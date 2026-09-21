టీచర్లపై రాడ్లు, కర్రలతో దాడి చేసినవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం: మంత్రి లోకేశ్
టీచర్లపై రౌడీషీటర్లు, గంజాయి బ్యాచులను ఉసిగొల్పడం దారుణమని మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విజయవాడలో స్పోర్ట్స్ కోటా టీచర్లపై వైఎస్సార్సీపీ నేతల దాడిని లోకేశ్ ఖండించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 4:46 PM IST
Minister Lokesh Fire On YSRCP Leaders Attack Issue : ఉపాధ్యాయులపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు దాడికి దిగడం దారుణమని విద్య శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ మండిపడ్డారు. క్రీడలతో దేశ పతాకాన్ని రెపరెపలాడించి, ప్రతిభతో ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు సాధించిన టీచర్లపై రాడ్లు, కర్రలతో దాడి చేయడ అనాగరికమని ధ్వజమెత్తారు. ఉపాధ్యాయులపై దాడికి పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ఉపాధ్యాయుల జోలికి వైఎస్సార్సీపీ రావడం మానుకోవాలని లోకేశ్ హెచ్చరించారు.
అందరూ దైవంలా భావించే గురువులను వైన్ షాపులకు కాపలా పెట్టిన జగన్ గారు ఉపాధ్యాయులను గౌరవిస్తారు అనుకోవడం మన భ్రమ. అత్యుత్తమ ఆటతీరుతో మన రాష్ట్రం, మన దేశం సత్తా ప్రపంచానికి చాటిన క్రీడాకారులను స్పోర్ట్స్ కోటాలో అవకతవకలు అంటూ ఫేక్ ఆరోపణలు చేసినప్పుడే జగన్ గారి దుర్బుద్ధి బయటపడింది.… pic.twitter.com/ysQQLCJltl— Lokesh Nara (@naralokesh) September 21, 2026
వైఎస్సార్సీపీ ప్రేరేపిత రౌడీ షీటర్లు, గంజాయి- బ్లేడ్ బ్యాచుల పని పడతామని తేల్చిచెప్పారు. అందరూ దైవంలా భావించే గురువులను వైన్షాపులకు కాపలాగా పెట్టిన జగన్ ఉపాధ్యాయులను గౌరవిస్తారని అనుకోవడం భ్రమేనని విమర్శించారు. అత్యుత్తమ ఆటతీరుతో రాష్ట్ర, దేశ ప్రతిష్ఠను ప్రపంచానికి చాటిన క్రీడాకారులపై స్పోర్ట్స్ కోటా అవకతవకల పేరుతో ఫేక్ ఆరోపణలు చేయడం ద్వారా జగన్ దుర్బుద్ధి బయటపడిందన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ రౌడీ షీటర్లకు సంబంధించిన వీడియోను 'ఎక్స్'లో పోస్ట్ చేశారు.
శాప్ కార్యాలయం వద్ద రాళ్లు, కోడిగుడ్లతో అల్లర్లు : శాప్ కార్యాలయం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ నేతల అల్లర్లను మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి తీవ్రంగా ఖండించారు. దేవినేని అవినాష్, జోగి రమేష్ రౌడీ గ్యాంగులతో శాప్ కార్యాలయం వద్ద రాళ్లు, కోడిగుడ్లతో అల్లర్లకు పాల్పడ్డారంటూ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాన్ని చుట్టుముట్టి ఉపాధ్యాయులపై దాడికి యత్నించడం హేయమైన చర్య అని మండిపడ్డారు. డీఎస్సీ స్పోర్ట్స్ కోటా టీచర్లపై దౌర్జన్యం చేయడం దుర్మార్గమన్నారు. కష్టపడి ఉద్యోగాలు సాధించిన క్రీడాకారులు, ఉపాధ్యాయులను అవమానించడం సరికాదని మంత్రి హితవు పలికారు.
