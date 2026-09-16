నెల్లూరులో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో RSR, DSR పాఠశాలలు - ప్రారంభించిన మంత్రి లోకేశ్
నెల్లూరు జిల్లాలో మంత్రి లోకేశ్ పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా కోవూరులో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. వైఎస్సార్సీపీ దృష్టిలో డీఎస్సీ అంటే డ్రైక్స్ చీప్ లిక్కర్ అని లోకేశ్ ఎద్దేవా చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 7:29 PM IST|
Updated : September 16, 2026 at 8:37 PM IST
Lokesh on Nellore Govt Schools : శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో మంత్రి లోకేశ్ పర్యటించారు. ఈ క్రమంలో నెల్లూరులో ఆయనకు వేలాదిమంది కార్యకర్తలు ర్యాలీగా వెళ్లి స్వాగతం పలికారు. దీంతో నగరమంతా పసుపుమయంగా మారింది. అనంతరం అక్కడి నుంచి స్టోన్ హౌస్పేట ఆర్ఎస్ఆర్ స్కూల్ వరకు భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. మహిళలు రోడ్డుకు ఇరువైపులా బారులు తీరి స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు అభివాదం చేస్తూ లోకేశ్ ముందుకు సాగారు.
కార్పొరేట్ హంగులతో నెల్లూరులో ప్రభుత్వ పాఠశాలల రూపురేఖలు మారుతున్నాయి. మంత్రి లోకేశ్ నేతృత్వంలో శిథిలావస్థలో ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలలను సీఎస్ఆర్ నిధులతో అభివృద్ధి చేసి కార్పొరేట్ స్కూళ్లను తలపించేలా సకల సౌకర్యాలతో అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు. నెల్లూరు నగరంలో మొత్తం 15 ప్రభుత్వ పాఠశాలల రూపురేఖలు మార్చే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఇప్పటికే వీఆర్సీ స్కూల్ను ఆధునికీకరించారు.
ఈ క్రమంలోనే అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఆధునికీకరించిన ఆర్ఎస్ఆర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ హైస్కూల్ ప్రారంభోత్సవంలో లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. ప్రాంగణానికి చేరుకున్న మంత్రికి నేతలతో పాటు, పాఠశాల సిబ్బంది, విద్యార్థులు ఘనస్వాగతం పలికారు. అనంతరం లోకేశ్ ఆర్ఎస్ఆర్ ప్రభుత్వ పాఠశాల భవనాలను ప్రారంభించడంతో పాటు శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఆ తర్వాత స్కూల్ మొత్తం కలియతిరిగి తరగతి గదులు, ల్యాబ్స్, డైనింగ్ హాల్ను పరిశీలించారు.
మధ్యాహ్న భోజనం నాణ్యతపై ఆరా : ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులతో లోకేశ్ మాట్లాడారు. మధ్యాహ్న భోజనం నాణ్యతపై ఆరా తీశారు. బాగా చదువుకుని తల్లిదండ్రులకు మంచిపేరు తీసుకురావాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారాయణ, ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి, నారాయణ విద్యాసంస్థల డైరెక్టర్ పి.షరణి, ఎమ్మెల్యేలు కోటంరెడ్డి శ్రీధర్రెడ్డి, సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి, ఇంటూరి నాగేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
అనంతరం అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో తీర్చిదిద్దిన మూలాపేటలోని ప్రభుత్వ బాలికోన్నత పాఠశాలను లోకేశ్ ప్రారంభించారు. డీఎస్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అధినేత దేవిరెడ్డి సుధాకర్రెడ్డి రూ.13.40 కోట్ల దాతృత్వంతో ఈ స్కూల్ను అద్భుతంగా పునర్నిర్మించారు. పాఠశాలకు దేవిరెడ్డి శారదా ప్రభుత్వ హైస్కూల్గా నామకరణం చేశారు. రెండంతస్తుల్లో సుమారు 24,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో 24 తరగతి గదులు నిర్మించారు. విద్యార్థులకు ఆధునిక బోధన అందించేందుకు 15 ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లు, 300 బెంచీలు ఏర్పాటు చేశారు.
