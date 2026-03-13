ETV Bharat / state

అమరావతిలో బిట్స్ పిలానీ 'ఏఐ ప్లస్ క్యాంపస్' - నిర్మాణ ప్లాన్లు పరిశీలించిన మంత్రి లోకేశ్

అమరావతిలో బిట్స్ పిలానీ నిర్మాణ ప్లాన్లు పరిశీలించిన మంత్రి లోకేశ్ - లోకేష్‌ను కలిసి క్యాంపస్ ప్లాన్లు చూపించిన బిట్స్ పిలానీ ప్రతినిధులు- క్యాంపస్‌లో ఏఐ, డేటా సైన్స్, రోబోటిక్స్ కోర్సులు ఉంటాయన్న ప్రతినిధులు

Minister Lokesh Inspected Bits Pilani AI Plus Campus
Minister Lokesh Inspected Bits Pilani AI Plus Campus (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 6:28 PM IST

3 Min Read
Minister Lokesh Inspected Bits Pilani AI Plus Campus : అమరావతిలో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్న బిట్స్‌ పిలాని ఏఐ ప్లస్ క్యాంపస్ నిర్మాణానికి సంబంధించిన ప్లాన్లను మంత్రి నారా లోకేశ్ పరిశీలించారు. బిట్స్ ప్రతినిధులు సిద్ధార్థ బెనర్జీ, ఎన్. చెన్నవీర్, బీఎస్ సహాని ఉండవల్లి నివాసంలో మంత్రి లోకేశ్​ను కలిసి బిట్స్ ఏఐ క్యాంపస్ ప్లాన్లను ప్రదర్శించారు. ఏఐ, డేటా సైన్స్, రోబోటిక్స్, సైబర్ ఫిజికల్ సిస్టమ్స్ కోర్సులు అమరావతి క్యాంపస్‌లో ఉంటాయని ప్రతినిధులు తెలిపారు.

రెండు దశల్లో 7 వేల మంది విద్యార్థులకు అవకాశం కల్పించేలా నిర్మాణాలను చేపడుతున్నామన్నారు. ఈ క్యాంపస్​పై వచ్చే ఐదేళ్లలో రూ.వెయ్యి కోట్ల పెట్టుబడి పెడతామని చెప్పారు. సీఎం చంద్రబాబు దార్శనికతకు అనుగుణంగా నెక్ట్స్ జెన్ టెక్నాలజీలతో ఈ క్యాంపస్ నిర్మిస్తున్నట్లు వివరించారు. నిర్మాణంలో గ్రీన్ బిల్డింగ్, రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ వంటి పర్యావరణహిత విధానాలను పాటిస్తున్నామన్నారు. అమరావతి బిట్స్ దేశంలోనే మొదటి ఏఐ క్యాంపస్​గా ఉండబోతోందని వెల్లడించారు.

మంత్రి లోకేశ్ సంతృప్తి : అధునాతన సాంకేతికలతో పాటు వ్యవసాయం నుంచి వాతావరణం, ఆరోగ్య సంరక్షణ వంటి కోర్సులు కూడా ఇక్కడ ఉండేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు బిట్స్ ప్రతినిధులు తెలిపారు. బిట్స్ నిర్మాణ ప్లాన్లను పరిశీలించిన మంత్రి లోకేశ్ సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. సాధ్యమైనంత త్వరగా అమరావతి క్యాంపస్ ప్రారంభించేలా చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు.

బిట్స్ పిలాని ప్రతినిధులు అంతకుముందు మంత్రి నారాయణను కలిశారు. అమరావతి క్యాంపస్​లో నిర్మించే భవనాల డిజైన్లను మంత్రి నారాయణకు వివరించారు. రెండున్నరేళ్లలో మొదటి దశ అడ్మిషన్లకు సిద్ధం చేస్తామని మంత్రికి తెలిపారు. మందడం, వెంకటపాలెం మధ్య సీడ్ యాక్సిస్ రోడ్డు పక్కనే 70 ఎకరాల్లో బిట్స్ క్యాంపస్ నిర్మాణం కానుంది.

7000 మంది విద్యార్థులకు అవకాశం : అమరావతిలో ఏఐ ప్లస్ క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు బిర్లా ఇనిస్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్‌-బిట్స్‌ విశ్వవిద్యాలయ కులపతి, పారిశ్రామికవేత్త కుమారమంగళం బిర్లా ఇప్పటికే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. 7000 మంది విద్యార్థులకు అవకాశం కల్పించేలా కేంద్రాన్ని తీర్చిదిద్దుతామని, 2027 నుంచి ప్రవేశాలు ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు. అమరావతి క్యాంపస్‌ను ఆధునిక సాంకేతిక విద్యాకేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతామని స్పష్టం చేశారు. కృత్రిమ మేథ, డేటాసైన్స్‌, రోబోటిక్స్‌, కంప్యుటేషనల్‌ లింగ్విస్టిక్స్‌, సైబర్ ఫిజికల్ సిస్టమ్స్ తదితర కోర్సులకు ప్రాధాన్యమిస్తామని వెల్లడించారు.

రూ.1,000 కోట్ల పెట్టుబడులు : స్మార్ట్‌, సుస్థిర మౌలిక సౌకర్యాలతో 2 దశల్లో 7000 మంది విద్యార్థులకు అవకాశం కల్పించేలా కేంద్రాన్ని రూపొందిస్తామని కుమారమంగళం బిర్లా అన్నారు. అమరావతిలో వచ్చే 5 ఏళ్లలో 1000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి పెడతామని ప్రకటించారు. అమరావతిలో బిట్స్ క్యాంపస్ ఉండాలనేది సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచన అని వెల్లడించిన కుమారమంగళం బిర్లా తక్కువ ధరకే భూములిచ్చారని తెలిపారు. అమరావతి క్యాంపస్ సీఎం దార్శనికతను ప్రతిబింబించేలా ఉంటుందని అన్నారు. గ్రీన్‌ బిల్డింగ్స్‌, పునరుద్పాదక విద్యుత్ విధానాలతో నిర్మాణాలు చేస్తామని పేర్కొన్నారు.

70 ఎకరాలు కేటాయింపు : బిట్స్ అమరావతి క్యాంపస్ ఏర్పాటుకు సీఐర్​డీఏ 70 ఎకరాలు కేటాయించింది. సీడ్ యాక్సిస్‌ రోడ్డు పక్కన వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ సమీపంలో స్థలం కావాలని బిట్స్ కోరింది. తమ సంస్థ భవనాలనూ ఆలయ నమూనాలో నిర్మిస్తామని తెలిపింది. దీంతో వారు కోరిన ప్రాంతంలోనే ప్రభుత్వం భూములు కేటాయించింది. ఇటీవల సీఎం చంద్రబాబు వద్ద కూడా దీనిపై చర్చ జరిగింది. బిట్స్ క్యాంపస్ నమూనాలను ఆయన పరిశీలించారు.

