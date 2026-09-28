అహర్నిశలు మంగళగిరి ప్రజల గురించే ఆలోచిస్తా: మంత్రి లోకేశ్
మంగళగిరి నియోజకవర్గం కుంచనపల్లిలో ‘మన ఇల్లు–మన లోకేశ్ ’కార్యక్రమంలో 372 మందికి శాశ్వత ఆస్తి హక్కుల పట్టాలను లోకేశ్ పంపిణీ చేశారు. ఇప్పటికే రెండు విడతల్లో 5,636 మందికి పట్టాలిచ్చామని ఆయన తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 3:15 PM IST
Lokesh on House Site Pattas in Mangalagiri : మంగళగిరి ప్రజలకు అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు సొంత నిధులు కూడా ఖర్చు చేస్తున్నట్లు మంత్రి లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. ప్రజలిచ్చిన మెజార్టీతోనే నియోజకవర్గంలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నానని చెప్పారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోనూ ఇదే మెజార్టీ పునరావృతం కావాలని ఆకాంక్షించారు. మంగళగిరి నియోజకవర్గం కుంచనపల్లిలో ‘మన ఇల్లు–మన లోకేశ్’ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.
ఈ సందర్భంగా లోకేశ్ 372 మందికి ఉచితంగా శాశ్వత ఆస్తి హక్కుల పట్టాలను పంపిణీ చేశారు. తాను 53 వేల మెజార్టీ అడిగితే 93 వేల ఓట్ల మెజార్టీ ఇచ్చారని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. అహర్నిశలు మంగళగిరి ప్రజల గురించే ఆలోచిస్తానని చెప్పారు. నియోజకవర్గంలో పట్టాల సమస్యను పరిష్కరిస్తానని ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చినట్లు గుర్తు చేశారు. ఇప్పటికే రెండు విడతల్లో 5636 మందికి పట్టాలిచ్చామని, రూ.2 వేల కోట్ల విలువైన భూములకు ఆస్తి హక్కులు కల్పించామని ఆయన తెలిపారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తాం : మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో 80 శాతం పట్టాల సమస్య పరిష్కారమైందని లోకేశ్ వివరించారు. కేంద్ర పరిధిలోని భూముల సమస్యలపై కూడా సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని తెలిపారు. 2029 నాటికి అర్హులందరికీ పట్టాలు అందిస్తామని స్పష్టం చేశారు. మంగళగిరిలో పునాది వేసిన ఈ కార్యక్రమాన్ని విశాఖ, విజయవాడతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయనున్నట్లు వివరించారు. త్వరలో విజయవాడలో 24 వేల ఇంటి పట్టాలు అందిస్తామన్నారు.
ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి పట్టుదల, నిబద్ధతో పని చేస్తున్నామని లోకేశ్ చెప్పారు . మంగళగిరిలో త్వరలో 100 పడకల ఆసుపత్రిని అందుబాటులోకి తెస్తామన్నారు. 2029లోపు నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఇంటికీ గ్యాస్, తాగునీరు, భూగర్భ డ్రైనేజీ కనెక్షన్ ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. దేశంలోనే ఏ పాఠశాల లేని విధంగా నిడమర్రు స్కూల్ను తీర్చిదిద్దామని గుర్తు చేశారు. ఈ స్కూల్ తరహాలో మిగతా పాఠశాలలను తీర్చిదిద్దుతామని లోకేశ్ వెల్లడించారు.
నేను 53 వేల మెజార్టీ అడిగితే 93 వేల ఓట్ల మెజార్టీ ఇచ్చారు. అహర్నిశలు మంగళగిరి ప్రజల గురించే ఆలోచిస్తా. పట్టాల సమస్యను పరిష్కరిస్తానని ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చాను. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి పట్టుదల, నిబద్ధతో పని చేస్తున్నాం. మంగళగిరిలో త్వరలో 100 పడకల ఆసుపత్రిని అందుబాటులోకి తెస్తాం. 2029లోపు మంగళగిరిలో గ్యాస్, తాగునీరు, భూగర్భ డ్రైనేజీ కనెక్షన్ ఇస్తాం." - లోకేశ్, మంత్రి
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