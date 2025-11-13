ETV Bharat / state

రూ.వేల కోట్ల పెట్టుబడులు, వేలాది ఉద్యోగాలు - విశాఖలో పలు కంపెనీలకు లోకేశ్‌ భూమి పూజ

విశాఖ ఐటీ హిల్స్‌లో ఐటీ సహా పలు కంపెనీలకు మంత్రి లోకేశ్‌ భూమి పూజ - శుక్రవారం రాష్ట్రానికి మరో భారీ పెట్టుబడి రానున్నట్లు తెలిపిన మంత్రి

Minister Lokesh Ground Breaking Ceremony For Several Companies
Minister Lokesh Ground Breaking Ceremony For Several Companies (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 6:19 PM IST

|

Updated : November 13, 2025 at 7:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Lokesh Ground Breaking Ceremony For Several Companies : విశాఖ ఐటీ హిల్స్‌లో ఐటీ సహా పలు కంపెనీలకు మంత్రి నారా లోకేశ్‌ భూమి పూజ చేశారు. సెయిల్స్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌, ఐస్పేస్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ సొల్యూషన్స్‌, టెక్‌ తమ్మిన సాఫ్ట్‌వేర్‌ సొల్యూషన్స్‌, ఫినోమ్‌ పీపుల్స్‌ లిమిటెడ్‌, రహేజా ఐటీ స్పేస్, రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్ట్, వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్‌కు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ పరిశ్రమల ద్వారా రూ.వేల కోట్లు పెట్టుబడులు, వేలాది మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి.

మంత్రితో పాటు సెయిల్స్ సాఫ్ట్ వేర్ సొల్యూషన్స్ సీఈవో, ఎండీ కిరణ్, ఫినోమ్ పీపుల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కో ఫౌండర్ హరి బైర్రెడ్డి, ఐ స్పేస్ సాఫ్ట్ వేర్ సొల్యూషన్స్ సీఈవో రమేష్‌లు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. రూ.21 కోట్లతో సెయిల్ సంస్థ ఏర్పాటు చేసే ఏఐ ఎక్స్‌లెన్స్‌ సెంటర్ ద్వారా 430 మందికి ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించనున్నట్లు ఎండీ కిరణ్ వెల్లడించారు. డిజిటల్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇండియా ఏఐ మిషన్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఏఐ, క్లౌడ్ టెక్నాలజీలను ఉపయోగించి అత్యాధునిక ఎంటర్ ప్రైజ్ సొల్యూషన్స్‌పై సెయిల్స్ సాఫ్ట్ వేర్ సంస్థ దృష్టిసారించనుంది. విశాఖ ఎంపీ శ్రీభరత్, ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు, ఏపీఐఐసీ ఛైర్మన్ మంతెన రామరాజు, ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.

రూ.వేల కోట్ల పెట్టుబడులు, వేలాది ఉద్యోగాలు - విశాఖలో పలు కంపెనీలకు మంత్రి లోకేశ్‌ భూమి పూజ (ETV)

రూ.207.5 కోట్ల పెట్టుబడి, 2,500 ఉద్యోగాలు : విశాఖ యూనిట్‌పై 2 దశల్లో రూ.207.5 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టి 2,500 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించనున్నట్లు హరి బైర్రెడ్డి వెల్లడించారు. అడ్వాన్స్ ప్రొడక్ట్ డెవలప్‌మె, ఏఐ రీసెర్చి, కస్టమర్ డెలివరీ ఎక్స్‌లెన్స్‌పై ఫినోమ్ దృష్టి సారించనుంది. 3 దశల్లో రూ.119.18 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టి, 2000 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించనున్నట్లు ఐ స్పేస్ సాఫ్ట్ వేర్ సొల్యూషన్స్ సీఈవో రమేష్ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ప్రొడక్ట్ డెవలప్‌మెంట్‌, మెయింటెనెన్స్ సర్వీసెస్, ఐటీ సొల్యూషన్స్, ఐటీఓ సేవల డెలివరీ కార్యకలాపాలను ఐ స్పేస్ సాఫ్ట్ వేర్ సొల్యూషన్స్ సంస్థ చేపట్టనుంది.

