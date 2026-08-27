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మంగళగిరిలో మోడల్ రైతుబజార్ - శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి లోకేశ్‌

మంగళగిరిలో రూ.18 కోట్లతో మోడల్ రైతుబజార్ నిర్మిస్తున్న ప్రభుత్వం - రైతుబజార్‌లో 5.9 ఎకరాల్లో హోల్‌సేల్, రిటైల్‌ వెజిటబుల్ మార్కెట్ - అరబిందో ఫార్మా ట్రస్ట్ సీఎస్‌ఆర్ నిధులతో వెజిటబుల్‌ మార్కెట్ నిర్మాణం

Minister Lokesh Laid Foundation Stone for Model Rythu Bazar
ల్ రైతు బజార్ నిర్మాణానికి మంత్రి నారా లోకేశ్​ శంకుస్థాపన (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 1:06 PM IST

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Minister Lokesh Laid Foundation Stone for Model Rythu Bazar: గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో మోడల్ రైతు బజార్ నిర్మాణానికి మంత్రి నారా లోకేశ్​ శంకుస్థాపన చేశారు. నిడమర్రు రైల్వే గేట్ వద్ద రూ. 18 కోట్ల వ్యయంతో అరబిందో ఫార్మా ట్రస్ట్ సీఎస్​ఆర్​ నిధులతో 5 ఎకరాల 90 సెంట్ల విస్తీర్ణంలో అత్యాధునిక హంగులతో రిటైల్, హోల్‌సేల్ కూరగాయల మార్కెట్‌ నిర్మించనున్నారు.

54 స్టాళ్లు, 60 షాపులు: మొత్తం 71 వేల 925 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మించనున్న రిటైల్ మార్కెట్‌లో 102 కూరగాయల స్టాళ్లు, పండ్లు, పూల విక్రయాలకు 54 స్టాళ్లు ఇతర వస్తువులకు 60 షాపులు రానున్నాయి. హోల్‌సేల్ మార్కెట్‌లో 18 అన్‌లోడింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు, 23 కూరగాయల షాపులతో పాటు కోల్డ్ స్టోరేజీ, వెజిటబుల్ వాష్ ఏరియా, క్యాంటీన్, మరుగుదొడ్లు, పార్కింగ్ వంటి సదుపాయాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

మంగళగిరిలో ఆధునిక హంగులతో మోడల్ రైతుబజార్ - శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి లోకేశ్‌ (ETV Bharat)

ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు: రైతులు తమ ఉత్పత్తులను సులభంగా విక్రయించుకునేలా వినియోగదారులకు నాణ్యమైన కూరగాయలు, పండ్లు అందుబాటులో ఉండేలా మార్కెట్‌ను తీర్చిదిద్దనున్నారు. వ్యర్థాల నిర్వహణ కోసం గార్బేజ్ కలెక్షన్, ఆర్గానిక్ కన్వర్టర్, విద్యుత్ అవసరాల కోసం టెర్రస్ సోలార్ ఎనర్జీ ప్యానల్స్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. పరిశుభ్రమైన, పర్యావరణహిత వాతావరణంలో మార్కెట్‌ను అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా మంగళగిరి ప్రజలకు మెరుగైన మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు, రైతులకు విక్రయ అవకాశాలు మరింత పెరగుతాయని అధికారులు తెలిపారు.

రైతులకు మేలు: సరుకుల రవాణా వాహనాలతోపాటు టూ వీలర్లు, ఫోర్ వీలర్లకు ప్రత్యేక పార్కింగ్ సౌకర్యం కల్పించనున్నారు. . వ్యర్థాల నిర్వహణ కోసం గార్బేజ్ కలెక్షన్, ఆర్గానిక్ కన్వర్టర్, విద్యుత్ అవసరాల కోసం టెర్రస్ సోలార్ ఎనర్జీ ప్యానల్స్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. నీటి సంప్, ఓవర్‌హెడ్ ట్యాంక్, సెప్టిక్ ట్యాంక్, ట్రాన్స్‌ఫార్మర్, జనరేటర్ వంటి మౌలిక వసతులు కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. పరిశుభ్రమైన, పర్యావరణహిత వాతావరణంలో మార్కెట్‌ను అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా మంగళగిరి ప్రజలకు మెరుగైన మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు, రైతులకు విక్రయ అవకాశాలు మరింత పెరగనున్నాయి.

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MODEL RYTHU BAZAR AT MANGALAGIRI

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