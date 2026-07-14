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బూడిద రంగులో ఉండే సిమెంట్ 'గ్రీన్' కాగలదా? - మంత్రి లోకేశ్​ ఆసక్తికర పోస్ట్​

మంత్రి లోకేశ్‌ ఆసక్తికర పోస్ట్ - కడప జిల్లాలో శంకుస్థాపన చేస్తున్న సరికొత్త పారిశ్రామిక విప్లవం కోసం వేచిచూడాలన్న లోకేశ్‌ - రేపు జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గంలో దాల్మియా సిమెంట్ ప్లాంట్‌కు లోకేశ్‌ శంకుస్థాపన

Lokesh Social Media Post Green Cement Surprised Everyone
Lokesh Social Media Post Green Cement Surprised Everyone (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 1:23 PM IST

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Lokesh Social Media Post Green Cement Surprised Everyone : కడప జిల్లా వేదికగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక రంగంలో సరికొత్త విప్లవానికి నాంది పలుకుతూ, ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ గ్రీన్ సిమెంట్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుపై చేసిన ప్రకటన ఇప్పుడు వైరల్​గా మారింది. సిమెంట్ సాధారణంగా బూడిద రంగులోనే ఉంటుంది. కానీ అది 'గ్రీన్' కాగలదా?" అంటూ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆసక్తికర పోస్ట్ పెట్టారు. కడప వేదికగా శంకుస్థాపన చేస్తున్న ఈ సరికొత్త పారిశ్రామిక విప్లవానికి సంబంధించి ఇలా పజిల్ ఇచ్చారు.

నారా లోకేశ్ ఆసక్తికరమైన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ : మంత్రి నారా లోకేశ్ తన అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాలలో "సిమెంట్ సాధారణంగా బూడిద రంగులోనే ఉంటుంది. కానీ అది 'గ్రీన్' కాగలదా?" అంటూ ఒక పజిల్‌ను నెటిజన్ల ముందుకు తెచ్చారు. ఈ పోస్ట్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక రంగంలో రాబోయే పర్యావరణ అనుకూల మార్పులను ఆయన ముందే సూచించారు. కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులో ప్రతిష్టాత్మక దాల్మియా సిమెంట్ ప్లాంట్ (Dalmia Cement Plant) శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి ముందే ఆయన ఈ లీడ్ ఇచ్చారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను Rayalaseema Rising (రాయలసీమ రైజింగ్) అనే నినాదంతో సరికొత్త పంథాలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

'గ్రీన్ సిమెంట్' అంటే ఏమిటి?: ఇక్కడ 'గ్రీన్' అంటే సిమెంట్ రంగు ఆకుపచ్చగా ఉంటుందని కాదు. పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని చేయకుండా, గ్లోబల్ వార్మింగ్‌కు కారణమయ్యే కార్బన్ ఉద్గారాలను (Carbon Emissions) భారీగా తగ్గించే హరిత సాంకేతికతతో తయారు చేసేదే గ్రీన్ సిమెంట్.

  • సాధారణ సిమెంట్ సమస్య: మామూలుగా సిమెంట్ తయారీలో సున్నపురాయిని (Limestone) విపరీతమైన వేడితో కాల్చాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల వాతావరణంలోకి టన్నుల కొద్దీ కార్బన్ డయాక్సైడ్ విడుదలవుతుంది.
  • గ్రీన్ సిమెంట్ ప్రత్యామ్నాయం: ఈ ప్లాంట్‌లో థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ల నుంచి వచ్చే వ్యర్థమైన 'ఫ్లై యాష్' (Fly Ash) లేదా ఇనుము కర్మాగారాల వ్యర్థమైన 'స్లాగ్' (Slag)ను ఉపయోగిస్తారు.
  • స్థానిక వనరుల వినియోగం: కడప ప్రాంతంలో సమృద్ధిగా లభించే 'కాల్సిన్డ్ క్లే' (Calcined Clay) సున్నపురాయి పొడిని ఉపయోగించి ప్రత్యేక రసాయన ప్రక్రియ ద్వారా ఈ సిమెంట్‌ను తయారు చేస్తారు.
  • కార్బన్ తగ్గింపు: ఈ అత్యాధునిక పద్ధతి వల్ల సాధారణ సిమెంట్‌తో పోలిస్తే దాదాపు 40% నుంచి 80% వరకు కార్బన్ ఉద్గారాలు తగ్గుతాయి.

పునరుత్పాదక ఇంధనంతో ప్లాంట్ నిర్వహణ : ఈ ప్రాజెక్ట్​కు సంబంధించిన మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, సిమెంట్ తయారీకి అవసరమయ్యే భారీ విద్యుత్ శక్తి కోసం బొగ్గు లేదా ఇతర సాంప్రదాయ ఇంధనాలపై ఆధారపడటం లేదు. ఈ ప్లాంట్‌ను పూర్తిగా సోలార్ (సౌరశక్తి) లేదా విండ్ (పవన విద్యుత్) వంటి గ్రీన్ ఎనర్జీతోనే నడపనున్నారు. దీనివల్ల ప్లాంట్ లోపల, బయట కూడా కాలుష్యం దాదాపు శూన్య స్థాయికి చేరుకుంటుంది.

మంత్రి నారా లోకేశ్ కడప పర్యటన షెడ్యూల్ : ఈ పారిశ్రామిక విప్లవానికి స్వయంగా భూమిపూజ చేసేందుకు మంత్రి లోకేశ్ కడప జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు.

  • సాయంత్రం: అమరావతి నుంచి బయలుదేరి కడప జిల్లాకు చేరుకుంటారు.
  • మరుసటి రోజు ఉదయం: జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గంలో దాల్మియా గ్రీన్ సిమెంట్ ప్లాంట్‌కు అధికారికంగా శంకుస్థాపన చేస్తారు.
  • మధ్యాహ్నం: ప్రొద్దుటూరు నియోజకవర్గంలో పర్యటించి, స్థానిక తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, క్యాడర్‌తో విస్తృత స్థాయి సమావేశం నిర్వహిస్తారు.
  • రాత్రి: పర్యటన ముగించుకుని తిరిగి అమరావతికి చేరుకుంటారు.

రాయలసీమపై ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రభావం :

  • ఉపాధి అవకాశాలు: జమ్మలమడుగు ప్రాంతంలో ఈ భారీ ప్లాంట్ ఏర్పాటు ద్వారా వేలాది మంది స్థానిక యువతకు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి.
  • పారిశ్రామిక అభివృద్ధి: వెనుకబడిన రాయలసీమ ప్రాంతంలో పర్యావరణ అనుకూల భారీ పరిశ్రమలు రావడం ద్వారా ఈ ప్రాంత రూపురేఖలు మారనున్నాయి.
  • ఏపీకి గ్లోబల్ గుర్తింపు: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం గ్రీన్ సిమెంట్‌కు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. ఈ ప్లాంట్ ద్వారా గ్లోబల్ గ్రీన్ ఎనర్జీ మ్యాప్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ప్రత్యేక గుర్తింపు లభించనుంది.

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