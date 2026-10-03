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ఏపీ అన్ని రంగాల్లో అగ్రగామిగా ఉండాలనే విజన్‌తో ముందుకెళ్తున్నాం: లోకేశ్‌

విజయవాడలో పాన్​ ఐఐటీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సమ్మిట్‌ను మంత్రి లోకేశ్ ప్రారంభించారు. కార్యక్రమానికి కార్పొరేట్‌ సీఈఓలు, యూనికార్న్‌ వ్యవస్థాపకులు, పెట్టుబడిదారులు, ఐఐటీ డైరెక్టర్లు, ఐటీ నిపుణులు, విధాన నిర్ణేతలు హాజరయ్యారు.

Vijayawada PAN IIT AP Summit
విజయవాడలో పాన్​ ఐఐటీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సమ్మిట్​లో ప్రసంగిస్తున్న మంత్రి లోకేశ్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 1:55 PM IST

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Vijayawada PAN IIT AP Summit : ప్రపంచానికి భారత్‌ మోడల్‌ను చూపిద్దామని అది అమరావతి నుంచే వస్తుందని ఐటీ శాఖ మంత్రి లోకేశ్‌ అన్నారు. ఆ సామర్థ్యం మనకు ఉందనే విషయాన్ని ప్రపంచంతో పాటు దేశంలోని యువతకూ చెబుదామని లోకేశ్‌ తెలిపారు. ఆవిష్కరణలు, సాంకేతిక అభివృద్ధికి ఊతమిచ్చేలా విజయవాడలో నిర్వహించిన పాన్​ ఐఐటీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సదస్సును ఆయన ప్రారంభించారు. డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కళావేదికలో జరిగిన కార్యక్రమంలో పాన్​ ఐఐటీయన్స్‌, ఐఐటీ డైరెక్టర్లు, కార్పొరేట్‌ సీఈవోలు, యూనికార్న్‌ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు, పెట్టుబడిదారులు, ఐటీ నిపుణులు, విధాన నిర్ణేతలు పాల్గొన్నారు.

ఏపీ అన్ని రంగాల్లో అగ్రగామిగా ఉండాలనే విజన్‌తో ముందుకెళ్తున్నాం: లోకేశ్‌ (ETV Bharat)

ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ మాట్లాడుతూ ఏ రంగంలోనైనా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నెంబర్‌ వన్‌గా ఉండాలనే లక్ష్యంతో తమ ప్రభుత్వం పని చేస్తోందన్నారు. 23 క్లస్టర్స్‌లో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలుగా అవతరించడానికి అమెరికా, యూరప్‌లకు వందేళ్లు పట్టిందని లోకేశ్‌ తెలిపారు. దుబాయ్‌ 30 ఏళ్లు, సింగపూర్‌ 25 ఏళ్లలో అభివృద్ధి సాధించాయని పేర్కొన్నారు. వచ్చే పదేళ్లలో భారత్‌ కూడా ఆ స్థాయికి చేరుకుంటుందన్నారు. ఆ ప్రయాణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అందరికన్నా ముందుంటుందని చెప్పారు.

‘త్రీ ఎస్‌’తో ముందుకు: స్పీడ్‌, సర్వీస్‌, స్టెబిలిటీ అనే ‘త్రీ ఎస్‌’ మంత్రంతో రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నామని తెలిపారు. పారిశ్రామికవేత్తలు ఏపీ వైపు చూసేలా ఎకోసిస్టమ్‌ను అభివృద్ధి చేశామని, ఒప్పందాలు చేసుకోవడంతో పాటు పరిశ్రమలు వాస్తవంగా ఏర్పాటయ్యేలా ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని చెప్పారు. సంస్కరణలను ప్రకటించడం మాత్రమే కాకుండా వాటిని క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేయడం ముఖ్యమన్నారు. వ్యవసాయం, ఉద్యానవన రంగాలకు సమాన ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు.

"ఏపీ అన్ని రంగాల్లో అగ్రగామిగా ఉండాలనే విజన్‌తో ముందుకెళ్తున్నాం. మరో పదేళ్లలో భారత్ అభివృద్ధి చెందిన దేశాల సరసన నిలుస్తుంది. అభివృద్ధిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. పారిశ్రామికవేత్తలంతా ఏపీ వైపు చూసేలా ఎకో సిస్టం అభివృద్ధి చేశాం. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అభివృద్ధికి ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి. స్థిరమైన పాలనతోనే అభివృద్ధి సాధ్యమని బలంగా నమ్ముతున్నాం" - లోకేశ్, మంత్రి

డీప్‌టెక్‌కు రూ.500 కోట్ల నిధి: అమరావతి కేంద్రంగా శాశ్వత ప్రాతిపదికన పాన్ ఐఐటీ కౌన్సిల్‌ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సదస్సులో వెల్లడించారు. డీప్‌టెక్‌ స్టార్టప్‌లు, ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించేందుకు రూ.500 కోట్లతో పాన్ ఐఐటీ ఆంధ్రా ఫండ్‌ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాల్లో 100 ఇండస్ట్రీ రీసెర్చ్‌ ఛైర్స్‌, 100 మది సభ్యులతో గ్లోబల్‌ ఐఐటీ మెంటార్‌ నెట్‌వర్క్‌ ఏర్పాటుకు చర్యలు చేపట్టనున్నారు. క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌, స్పేస్‌, ఏరోస్పేస్‌, డిఫెన్స్‌ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్‌, హెల్త్‌కేర్‌, అగ్రిటెక్‌, నీటి భద్రత తదితర అంశాలపై సదస్సులో చర్చలు జరిగాయి.

చంద్రబాబు 4.0 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌కు యంగ్‌ అండ్‌ డైనమిక్‌ హార్డ్‌వేర్‌ తోడైందని లోకేశ్‌ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రతి 100 రోజులకు అమరావతి నిర్మాణంలో పురోగతి కనిపిస్తోందని తెలిపారు. పాన్​ ఐఐటీ సదస్సుకు హాజరైన ప్రతినిధులు అమరావతి నిర్మాణ పనులను పరిశీలించాలని కోరారు. ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కూడా అందుబాటులోకి రానుందని వెల్లడించారు. దేశంలోని 23 ఐఐటీల పూర్వ విద్యార్థులు అమరావతి వేదికగా కలుసుకోవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు.

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LOKESH INAUGURATES PAN IIT SUMMIT
LOKESH INAUGURATES PAN IIT SUMMIT

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