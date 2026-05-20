ETV Bharat / state

దేశానికే ఆదర్శంగా 'ఆంధ్ర మోడల్ ఎడ్యుకేషన్‌' - సరికొత్త యాక్షన్ ప్లాన్‌ సిద్ధం చేసిన మంత్రి లోకేశ్

ప్రభుత్వ పాఠశాల పిల్లలను సొంత బిడ్డల్లా భావించాలి - లక్ష మంది డ్రాపవుట్స్ గుర్తింపు, ట్రాకింగ్ మెకానిజంపై దృష్టి - బోధనకే టీచర్లు - అడ్మిన్ బాధ్యతలు అధికారులకే - సమీక్షలో లోకేశ్‌

Minister Lokesh Action Plan on Education
Minister Lokesh Action Plan on Education (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 6:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Lokesh Action Plan on Education : దేశానికే ఆదర్శంగా ఆంధ్ర మోడల్ ఎడ్యుకేషన్‌ను తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా విద్యా శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ సరికొత్త యాక్షన్ ప్లాన్‌ను సిద్ధం చేశారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులను సొంత బిడ్డల్లా భావించి, నూరు శాతం ఎన్‌రోల్‌మెంట్ సాధనపై అధికారులు, ఉపాధ్యాయులు చిత్తశుద్ధితో దృష్టి సారించాలని మంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో కూడిన పబ్లిక్ స్కూల్ విద్యా విధానాన్ని తీసుకురావడానికి క్షేత్రస్థాయి వాస్తవాల ఆధారంగా విద్యాశాఖలో భారీ సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టారు. సాంకేతికతతో కూడిన నాణ్యమైన విద్యతో పాటు, విద్యార్థుల్లో నైతిక విలువలను పెంపొందించడమే ధ్యేయంగా ముందుకు సాగుతామని స్పష్టం చేశారు.

అమరావతి సచివాలయంలో మంత్రి నారా లోకేశ్ డీఈవోలు, ఈపీసీలతో ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఏపీలో అంతర్జాతీయ స్థాయి అత్యుత్తమ బోధనా పద్ధతులను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని లోకేశ్ ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగానే మన ఉపాధ్యాయులను విదేశాలకు పంపి, అక్కడ అధ్యయనం చేసిన బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్‌ను రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అమలు చేస్తామని వెల్లడించారు. ఓపెన్ మార్కెట్‌తో పోటీపడేలా విద్యావ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలన్నారు. గతంలో విద్యాశాఖలో కనీస డేటా బేస్, విజిబిలిటీ లేని పరిస్థితి ఉండేదని గుర్తు చేశారు. ఈ లోపాన్ని సవరిస్తూ, పక్కా సమాచారంతో కూడిన డ్యాష్ బోర్డును సిద్ధం చేశామని దీని ఆధారంగానే డీఈవోలు, ఏపీసీలు భవిష్యత్ కార్యాచరణను అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. త్వరలోనే ఈ డ్యాష్ బోర్డు యాక్సెస్‌ను ప్రజలకు కూడా అందుబాటులోకి తెస్తామన్నారు.

దేశానికే ఆదర్శంగా 'ఆంధ్ర మోడల్ ఎడ్యుకేషన్‌' - సరికొత్త యాక్షన్ ప్లాన్‌ సిద్ధం చేసిన మంత్రి లోకేశ్ (ETV)

ప్రతి స్కూల్లో 10 శాతం అడ్మిషన్లు పెరగాలి : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు లక్ష మంది వరకు ఉన్న డ్రాపౌట్స్, స్కూళ్లలో ఎన్నడూ నమోదుకాని (నెవర్ ఎన్‌రోల్డ్) పిల్లలపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. ఏ ఒక్క బిడ్డ కూడా పొలం పనులకు వెళ్లకుండా, పాఠశాల ముంగిట ఉండేలా ప్రాపర్ ట్రాకింగ్ మెకానిజం ఏర్పాటు చేయాలని, ప్రతి స్కూల్లో కనీసం 10 శాతం అడ్మిషన్లు పెంచాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించారు. గ్యారంటీడ్ ఫౌండేషనల్ లిటరసీ అండ్ న్యూమరసీ (GFLN)ని విద్యాశాఖలో ఒక ఉద్యమంలా చేపట్టాలని పిలుపునిచ్చారు. 9వ తరగతి విద్యార్థులకు క్లిక్కర్ టెక్నాలజీ, క్రోమ్ బుక్స్ అందించబోతున్నామని వెల్లడించారు. విద్యావ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పుల కోసం త్వరలోనే పాల్ (PAL), ఏఐ బేస్డ్ లెర్నింగ్, ఏఐ ట్యూటర్ వంటి అధునాతన సాంకేతికతలను ప్రవేశపెడుతున్నట్లు ప్రకటించారు.

