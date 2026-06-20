బాలుడి వైద్యానికి రూ.9 లక్షలు సాయం - మాట నిలబెట్టుకున్న మంత్రి లోకేశ్
ప్రమాదకర వ్యాధితో బాధపడుతున్న బాలుడు శ్రీవిష్ణు వైద్యానికి సీఎంఆర్ఎఫ్ నుంచి రూ. 9 లక్షలు మంజూరు చేయించిన లోకేశ్ - తల్లిదండ్రులకు రూ. 9 లక్షల చెక్కును అందజేసిన టీడీపీ నేత భూపేష్రెడ్డి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 4:56 PM IST
Lokesh Help for 11 Month Boy Suffering From Life Threatening Illness: ప్రమాదకర వ్యాధితో బాధపడుతున్న 11 నెలల బాలుడి వైద్యానికి మంత్రి లోకేశ్ చేయూతనిచ్చారు. గత నెల 22న మంత్రి లోకేశ్ కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గ పర్యటనకు వచ్చారు. అప్పుడు ముద్దనూరు మండలం యామవరం గ్రామానికి చెందిన బాలుడు శ్రీవిష్ణు తల్లిదండ్రులు లోకేశ్ను కలిశారు. తమ కుమారుడి అనారోగ్య పరిస్థితిని వివరించి సాయం చేయాలని కోరారు. బాలుడి వైద్యానికి సాయం చేస్తానని మంత్రి లోకేశ్ వారికి హామీ ఇచ్చారు.
మాట నిలబెట్టుకున్నారు: ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి నుంచి రూ. 9 లక్షలు మంజూరు చేయించారు. జమ్మలమడుగు టీడీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో కడప టీడీపీ పార్లమెంట్ అధ్యక్షుడు భూపేష్ రెడ్డి బాలుడి తల్లిదండ్రులకు చెక్కును అందజేశారు. సాయం చేసినందుకు మంత్రి లోకేశ్కు బాలుడి తల్లిదండ్రులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
'బాబుకు పుట్టుకతోనే జన్యు సంబంధిత వ్యాధి ఉంది. దాన్ని నయం చేయించడానికి చాలా అస్పత్రుల చుట్టూ తిరిగాం. పలు ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స వైద్య పరీక్షల అనంతరం బోన్మ్యారో ట్రాన్సాక్షన్ చెయ్యాలని డాక్టర్లు చెప్పారు. లోకేశ్ కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గ పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు బాబుతో సహా వెళ్లి ఆయనను కలిశా. అండగా ఉంటానని మాటిచ్చారు. ఇప్పుడు చికిత్స కోసం ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నారు.' -సాయికుమార్, బాలుడి తండ్రి
చిన్నారులకు అండగా: చిన్నారుల జీవితం డబ్బుతో ముడిపడకూడదు అనే స్పష్టమైన లక్ష్యంతో గతంలోనే మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రాజెక్ట్ పునర్వికకు శ్రీకారం చుట్టారు. 11 నెలల చిన్నారి పునర్వికకు ప్రాణరక్షక ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడం ప్రత్యక్షంగా చూసిన క్షణం ఆయనను లోతుగా కదిలించింది. చిన్నారి పునర్విక ప్రాణాలను కాపాడేందుకు రూ.16 కోట్ల ఇంజెక్షన్ అవసరమైన పరిస్థితి భవిష్యత్తులో మరెవరూ ఎదుర్కొనకూడదనే సంకల్పంగా మారింది. ఆ మేరకు జన్యు సంబంధిత వ్యాధులతో బాధ పడేవారికి అండగా ఉండి, వైద్యానికి సాయం చెయ్యాలని నిర్ణయించుకున్న సంగతి తెలిసిందే.
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