ఉపాధ్యాయులపై దాడులకు పాల్పడటం ప్రజాస్వామ్య పద్ధతి కాదని అన్నారు. శాంతియుతంగా తమ సమస్యలను చెప్పుకునే అవకాశం ఉన్నా, ప్రభుత్వ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్తత సృష్టించడం తగదని అన్నారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల వద్ద అల్లర్లు, దాడులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించేది లేదని స్పష్టం చేశారు. ఉపాధ్యాయులపై దాడులకు పాల్పడిన వారిపై చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఉపాధ్యాయుల ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసేలా వ్యవహరించడం వైఎస్సార్సీపీ నేతల విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నామని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డి అన్నారు.
విష సంస్కృతి మరోసారి బయటపడింది : చదువు చెప్పే టీచర్లపై దాడులతో వైఎస్సార్సీపీ మరోసారి తన విష సంస్కృతిని బయటపెట్టిందని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ మండిపడ్డారు. ఎన్నో సవాళ్లను అధిగమించి డీఎస్సీ ద్వారా ఉద్యోగాలు కల్పించడాన్ని వైఎస్సార్సీపీ ఓర్వలేకపోతోందని విమర్శించారు. ఉపాధ్యాయులంటే జగన్కు గిట్టదు కాబట్టే గతంలో వారిని మద్యం దుకాణాల ముందు కాపలా పెట్టారని ఆరోపించారు. ఇప్పుడు అదే ఉపాధ్యాయులపై రౌడీ మూకలతో దాడులు చేయించడం దురదృష్టకరమన్నారు. ఘటనకు బాధ్యులను గుర్తించి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని, ఇలాంటి దాడులను ప్రభుత్వం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించదని గొట్టిపాటి రవికుమార్ స్పష్టం చేశారు.
ప్రజాస్వామ్యంలో భౌతిక దాడులకు స్థానం లేదు : శాప్ కార్యాలయం ముట్టడికి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ప్రయత్నించడంపై మంత్రి బీసీ జనార్థన్ రెడ్డి తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. ప్రజాస్వామ్యంలో శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే హక్కు ఉందని, అయితే భౌతిక దాడులకు ఎలాంటి స్థానం లేదని స్పష్టం చేశారు. కష్టపడి ఉద్యోగాలు సాధించిన టీచర్లపై దాడులకు పాల్పడటం, వారి ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీయడంతో పాటు కుటుంబాలను మానసిక క్షోభకు గురిచేయడం అత్యంత హేయమైన చర్యగా దుయ్యబట్టారు. ఇంకా తామే అధికారంలో ఉన్నామనే భ్రమలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు వ్యవహరిస్తున్నారని, ప్రజలను రెచ్చగొట్టి ప్రశాంత వాతావరణాన్ని చెడగొట్టి రాష్ట్రంలో ఉద్రిక్తతలు పెంచడమే వారి లక్ష్యంగా కనిపిస్తోందని విమర్శించారు. టీచర్లపై భౌతిక దాడులకు పాల్పడిన వారిపై చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని, ఇలాంటి ఘటనలను కూటమి ప్రభుత్వం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించబోదని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
ఉపాధ్యాయులపై రాళ్లు, రాడ్లు, వాటర్ బాటిళ్లతో దాడి : వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం అత్యంత పారదర్శకంగా డీఎస్సీ నిర్వహించామని తెలిపారు. ఉపాధ్యాయుల ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసేలా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు వ్యవహరిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఉపాధ్యాయులపై రాళ్లు, రాడ్లు, వాటర్ బాటిళ్లతో దాడి చేయడానికి సిగ్గుండాలన్నారు. శాప్ కార్యాలయంపై వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు దాడి చేయడం అత్యంత హేయమని మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో క్రీడాకారులని అవమానించడం, ఉద్యోగులని అవమానించడం జగన్ రెడ్డికి అలవాటుగా మారిపోయిందని దుయ్యబట్టారు. 5 సంవత్సరాలు ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాన్ని భర్తీ చేయని జగన్ రెడ్డి ఈరోజు డీఎస్సీ గురించి మాట్లాడటం సిగ్గు చేటన్నారు. 10th క్లాస్ పేపర్లు కొట్టేసినటువంటి వ్యక్తి జగన్ రెడ్డి అని దుయ్యబట్టారు. గొడ్డలి పార్టీ నాయకులు శాప్ కార్యాలయం మీద దౌర్జన్యానికి వెళ్లడం అనాగరికమన్నారు.
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