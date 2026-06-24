'మీరు బాగా చదివితేనే సీఎం నాకు మంచి మార్కులేస్తారు' - విద్యార్థులతో మంత్రి లోకేశ్ చమత్కారం
అవనిగడ్డ నియోజకవర్గంలో మంత్రి లోకేశ్ పర్యటన - జిల్లా పరిషత్ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో నూతన తరగతి గదులు ప్రారంభం - పీ-4 పథకంలో భాగంగా రూ.1.40 కోట్లతో నూతన బిల్డింగ్ నిర్మాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 3:20 PM IST
Lokesh School Building Inauguration Ceremony : కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ నియోజకవర్గం మోపిదేవి మండలం కొక్కిలిగడ్డలో నూతనంగా నిర్మించిన జిల్లా పరిషత్ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల తరగతి గదులను విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రారంభించారు. ‘పీ4’ విధానంలో దాతల సహకారంతో సుమారు రూ.1.4 కోట్ల వ్యయంతో కార్పొరేట్ స్థాయిలో ఈ ఆధునిక క్లాస్రూమ్లను నిర్మించారు. భవనాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం మంత్రి లోకేశ్ విద్యార్థులతో ముచ్చటించి, పాఠశాల ఆవరణలో మొక్కలు నాటారు. ప్రభుత్వ బడులను ప్రైవేటుకు దీటుగా తీర్చిదిద్ది, రాబోయే రోజుల్లో ‘ఏపీ మోడల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్’ సాధించడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.
ప్రభుత్వ బడుల్లో ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థుల చిత్రాలతో పత్రికల్లో ప్రకటనలు ఇచ్చామని మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. ఉపాధ్యాయులు బోధనపైనే శ్రద్ధ పెట్టాలని, సమస్యలుంటే 'లీప్ యాప్' ద్వారా నేరుగా తనకే తెలియజేయాలన్నారు. ఉపాధ్యాయులు ఎంఈఓ, డీఈఓల వద్దకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. వచ్చే నెల 16, 17, 18 తేదీల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ‘పేరెంట్-టీచర్ మీటింగ్’ నిర్వహిస్తామన్నారు. అందరి సమిష్టి కృషితో 'ఏపీ మోడల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్' సాధిద్దామని లోకేశ్ పిలుపునిచ్చారు.
నా భవిష్యత్తు మీపైనే ఆధారపడి ఉంది: "మీరు బాగా చదివితేనే సీఎం నాకు మంచి మార్కులేస్తారు, నా భవిష్యత్తు మీపైనే ఆధారపడి ఉంది" అని మంత్రి నారా లోకేశ్ విద్యార్థులతో చమత్కరించారు. కొక్కిలిగడ్డ జడ్పీ హైస్కూల్ నూతన భవనాల ప్రారంభోత్సవంలో ఆయన మాట్లాడారు. విద్యార్థులంతా కష్టపడి చదివి పాస్ పర్సంటేజిని పెంచాలని లోకేశ్ అన్నారు. విద్యార్థులకు త్వరలోనే సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ విద్యా కిట్లు, బూట్లు అందజేస్తామన్నారు. విద్యార్థుల అభ్యసన సామర్థ్యాలను తల్లిదండ్రులు ఎప్పటికప్పుడు గమనించేందుకు ‘లీప్ యాప్’ రూపొందించామని, అందులోని కంటెంట్ వీడియోలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మంత్రి సూచించారు.
ప్రైవేటుకు దీటుగా ప్రభుత్వ బడులు: ప్రభుత్వ వంద రోజుల ప్రణాళికతో బడుల్లో మంచి ఫలితాలొస్తున్నాయని కొక్కిలిగడ్డ ఉపాధ్యాయులు మంత్రి లోకేశ్కు వివరించారు. మెగా డీఎస్సీని 155 రోజుల్లోనే పారదర్శకంగా పూర్తి చేసినందుకు ఉపాధ్యాయురాలు మనీష మంత్రికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. వసతులు పెరగడంతో ప్రైవేటు పాఠశాలల నుంచి కొత్తగా 39 మంది చేరారని టీచర్ షర్మిల చెప్పగా, ఉపాధ్యాయులను మంత్రి అభినందించారు. త్వరలోనే పాఠశాలలో పాల్ ల్యాబ్, క్లిక్కర్ టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి తెస్తామని లోకేశ్ తెలిపారు.
మోపిదేవి పుణ్యక్షేత్రాన్ని దర్శించుకున్న లోకేశ్: ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన మోపిదేవి శ్రీ వల్లీ దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయ ప్రాంగణానికి చేరుకున్న మంత్రికి అధికారులు, వేదపండితులు పూర్ణకుంభంతో ఘనస్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఆలయ నాగపుట్ట వద్ద పాలుపోసి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం అర్చకులు వేదాశీర్వచనం చేశారు. ఆలయ ఈవో దాసరి శ్రీరామ వరప్రసాదరావు మంత్రిని సత్కరించి స్వామివారి చిత్రపటం, తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్, ఎంపీ వల్లభనేని బాలశౌరి, స్థానిక ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్ధప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఎంతోమంది పేదలకు అండగా నిలుస్తోంది: క్యాన్సర్ బాధితులకు బసవతారకం ఆసుపత్రి భరోసాగా నిలిచిందని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. మోపిదేవి మండలం కొక్కిలగడ్డలో జడ్పీ స్కూల్ ప్రారంభించిన అనంతరం కొల్లి దమయంతి(60) అనే మహిళ మంత్రిని కలిశారు. బసవతారకంలో తక్కువ ఖర్చుతో నాణ్యమైన వైద్యం అందించి తన ప్రాణాలు నిలిపారని లోకేశ్ ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. బాలయ్య మావయ్య ఆధ్వర్యంలో బసవతారకం ఆసుపత్రి ఎంతోమంది పేదలకు అండగా నిలుస్తోందని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.
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