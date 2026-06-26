ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో అధిక ఫీజులను నియంత్రించాలి: లోకేశ్
ప్రైవేటు బడుళ్లో అధిక ఫీజుల నియంత్రణకు అధ్యయనం చేయాలన్న లోకేశ్ - నైపుణ్యం పోర్టల్ను జులైలో ఆవిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్దేశం- నైపుణ్యం పోర్టల్లో నమోదైనవారికి ఆన్లైన్ స్కిల్ కార్డు జారీ చేయాలన్న మంత్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 10:15 AM IST
Lokesh Directed Education Department officials Over Regulating High Fees in Private Schools: ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో అధిక ఫీజుల నియంత్రణకు అధ్యయనం చేయాలని మంత్రి లోకేశ్ విద్యాశాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. నిరుద్యోగ యువతకు ఉపయోగపడేటట్లు రూపొందించిన నైపుణ్యం పోర్టల్ను జులైలో ఆవిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఇందులో నమోదైన ప్రతి ఒక్కరికీ ఆన్లైన్ స్కిల్ కార్డు జారీ చేయాలన్నారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని నైపుణ్య విశ్వవిద్యాలయాలు రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసేందుకు దేశంలోనే ఒక నమూనాగా నైపుణ్య వర్సిటీల చట్టం ఉండాలని సూచించారు.
మంగళగిరిలో స్కిల్ ఎక్స్లెన్స్ సెంటర్: ఉండవల్లి నివాసంలో పాఠశాల, ఉన్నత విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి - శిక్షణ శాఖలపై మంత్రి లోకేశ్ సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో అధిక ఫీజులు నియంత్రణకు ఇతర రాష్ట్రాలు అవలంభిస్తున్న విధానాలను అధ్యయనం చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల హాజరు, అభ్యసన ఫలితాలపై దృష్టి సారించాలన్నారు. అమరావతిలో రాష్ట్ర కేంద్రీయ గ్రంథాలయంతో పాటు విశాఖలో జిల్లా కేంద్రీయ గ్రంథాలయం, మంగళగిరిలో స్కిల్ ఎక్స్లెన్స్ సెంటర్ ఏర్పాటుపైనా సమావేశంలో చర్చించారు. ఇందుకు సంబంధించిన భవన నమూనాలను మంత్రి పరిశీలించారు. వచ్చే నెలలో అమరావతిలో రాష్ట్ర కేంద్రీయ గ్రంథాలయం నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేస్తున్నామని లోకేశ్ తెలిపారు.
విశ్వవిద్యాలయాల అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియను పారదర్శకంగా నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. వర్సిటీల్లో 1,523 అధ్యాపక పోస్టులకు లక్షా 89 వేల 316 దరఖాస్తులు వచ్చాయని అధికారులు వివరించారు. ప్రతి దరఖాస్తు డేటాను పరిశీలించాలని స్పష్టం చేశారు. వర్సిటీ యూనిట్గా నియామకాలు చేపడుతున్నందున సెలక్షన్ కమిటీల ఎంపికకు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఇవ్వాలని తెలిపారు. పీఎం సేతు పథకం కింద రాష్ట్రానికి ఐదు క్లస్టర్లు మంజూరయ్యాయని వెల్లడించారు. ఇందులో ఉక్కు, నౌకల నిర్మాణం, పెట్రోకెమికల్ క్లస్టర్ ఏర్పాటుకు అర్సెలర్ మిట్టల్ సంస్థ ముందుకు వచ్చిందన్నారు.
కమాండ్ కంట్రోల్ నుంచి పర్యవేక్షణ: పునరుత్పాదక ఇంధనం, పార్మా, ఆక్వా, శ్రీసిటీ క్లస్టర్లలో పీఎం సేతు పథకం కింద ఐటీఐలను బలోపేతం చేయాలని సూచించారు. ఐటీఐలలో ఏఐ ల్యాబ్లు ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఆరోగ్య సంరక్షణ కోర్సులు పూర్తి చేసిన వారికి ఓంక్యాప్ ద్వారా జపాన్లో ఉద్యోగాలు కల్పించడంపై దృష్టి సారించాలని తెలిపారు. ఓంక్యాప్ ద్వారా 146మందికి విదేశీ ఉద్యోగాలు కల్పించామని చెప్పారు. ప్రతి 3 నెలలకోసారి నియోజకవర్గాల్లో ఉద్యోగ మేళాలు నిర్వహించాలని మంత్రి ఆదేశించారు. ఉద్యోగ మేళాలతో ఇప్పటి వరకు లక్ష 30వేల మందికి ఉద్యోగులు కల్పించినట్లు అధికారులు చెప్పారు. ఉద్యోగ మేళాలను రాష్ట్ర స్థాయి కమాండ్ కంట్రోల్ నుంచి పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు వివరించారు.
ప్రీ పైలట్ ప్రాజెక్టు: ప్రైవేటు నుంచి ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు ఈ ఏడాది 1.06లక్షల మంది విద్యార్థులు వచ్చారని మంత్రి లోకేశ్కు అధికారులు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో 7 వేల 620 ప్రాథమికోన్నత బడులు ఉండగా 3వేల 515 పాఠశాలల్లో గరిష్ఠ సామర్థ్యం మేర విద్యార్థులు ప్రవేశాలు పొందారని చెప్పారు. విద్యా రంగంలో తీసుకొచ్చిన సంస్కరణల ఫలితంగానే విద్యార్థుల ప్రవేశాలు పెరిగాయని, ఈ ఏడాది 159 పాఠశాలలు ఆదర్శ ప్రాథమిక పాఠశాలలుగా మారాయని తెలిపారు. సెప్టెంబరు 5 నుంచి 175 లీప్ పాఠశాలల్లో 9,10 తరగతుల విద్యార్థులకు గణితం, సామాన్యశాస్త్రం సబ్జెక్టులకు సంబంధించి ఏఐ ట్యూటర్ విధానాన్ని ప్రీ పైలట్ ప్రాజెక్టుగా చేపట్టనున్నట్లు వెల్లడించారు.
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