వివిధ కంపెనీలతో ఎంవోయూలు : విశాఖ భాగస్వామ్య సదస్సు కంటే ముందుగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వివిధ కంపెనీలతో ఎంవోయూలు చేసుకుంటోంది. గత ప్రభుత్వంలో రాష్ట్రం నుంచి వెళ్లిపోయిన పరిశ్రమలు తిరిగి ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేస్తున్నాయని మంత్రి లోకేశ్‌ ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా నేడు సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో రాష్ట్రప్రభుత్వం మొత్తంగా 35 ఒప్పందాలు చేసుకుంటుంది. 3 లక్షల 65 వేల 304 కోట్లు విలువ చేసే పెట్టుబడులు ద్వారా లక్షా 26వేల 471మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. 5 రంగాలకు సంబంధించి 35 ఒప్పందాలు ఉండనున్నాయి. సీఆర్​డీఏ 8, ఇంధన రంగం 7, ఫుడ్ ప్రాసెస్సింగ్ 4, ఐఅండ్ఐ- APMB 3, పరిశ్రమల శాఖలో 13 చొప్పున ఒప్పందాలు చేసుకోనున్నారు.

రేపు రాష్ట్రానికి మరో భారీ పెట్టుబడి : మరోవైపు రాష్ట్రానికి మరో భారీ పెట్టుబడి రానున్నట్లు మంత్రి లోకేశ్ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. బోర్డు గదుల్లో వినిపిస్తున్న చర్చల మేరకు ప్రపంచ స్థాయి ఫండ్, ఆంధ్రప్రదేశ్‌పై భారీ పెట్టుబడి పెట్టబోతోందని వెల్లడించారు. ఆ సంస్థ ఏమిటో రేపు(శుక్రవారం) ఉదయం 9 గంటలకు వెల్లడిస్తానని ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు.

అలాగే రేపు(శుక్రవారం) ప్రారంభమయ్యే సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు ఏయూ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల మైదానంలో ఏర్పాట్లు పూర్తి అయ్యాయి. ముఖ్య అతిథిగా ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ రేపు ఉదయం విమానంలో విశాఖకు చేరుకుంటారు. ఏయూ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల మైదానంలో సీఎం చంద్రబాబుతో కలిసి అల్పాహార విందులో పాల్గొంటారు. అనంతరం సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో పాల్గొంటారు.

సదస్సుకి ప్రధాన వేదిక, సమీప సమావేశ మందిరాలు సిద్దమైయ్యాయి. నగరం మొత్తం పచ్చదనం పరచుకుంది. 11 భారీ పార్కింగ్ స్థలాలు, వందలాది సీసీ కెమెరాలు సదస్సు కోసం ఏర్పాటు చేశారు. డ్రోన్ కెమెరాలు, అదనపు సెక్యురిటీ ఏర్పాటు చేశారు. సుమారు 45 దేశాల ప్రతినిధులు, 3000 మంది సదస్సులో పాల్గొంటున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ కోసం ప్రత్యేక క్యాంపు కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేశారు. సదస్సులో పాల్గొనే అతిధులు కోసం 1000 వాహనాలు సిద్ధం చేశారు.

అమరావతిలో రాబోయే మూడు ఏళ్లలో అద్భుతాలను చూడబోతున్నారు: మంత్రి లోకేశ్

2047 నాటికి 2.4 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ లక్ష్యంగా సాగుతున్నాం: మంత్రి లోకేశ్

Last Updated : November 13, 2025 at 7:15 PM IST

TAGGED:

VISAKHAPATNAM IT HILLS
LOKESH ON SEVERAL COMPANIES
MAJOR IT INVESTMENTS IN VIZAG
GROUND BREAKING CEREMONY COMPANIES
LOKESH GROUND BREAKING CEREMONY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'ఆపరేషన్ సిందూర్​కు ప్రతీకారంగానే దిల్లీ దాడి'- ఫరీదాబాద్ ఉగ్రకుట్రతో లింకులు

పిల్లలు ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

చరణ్ 'చికిరి చికిరి'పై ఆర్​జీవీ సంచలన ట్వీట్- ఏమన్నారంటే?

కొత్త 'Aadhaar' యాప్​ను తీసుకొచ్చిన కేంద్రం- డౌన్​లోడ్ చేసుకోండిలా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.