ఉపాధి కల్పన మా బ్రాండ్​ - గొడ్డలి జగన్‌ బ్రాండ్​: మంత్రి నారా లోకేశ్​

కడప జిల్లాలో మంత్రి లోకేశ్‌ పర్యటన - టి.కోడూరులో 600 మెగావాట్ల సోలార్ విద్యుత్‌ ప్లాంట్లు ప్రారంభించిన మంత్రి లోకేశ్ - రూ.2,400 కోట్లతో సోలార్‌ ప్లాంట్లు నిర్మించిన ఎస్‌ఏఈఎల్‌ సంస్థ

Minister Lokesh Inaugurated 600 MW Solar Plant in Kadapa District
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 3:48 PM IST

Updated : May 22, 2026 at 4:00 PM IST

Minister Lokesh Inaugurated 600 MW Solar Plant in Kadapa District : డబుల్​ ఇంజిన్ సర్కారు పవర్ ఎలా ఉంటుందో జమ్మలమడుగుకు వచ్చిన సోలార్ పరిశ్రమే నిదర్శనమని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. మిగిలిన నియోజకవర్గాలు మాకో పరిశ్రమ కావాలని అడుగుతుంటే జమ్మలమడుగును వెతుక్కుంటూ కంపెనీలు వస్తున్నాయని గుర్తు చేశారు. కడప జిల్లా కొండాపురం మండలం టి.కోడూరులో నిర్మించిన 600 మెగావాట్ల సోలార్ ప్లాంట్లను మంత్రులు గొట్టిపాటి రవి, సవిత, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులతో కలిసి ప్రారంభించారు.

రూ.2,400 కోట్ల వ్యయంతో ప్లాంట్లు నిర్మించిన సుఖ్ బీర్ ఆగ్రో ఎనర్జీ లిమిటెడ్ (SAEL) సంస్థను అభినందించారు. పరిశ్రమకు భూములిచ్చిన రైతుల త్యాగాలను మరిచిపోమని స్పష్టం చేశారు. యువతకు ఉద్యోగాల కల్పనే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని చెప్పారు. వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్‌ తీరుపై లోకేశ్ సెటైర్లు వేశారు. రాయలసీమను రతనాల సీమగా మార్చడమే తమ అజెండా అని మంత్రి నారా లోకేశ్‌ అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, విద్యుత్‌ ఛార్జీలు తగ్గించే దిశగా గొట్టిపాటి కృషి చేస్తున్నారని తెలిపారు.

‘‘11 నెలల్లో ప్రాజెక్టు సాధించడం వెనుక రైతుల త్యాగం ఉంది. ఆంధ్ర రాష్ట్రం మొత్తం జమ్మలమడుగు వైపు చూస్తోంది. ఈ ప్రాంతానికి అనేక పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి. ఉపాధి కల్పన చంద్రబాబు వల్ల మాత్రమే సాధ్యం. ఉపాధి కల్పన మా బ్రాండు, గొడ్డలి జగన్‌ బ్రాండు. విశాఖ, అమరావతి, తిరుపతి ఎకనమిక్‌ రీజియన్లు నిర్మిస్తున్నాం. తిరుపతికి రాయల్‌ ఎన్‌ఫీల్డ్‌, ఫైటర్‌ జెట్‌ కంపెనీలు వస్తున్నాయి. గత పాలకులు కంపెనీలను తరిమేశారు. మీరు ఎలాంటి భరోసా ఇస్తారని ప్రశ్నించారు. స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌ అమలు చేసి చూపిస్తామని హామీ ఇచ్చాం. విధ్వంసం చేయడం నిమిషం పని, నిర్మించడం ఎంతో కష్టం’’ అని లోకేశ్‌ అన్నారు.

