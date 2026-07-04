పాలకులు మారినా పాలసీలు మారకూడదు - ప్రపంచస్థాయి కోచ్లను తీసుకొస్తాం: మంత్రి లోకేశ్
కామన్ వెల్త్, ఆసియా క్రీడలకు ఎంపికైన ఎలైట్ ప్లేయర్స్తో మంత్రి లోకేశ్ డిన్నర్ మీట్ - రాష్ట్రంలో క్రీడాభివృద్ధికి జేఎస్డబ్ల్యూ సంస్థ ముందుకొచ్చిందన్న లోకేశ్- క్రీడాకారులకు అత్యుత్తమ శిక్షణ ఇచ్చేందుకు కోచ్లను నియమిస్తామన్న లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 12:06 PM IST
Minister Lokesh Dinner Meeting with Elite Athletes : రాష్ట్రంలో క్రీడాభివృద్ధికి వరల్డ్ క్లాస్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటుకు జేఎస్డబ్ల్యూ సంస్థ ముందుకు వచ్చిందని విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. ఉండవల్లి నివాసంలో శుక్రవారం రాత్రి కామన్ వెల్త్, ఆసియా క్రీడలకు ఎంపికైన ఎలైట్ ప్లేయర్స్తో మంత్రి డిన్నర్ మీట్ నిర్వహించారు. అంతర్జాతీయ క్రీడల్లో రాణిస్తూ రాష్ట్రానికి మంచిపేరు తీసుకురావాలని లోకేశ్ ఆకాంక్షించారు.
ఏపీలో క్రీడల అభివృద్ధికి చేపట్టాల్సిన చర్యలపై వారి నుంచి సలహాలు స్వీకరించారు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం నుంచి క్రీడాకారులకు అందుతున్న ప్రోత్సాహంపై వాకబు చేశారు. గతంలో ఏపీలో మంచి కోచ్లు ఉండేవారని, 2019లో ప్రభుత్వం మారాక వారందరినీ తొలగించారని పలువురు క్రీడాకారులు మంత్రి దృష్టికి తెచ్చారు. పాలకులు మారినా పాలసీలు మారకూడదన్న లోకేశ్ క్రీడాకారులకు అత్యుత్తమ శిక్షణ ఇచ్చేందుకు కోచ్లను నియమిస్తామన్నారు.
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కామన్ వెల్త్, ఆసియా గేమ్స్ లో పాల్గొనబోతున్న ఎలైట్ ప్లేయర్స్ తో విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ ఉండవల్లి నివాసంలో శుక్రవారం రాత్రి డిన్నర్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా క్రీడాకారులు తమకు ప్రోత్సాహం అందిస్తోన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు గారికి, మంత్రి లోకేష్ గారికి, SAAP కు… pic.twitter.com/oF94QdDR8d— Telugu Desam Party (@JaiTDP) July 3, 2026
అథ్లెట్ల శిక్షణ కోసం రూ.2.23 కోట్లు విడుదల: రాష్ట్రంలో స్పోర్ట్స్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ పై ప్రత్యేకంగా దృష్టిసారించినట్లు చెప్పారు. ఆంధ్రా క్రికెట్ అసోసియేషన్ క్రికెట్తో పాటు ఇతర క్రీడలను ప్రోత్సహిస్తోందన్నారు. ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో ప్రతి శనివారం నో బ్యాగ్ డేగా ప్రకటించి విద్యార్థులను ఆటల్లో ప్రోత్సహిస్తున్నామన్నారు. ఈ ఏడాది ఆసియన్ గేమ్స్, కామన్ వెల్త్ గేమ్స్, పారా కామన్ వెల్త్ గేమ్స్కు ఎంపికైన 18 మంది అథ్లెట్ల శిక్షణ కోసం ప్రభుత్వం రూ.2.23 కోట్లు విడుదల చేసిందని లోకేశ్ అన్నారు. క్రీడాకారుల మరింత సాయం అందించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు. అంతర్జాతీయ స్థాయి మెడల్స్ సాధించి రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచ క్రీడాపటంలో నిలపాలని ఈ సందర్భంగా మంత్రి కోరారు.
పాలకులు మారినా పాలసీలు మారకూడదు: ఈ సందర్భంగా పలువురు క్రీడాకారులు మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం మంచి కోచ్లను తొలగించిందని తెలిపారు. గతంలో గుంటూరులో విదేశీ కోచ్లతో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్కు సీఎం చంద్రబాబు ఏర్పాటు చేశారని గుర్తు చేశారు. దీనిపై స్పందించిన లోకేశ్ పాలకులు మారినా పాలసీలు మారకూడదని అన్నారు. ‘క్రీడాకారులకు అత్యుత్తమ శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ప్రపంచస్థాయి కోచ్లను రాష్ట్రానికి తీసుకొస్తామన్నారు. అత్యుత్తమ క్రీడా మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు జేఎస్డబ్ల్యూ సంస్థ అంగీకారం తెలిపిందని వెల్లడించారు. స్పోర్ట్స్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్పై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నామని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు.
ఈ సమావేశంలో పీవీ సింధు, సాత్విక్ సాయిరాజ్ (బ్యాడ్మింటన్), జ్యోతిక శ్రీ, వెంకటరామిరెడ్డి, ఆర్.స్వాతి, భవానీ యాదవ్, కుసుమ రావాడ, రష్మి, మల్లల అనూష, శిరీష, కుంజా రజిత (అథ్లెటిక్స్), గణేష్ మణిరత్నం, యుక్తశ్రీ (ఆర్చరీ), తీర్థుసామదేవ్ (స్విమ్మింగ్), భవానీ కార్తీక్ (పారా స్విమ్మింగ్) పాల్గొన్నారు.
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