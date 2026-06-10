నిన్న హామీ ఇచ్చిన లోకేశ్ - నేడు స్టీల్ప్లాంట్ బాధిత కుటుంబసభ్యులకు రూ.25 లక్షల చొప్పున చెక్కులు అందజేత
స్టీల్ప్లాంట్ బాధిత కుటుంబసభ్యులకు రూ.25 లక్షలు చొప్పున చెక్కులు అందజేత - ముందుగా చెప్పిన ప్రకారం ఇవాళే బాధిత కుటుంబాలకు చెక్కులు అందించిన లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 1:11 PM IST|
Updated : June 10, 2026 at 1:20 PM IST
Minister Lokesh Gave Cheques To Visakha Steel Plant Victim Families : "స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదంలో చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు మా ప్రభుత్వం ఎప్పటికీ అండగా ఉంటుంది. కేవలం పరిహారం ప్రకటించి చేతులు దులుపుకోం. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం రోజు ముగిసేలోపే ప్రాథమిక సహాయంగా రూ. 25 లక్షలు అందిస్తాం" అని విద్యా, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ హామీ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన మాటను బుధవారం నిలబెట్టుకున్నారు. మంత్రి మంగళవారం బాధితుల కుటుంబాలను పరామర్శించారు. ఇచ్చిన హామీ మేరకు, అధికారులు బాధితుల కుటుంబాలకు రూ. 25 లక్షల విలువైన చెక్కులను అందజేశారు. దాంతో పాటు బాదిత కుటుంబాలకు జీవితాంతం ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందంటూ పెర్కొన్నారు.
బాదితులకు ఇచ్చిన హామి : స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాద మృతుల కుటుంబ సభ్యులను మంగళవారం మంత్రి లోకేశ్, కేంద్రమంత్రి శ్రీనివాసవర్మతో కలసి పరామర్శించారు. కేజీహెచ్లో బాధిత కుటుంబాలతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ప్రమాదం జరిగిన తీరును ఆయా కుటుంబసభ్యుల ద్వారా అడిగి తెలుసుకున్నారు. ధైర్యంగా ఉండాలని మృతుల కుటుంబసభ్యులను లోకేశ్ ఓదార్చారు. ప్రభుత్వ పరంగా అన్నివిధాలుగా అండగా ఉంటామని బాధిత కుటుంబాలకు మంత్రి లోకేశ్ భరోసా ఇచ్చారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.25 లక్షలు చొప్పున పరిహారం, మృతుల కుటుంబ సభ్యుల్లోని ఒక్కరికి ఉద్యోగం ఇస్తామని లోకేశ్ వెల్లడించారు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారమే బుధవారం చక్కులు విడుదల చేసి, తాను ఇచ్చిన హామీని ఐటీ శాఖ మంత్రి నిలబెట్టుకున్నారు.
మృతుల సంఖ్య 9కి చేరిక: విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ అగ్నిప్రమాదంలో గాయపడిన వారిని చికిత్స కోసం ఆసుపత్రులకు తరలించిన విషయం తెలిసిందే. 8వ తేదీ సాయంత్రం, లావా మాదిరిగా ఉప్పొంగుతూ ప్రవహించిన ద్రవ రూపంలో ఉన్న ఉక్కు కార్మికులపై పడటంతో ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో ఆరుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారిలో విశాఖపట్నంలోని సెవెన్ హిల్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న పైడిరాజు బుధవారం ఉదయం మరణించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఇద్దరు బాధితులు సెవెన్ హిల్స్ ఆసుపత్రిలోనూ, మరో ముగ్గురు విశాఖపట్నంలోని కిమ్స్ (KIMS) ఆసుపత్రిలోనూ చికిత్స పొందుతున్నారు.
రెండుసార్లు కాపాడిన చరిత్ర : విశాఖ ఉక్కును రెండుసార్లు కాపాడిన చరిత్ర తమదని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. విశాఖ ఉక్కును జగన్ విధ్వంసం చేయాలని చూశారని, రాజధాని నిర్మాణం పేరుతో భూములు కొట్టేయాలని యత్నించారని ధ్వజమెత్తారు. స్టీల్ప్లాంట్ వల్ల కాలుష్యం అంటూ కార్మికుల జీవితాలతో చెలగాటమాడారని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ను నిర్వీర్యం చేసేందుకు కుట్ర చేశారని ఆరోపించిన జగన్, బెంగళూరుకు వెళ్లే ముందు కార్మికులకు క్షమాపణ చెప్పాలని మంత్రి లోకేశ్ డిమాండ్ చేశారు. ప్రమాద బాధితులను పరామర్శించడంలో తప్పు లేదని పేర్కొన్న లోకేశ్, YSRCP హయాంలో విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఉనికిని ప్రమాదంలోకి నెట్టిన తీరును జగన్ ఎలా సమర్థించుకుంటారని ప్రశ్నించారు. కార్యనిర్వాహక రాజధాని (ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్) నిర్మాణం పేరుతో స్టీల్ ప్లాంట్ భూములను కాజేయడానికి జగన్ ప్రయత్నించారని లోకేశ్ తీవ్రంగా విమర్శించారు.
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