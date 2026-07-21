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దేశంలో నెం.1 నియోజకవర్గంగా మంగళగిరిని మార్చి చూపిస్తా : మంత్రి లోకేశ్‌

మన ఇల్లు-మన లోకేశ్‌ పేరుతో మంగళగిరిలో ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ - లోకేశ్‌ చేతుల మీదుగా మూడు వేలమందికి ఇంటి పట్టాలు అందజేత -ఈ శాశ్వత భూపట్టాతో పేదల ఆస్తిని ఎవరూ కదిలించలేరనన లోకేశ్

Mana Illu Mana Lokesh Program
Mana Illu Mana Lokesh Program (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 11:21 AM IST

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Lokesh Distribute 3000 House Site Title Deeds : ఆర్థిక ఇబ్బందులున్నా అభివృద్ధి- సంక్షేమాన్ని జోడెద్దుల్లా పరుగులు పెట్టిస్తున్నామని మంత్రి లోకేశ్ చెప్పారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టే నాటికి ఆదాయం రూపాయి ఉంటే ఖర్చు రూపాయి 60 పైసలుగా ఉందన్నారు. రెండేళ్ల అభివృద్ధితో ఖర్చు 1.40 రూపాయలకు చేరిందని తెలిపారు. 'మన ఇల్లు - మన లోకేశ్​' పేరుతో మంగళగిరిలో ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టారు. లోకేశ్​ చేతుల మీదుగా మూడు వేల మందికి ఇంటి పట్టాలు పంపిణీ చేశారు. శాశ్వత భూ పట్టాతో పేదల ఆస్తిని ఎవరూ కదిలించలేరని లోకేష్ స్పష్టం చేశారు.

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన ఏడాదిలోపే 2025 ఏప్రిల్ నెలలో మంగళగిరి రత్నాలచెరువు, యర్రబాలెం, నీరుకొండ ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ భూముల్లో నివసిస్తున్న 3200 మందికి నూతన వస్త్రాలు పెట్టి మరీ పట్టాలు పంపిణీ చేశారు. సుమారు రూ.1000 కోట్ల విలువైన భూములను ఒక్క రూపాయి ఖర్చులేకుండా అర్హులైన పేదలకు శాశ్వత హక్కులు కల్పిస్తూ పట్టాలు అందజేశారు.

Mana Illu Mana Lokesh Programme : మంగళగిరిలో 92.12 ఎకరాలు, నవులూరులో 8.46 ఎకరాల భూములు సెక్షన్-22A కింద నిషేధిత ఆస్తుల జాబితాలో ఉన్నాయి. దీనివల్ల 1622 నివాసగృహాలు ప్రభావితమై, దీర్ఘకాలంగా ఆస్తి రిజిస్ట్రేషన్‌పై ఆంక్షలు ఉన్నాయి. ఫలితంగా బదిలీ, వారసత్వం, సంక్రమణ వంటి చట్టబద్ధమైన లావాదేవీలకు ఇప్పటివరకు అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఈ స్థలాలపై నిషేధాన్ని తొలగిస్తూ ఆర్డీవో ద్వారా ధృవీకరించిన ప్రాపర్టీ ఎంజాయ్‌మెంట్ సర్టిఫికెట్లను మంత్రి లోకేశ్​ అందజేశారు.

అమరావతి రాజధాని ప్రాజెక్టులో భాగంగా బకింగ్‌హామ్ కాలువపై స్టీల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణానికి సంబంధించి, మంగళగిరిలోని కేఎల్​రావు కాలనీలో ఆక్రమణదారులుగా ఉన్న మొత్తం 81 మందిని గుర్తించారు. ఆక్రమణదారులకు పునరావాసం కల్పించేందుకు ఆత్మకూరు లేఔట్​లో 34 ప్లాట్లను లాటరీ పద్ధతిలో కేటాయించారు. పంపిణీకి ప్రతిపాదించిన మొత్తం 81 పట్టాలలో తాడేపల్లి మండలంలో 47, మంగళగిరి మండలంలో 34 కేసులు ఉన్నాయి. 150 చదరపు గజాల కంటే తక్కువ విస్తీర్ణం కలిగినవి మొత్తం 906 క్రమబద్ధీకరణ పట్టాలు ఉన్నాయి. వీటిలో 630 పట్టాలు తాడేపల్లి మండలానికి చెందినవి కాగా, 276 పట్టాలు మంగళగిరి మండలానికి చెందినవి ఉన్నాయి.

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