రైతులను సేంద్రియ సాగువైపు ప్రోత్సహించాలి : రైతులను సేంద్రియ సాగువైపు ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరముందని మంత్రి నారా లోకేశ్‌ అన్నారు. జీరో బడ్జెట్‌ నేచురల్ ఫార్మింగ్‌ సీఎం చంద్రబాబు లక్ష్యమని చెప్పారు. కడప జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గం ముద్దనూరు మండలం పెనికలపాడులో ప్రకృతి వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని లోకేశ్‌ సందర్శించారు. సమీకృత సేంద్రియ సాగు చేస్తున్న రైతు మునగాల ద్వారకానాథ రెడ్డి, ఆయన సోదరుడు రమణారెడ్డి, కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడారు.

ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు మళ్లడానికి గల కారణాలను మంత్రి అడిగి తెలుసుకున్నారు. తమ గ్రామంలో 70 ఏళ్ల వయసున్న సేంద్రియ రైతు లక్ష్మినారాయణను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని తాము సేంద్రియ సాగు చేస్తున్నామని వివరించారు. మొదట ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కొన్నా వ్యవసాయ అధికారుల ప్రోత్సాహంతో నిలదొక్కుకున్నామని చెప్పారు. ప్రకృతి వ్యవసాయ క్షేత్రంలో రైతు ద్వారకానాథరెడ్డి కుటుంబసభ్యులు ఇచ్చిన మామిడి పండును లోకేశ్‌ రుచి చూశారు.

సేంద్రియ సాగు చేస్తూ స్థిరమైన ఆదాయం : ఉమ్మడి కుటుంబానికి చెందిన 17 ఎకరాల్లో ద్వారకానాథ్‌రెడ్డి, రమణారెడ్డి ప్రకృతి సేద్యం చేస్తున్నారు. పంటలు, పశుపోషణ, కోళ్లు, చేపల పెంపకం వంటి వాటిని ఒకదానికొకటి అనుసంధానం చేసి సమీకృత సేంద్రియ సాగు చేస్తూ స్థిరమైన ఆదాయం అర్జిస్తున్నారు. తమ పొలంలో మామిడి, బత్తాయి, ఉసిరి, కొబ్బరి, చిన్న నిమ్మ, నేరేడు, జామ, మునగ, రామాఫలం, సీతాఫలం పంటల సాగుతో పాటు 250 వరకు నాటుకోళ్ల పెంపకం, 60 వరకు పొట్టేళ్లు, చేపల సాగు చేస్తున్నారు.

"విద్యుత్‌ ఛార్జీలు తగ్గించే దిశగా గొట్టిపాటి కృషి చేస్తున్నారు. నమ్మిన సిద్ధాంతాల కోసం అహర్నిశలు సవిత కృషి చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్టును 11 నెలల్లో సాధించడం వెనుక రైతుల త్యాగం ఉంది. ఆంధ్ర రాష్ట్రం మొత్తం జమ్మలమడుగు వైపు చూస్తోంది. జమ్మలమడుగుకు అనేక పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి. విశాఖ, అమరావతి, తిరుపతి ఎకనమిక్‌ రీజియన్లు నిర్మిస్తున్నాం. తిరుపతికి రాయల్‌ ఎన్‌ఫీల్డ్‌, ఫైటర్‌ జెట్‌ కంపెనీలు వస్తున్నాయి. రాయలసీమను రత్నాల సీమగా మార్చడమే మా అజెండా. ప్రభుత్వం కొనసాగింపు అనేది రాష్ట్రానికి చాలా అవసరం. 20 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించే లక్ష్యంతో పని చేస్తున్నాం. విన్‌-విన్‌ విధానంలో కలిసికట్టుగా పనిచేసి చరిత్ర సృష్టిద్దాం. పరిశ్రమ భాగస్వామ్యంలో దీర్ఘకాల ప్రయాణానికి తొలి అడుగు. జమ్మలమడుగులో సోలార్‌ నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తాం. జమ్మలమడుగు యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చి ఉపాధి కల్పిస్తాం. యువత ఉపాధి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలి." - నారా లోకేశ్, మంత్రి

