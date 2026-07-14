బూడిద రంగులో ఉండే సిమెంట్ 'గ్రీన్' కాగలదా? - మంత్రి లోకేశ్ ఆసక్తికర పోస్ట్
మంత్రి లోకేశ్ ఆసక్తికర పోస్ట్ - కడప జిల్లాలో శంకుస్థాపన చేస్తున్న సరికొత్త పారిశ్రామిక విప్లవం కోసం వేచిచూడాలన్న లోకేశ్ - రేపు జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గంలో దాల్మియా సిమెంట్ ప్లాంట్కు లోకేశ్ శంకుస్థాపన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 1:23 PM IST
Lokesh Social Media Post Green Cement Surprised Everyone : కడప జిల్లా వేదికగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక రంగంలో సరికొత్త విప్లవానికి నాంది పలుకుతూ, ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ గ్రీన్ సిమెంట్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుపై చేసిన ప్రకటన ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది. సిమెంట్ సాధారణంగా బూడిద రంగులోనే ఉంటుంది. కానీ అది 'గ్రీన్' కాగలదా?" అంటూ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆసక్తికర పోస్ట్ పెట్టారు. కడప వేదికగా శంకుస్థాపన చేస్తున్న ఈ సరికొత్త పారిశ్రామిక విప్లవానికి సంబంధించి ఇలా పజిల్ ఇచ్చారు.
నారా లోకేశ్ ఆసక్తికరమైన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ : మంత్రి నారా లోకేశ్ తన అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాలలో "సిమెంట్ సాధారణంగా బూడిద రంగులోనే ఉంటుంది. కానీ అది 'గ్రీన్' కాగలదా?" అంటూ ఒక పజిల్ను నెటిజన్ల ముందుకు తెచ్చారు. ఈ పోస్ట్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక రంగంలో రాబోయే పర్యావరణ అనుకూల మార్పులను ఆయన ముందే సూచించారు. కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులో ప్రతిష్టాత్మక దాల్మియా సిమెంట్ ప్లాంట్ (Dalmia Cement Plant) శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి ముందే ఆయన ఈ లీడ్ ఇచ్చారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ను Rayalaseema Rising (రాయలసీమ రైజింగ్) అనే నినాదంతో సరికొత్త పంథాలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
'గ్రీన్ సిమెంట్' అంటే ఏమిటి?: ఇక్కడ 'గ్రీన్' అంటే సిమెంట్ రంగు ఆకుపచ్చగా ఉంటుందని కాదు. పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని చేయకుండా, గ్లోబల్ వార్మింగ్కు కారణమయ్యే కార్బన్ ఉద్గారాలను (Carbon Emissions) భారీగా తగ్గించే హరిత సాంకేతికతతో తయారు చేసేదే గ్రీన్ సిమెంట్.
- సాధారణ సిమెంట్ సమస్య: మామూలుగా సిమెంట్ తయారీలో సున్నపురాయిని (Limestone) విపరీతమైన వేడితో కాల్చాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల వాతావరణంలోకి టన్నుల కొద్దీ కార్బన్ డయాక్సైడ్ విడుదలవుతుంది.
- గ్రీన్ సిమెంట్ ప్రత్యామ్నాయం: ఈ ప్లాంట్లో థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ల నుంచి వచ్చే వ్యర్థమైన 'ఫ్లై యాష్' (Fly Ash) లేదా ఇనుము కర్మాగారాల వ్యర్థమైన 'స్లాగ్' (Slag)ను ఉపయోగిస్తారు.
- స్థానిక వనరుల వినియోగం: కడప ప్రాంతంలో సమృద్ధిగా లభించే 'కాల్సిన్డ్ క్లే' (Calcined Clay) సున్నపురాయి పొడిని ఉపయోగించి ప్రత్యేక రసాయన ప్రక్రియ ద్వారా ఈ సిమెంట్ను తయారు చేస్తారు.
- కార్బన్ తగ్గింపు: ఈ అత్యాధునిక పద్ధతి వల్ల సాధారణ సిమెంట్తో పోలిస్తే దాదాపు 40% నుంచి 80% వరకు కార్బన్ ఉద్గారాలు తగ్గుతాయి.
పునరుత్పాదక ఇంధనంతో ప్లాంట్ నిర్వహణ : ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, సిమెంట్ తయారీకి అవసరమయ్యే భారీ విద్యుత్ శక్తి కోసం బొగ్గు లేదా ఇతర సాంప్రదాయ ఇంధనాలపై ఆధారపడటం లేదు. ఈ ప్లాంట్ను పూర్తిగా సోలార్ (సౌరశక్తి) లేదా విండ్ (పవన విద్యుత్) వంటి గ్రీన్ ఎనర్జీతోనే నడపనున్నారు. దీనివల్ల ప్లాంట్ లోపల, బయట కూడా కాలుష్యం దాదాపు శూన్య స్థాయికి చేరుకుంటుంది.
మంత్రి నారా లోకేశ్ కడప పర్యటన షెడ్యూల్ : ఈ పారిశ్రామిక విప్లవానికి స్వయంగా భూమిపూజ చేసేందుకు మంత్రి లోకేశ్ కడప జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు.
- సాయంత్రం: అమరావతి నుంచి బయలుదేరి కడప జిల్లాకు చేరుకుంటారు.
- మరుసటి రోజు ఉదయం: జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గంలో దాల్మియా గ్రీన్ సిమెంట్ ప్లాంట్కు అధికారికంగా శంకుస్థాపన చేస్తారు.
- మధ్యాహ్నం: ప్రొద్దుటూరు నియోజకవర్గంలో పర్యటించి, స్థానిక తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, క్యాడర్తో విస్తృత స్థాయి సమావేశం నిర్వహిస్తారు.
- రాత్రి: పర్యటన ముగించుకుని తిరిగి అమరావతికి చేరుకుంటారు.
రాయలసీమపై ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రభావం :
- ఉపాధి అవకాశాలు: జమ్మలమడుగు ప్రాంతంలో ఈ భారీ ప్లాంట్ ఏర్పాటు ద్వారా వేలాది మంది స్థానిక యువతకు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి.
- పారిశ్రామిక అభివృద్ధి: వెనుకబడిన రాయలసీమ ప్రాంతంలో పర్యావరణ అనుకూల భారీ పరిశ్రమలు రావడం ద్వారా ఈ ప్రాంత రూపురేఖలు మారనున్నాయి.
- ఏపీకి గ్లోబల్ గుర్తింపు: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం గ్రీన్ సిమెంట్కు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. ఈ ప్లాంట్ ద్వారా గ్లోబల్ గ్రీన్ ఎనర్జీ మ్యాప్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రత్యేక గుర్తింపు లభించనుంది.
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