీ సంస్థ దాల్మియా భారత్ గ్రూప్ కడప జిల్లాలో తన వ్యాపార విస్తరణకు శ్రీకారం చుట్టింది. మైలవరం మండలం చిన్నకొమెర్ల సమీపంలో చేపట్టనున్న రెండో ప్లాంట్ పనులకు మంత్రి లోకేశ్ భూమిపూజ చేశారు. ముందుగా ప్లాంట్ ఆవరణకు చేరుకున్న మంత్రి లోకేశ్కు దాల్మియా భారత్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈవో పునీత్ దాల్మియా, కంపెనీ ప్రతినిధులు ఘనస్వాగతం పలికారు. అనంతరం దాల్మియా సిమెంట్ భారత్ లిమిటెడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిల్డింగ్లో రోబో ల్యాబ్, సెంట్రల్ కంట్రోల్ రూమ్ను మంత్రి సందర్శించారు. వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఫొటో ఎగ్జిబిషన్, ఏవీని వీక్షించారు. కార్మికులను పలకరించి వారితో కలిసి సెల్ఫీ దిగారు. అనంతరం పునీత్ దాల్మియాతో కలిసి దాల్మియా సిమెంట్ భారత్ లిమిటెడ్ లైన్-2 విస్తరణ పనులకు మంత్రి భూమిపూజ చేశారు. శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు.
గ్రీన్ ఇండస్ట్రీగా మార్చేందుకు కృషి: ప్రస్తుతం దాల్మియా సిమెంట్ ఏడాదికి 2.5 మిలియన్ టన్నుల క్లింకర్, 3.6 మిలియన్ టన్నుల సిమెంట్ ఉత్పత్తి చేస్తోంది. కొత్తప్లాంట్ విస్తరణతో క్లింకర్ సామర్థ్యం 6.1 మిలియన్ టన్నులు, సిమెంట్ ఉత్పత్తి 9.6 మిలియన్ టన్నులకు చేరనుంది. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న ప్లాంట్ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 950 మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఈ ప్లాంట్ విస్తరణతో కొత్తగా మరో 700 మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. అనుబంధ పరిశ్రమల్లో కూడా ఉపాధి అవకాశాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దాల్మియా సంస్థ రెండో దశ విస్తరణ పనులను అత్యుత్తమ ప్రమాణాలతో గ్రీన్ ఇండస్ట్రీగా మార్చేందుకు కృషి చేయనుంది.
ఈ పరిశ్రమకు అవసరమైన విద్యుత్లో ఏకంగా 80 శాతాన్ని పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల నుంచే సేకరించనున్నారు. ఫ్యాక్టరీ ప్రాంగణంలో 33 శాతం విస్తీర్ణంలో గ్రీన్ బెల్ట్ అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు, నీటి వృథాను అరికట్టేందుకు జీరో లిక్విడ్ డిశ్చార్జ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వాయు కాలుష్యాన్ని అదుపు చేసేందుకు 100 కోట్ల భారీ వ్యయంతో 130 హై-కెపాసిటీ బ్యాగ్ ఫిల్టర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
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