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కనీస మౌలిక సదుపాయాల లభ్యత ఆధారంగా 'స్టార్ రేటింగ్' విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టినట్లు మంత్రి తెలిపారు. ప్రతి పాఠశాలకు లీక్ ప్రూఫ్ బిల్డింగ్, తాగునీరు, టాయిలెట్లు, బెంచీలు కచ్చితంగా ఉండాలని, ఇందుకోసం దాతల సహకారం కూడా తీసుకోవాలన్నారు. కడప మోడల్ తరహాలోనే రాబోయే రెండేళ్లలో రాష్ట్రమంతటా 'స్మార్ట్ కిచెన్' వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. మంగళగిరి నియోజకవర్గంలోని నిడమర్రు స్కూలును ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్‌గా తీర్చిదిద్దడం వల్ల అక్కడ 'నో అడ్మిషన్' బోర్డు పెట్టే పరిస్థితికి చేరుకున్నామని మంత్రి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అమెరికా కాన్సెప్ట్ తరహాలో ప్రతి జిల్లాలో ఒక పాఠశాలను మోడల్ స్కూల్‌గా మార్చాలని, ప్రైవేటుకు దీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల స్థాయిని పెంచాలని అధికారులను కోరారు.

ప్రతి శనివారం విద్యార్థులకు నైతిక విలువలు : ఉపాధ్యాయులు కేవలం బోధనపైనే దృష్టి పెట్టేలా, పరిపాలనా బాధ్యతలను అధికారులు చూసుకునేలా సంస్కరణలు తెచ్చామన్నారు. 'లీప్ యాప్' ద్వారా పారదర్శకమైన పనితీరును పర్యవేక్షిస్తామన్నారు. సాంకేతికతతో పాటు సమాజంలో మార్పు కోసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో ప్రతి శనివారం విద్యార్థులకు నైతిక విలువలు, జెండర్ సెన్సిటివిటీ బోధిస్తామని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల డీఈవోలతో మంత్రి క్షేత్రస్థాయి సమీక్ష జరిపారు. విశాఖ జిల్లాలో అత్యధికంగా 12 శాతం డ్రాపౌట్స్ ఉండటంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, అర్బన్ అడ్మిషన్లపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలని ఆర్ జేడీ, డీఈవోలను ఆదేశించారు. కృష్ణా జిల్లాలోని పెనమలూరు, గుడివాడ, మచిలీపట్నంలో ఉపాధ్యాయ ఎన్‌రోల్‌మెంట్ తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలపై నిఘా పెట్టాలన్నారు.

రాష్ట్రంలో పదో తరగతి ఫలితాల సాధనలో శ్రీకాకుళం 14వ స్థానం నుంచి 5వ స్థానానికి చేరడం, గుంటూరు, కడప, తిరుపతి జిల్లాల్లో విద్యార్థులు భారీగా మార్కులు సాధించడంపై మంత్రి అభినందనలు తెలిపారు. హెచ్‌ఆర్‌డీ కార్యదర్శి కోన శశిధర్ మాట్లాడుతూ, గత రెండేళ్లలో విద్యాశాఖలో ఊహించని సంస్కరణలు వచ్చాయని, ఇప్పుడు ఈ వ్యవస్థను మరింత పటిష్టం చేస్తూ (కన్సాలిడేషన్) నిర్దేశిత లక్ష్యాలను నిర్విరామంగా చేరుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.

వినరో ఓరన్నా 'ప్రభుత్వ బడి' కథ - విద్యార్థుల బుర్రకథకు ఫిదా అయిన మంత్రి లోకేశ్‌

సాధించాలనే కసి ఉంటే ఏదైనా సాధ్యం - విభిన్న ప్రతిభావంతుల విద్యార్థులతో మంత్రి లోకేశ్‌

TAGGED:

MINISTER LOKESH ON EDUCATION
LOKESH EDUCATION REVIEW
INTERNATIONAL SCHOOLS IN AP
విద్యా శాఖపై మంత్రి లోకేశ్ సమీక్ష
LOKESH ACTION PLAN ON EDUCATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.