ప్రస్తుత విద్యావసరాలకు అనుగుణంగా పాఠశాలలో ప్రత్యేక ల్యాబొరేటరీలను ఏర్పాటు చేశారు. కంప్యూటర్, రోబోటిక్స్, ఆస్ట్రో, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ ల్యాబ్లు విద్యార్థులకు ప్రయోగాత్మక విద్యకు వేదికగా నిలవనున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆర్ట్, మ్యూజిక్, సిక్, స్టోర్, లాంగ్వేజ్ రూమ్లు, లైబ్రరీ వంటి ప్రత్యేక సదుపాయాలను కల్పించారు. విద్యార్థుల ఆరోగ్యం, పరిశుభ్రతకు ప్రాధాన్యమిస్తూ ఆధునిక టాయిలెట్లను ఏర్పాటు చేశారు.
పాఠశాల ప్రాంగణంలో విద్యార్థుల సమగ్ర వికాసానికి పెద్దపీట వేశారు. బాస్కెట్బాల్, పికిల్బాల్, వాలీబాల్, కబడ్డీ, కోకో కోర్టులు ఏర్పాటు చేశారు. అదే విధంగా ఓపెన్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, కిడ్స్ ప్లే ఏరియా, సెన్సరీ పార్క్, అవుట్డోర్ జిమ్, క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ నెట్లు ఏర్పాటు చేశారు.ప్లే క్లాస్ నుంచి పదో తరగతి వరకు విద్యాబోధనకు అనువుగా పాఠశాలను తీర్చిదిద్దారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థి అడుగుపెట్టిన నాటి నుంచి పాఠశాల విద్య పూర్తయ్యే వరకు అవసరమైన అన్ని వసతులను ఒకే ప్రాంగణంలో సమకూర్చారు.
నిరుపేద విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య : నెల్లూరు సిటీ నియోజకవర్గంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో తీర్చిదిద్దాలన్నది మంత్రి నారాయణ సంకల్పం. నగరంలోని 15 ప్రభుత్వ పాఠశాలలను ఆధునీకరించి సుమారు 15,000 మంది నిరుపేద విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను ఆస్తిగా అందించాలన్న లక్ష్యంతో ఆయన ముందుకు సాగుతున్నారు. మంత్రి నారాయణ కుమార్తె పొంగూరు షరణి తండ్రి ఆదేశాల మేరకు పనులు చేస్తున్నారు.
అనంతరం కోవూరులో పర్యటించిన లోకేశ్ స్వర్గీయ నందమూరి తారకరామారావు విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. మహానాయకుడు ఎన్టీఆర్ చూపిన మార్గంలోనే నడుస్తూ, ఆయన ఆశయాలను కొనసాగిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అంతకుముందు లోకేశ్కు మంత్రులు నారాయణ, ఫరూక్, ఎంపీలు బీదమస్తాన్, వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్రెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు ప్రశాంతిరెడ్డి, కావ్య కృష్ణారెడ్డి, రాష్ట్ర వక్ఫ్ బోర్డు ఛైర్మన్ అబ్దుల్ అజీజ్, ఎమ్మెల్సీ బీద రవిచంద్రతో పాటు పెద్దసంఖ్యలో తరలివచ్చిన టీడీపీ శ్రేణులు, నేతలు భారీ గజమాలతో ఘన స్వాగతం పలికారు.
ఆ తర్వాత స్థానిక రుక్మిణి కల్యాణ మండపం నుంచి జాతీయ రహదారి వద్ద ఉన్న ఎన్టీఆర్ విగ్రహం వరకు భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. ఈ ర్యాలీతో కోవూరు వీధులన్నీ పసుపుమయంగా మారాయి. విగ్రహ ఆవిష్కరణ అనంతరం కోవూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ టీడీపీ కార్యకర్తల సమన్వయ సమావేశంలో లోకేశ్ పాల్గొని నాయకులు, శ్రేణులకు పలు సూచనలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వేమిరెడ్డి దంపతులను ప్రశంసించారు.
వైఎస్సార్సీపీ దృష్టిలో డీఎస్సీ అంటే డ్రైక్స్ చీప్ లిక్కర్ అని లోకేశ్ ఎద్దేవా చేశారు. డీఎస్సీపై మాట్లాడే సైకో చర్చకు రావాలంటూ పరోక్షంగా జగన్కు మరోసారి సవాల్ విసిరారు. 2029 ఎన్నికల్లోనూ కూటమి ప్రభుత్వం ఇలానే పోటీ చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో ఏ ఎన్నికలు జరిగినా ఎన్డీయే జెండా ఎగరాలని నిర్దేశించారు.
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