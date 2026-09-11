డీఎస్సీపై జగన్ విషం కక్కడం బాధాకరం: మంత్రి లోకేశ్
మాజీ సీఎం జగన్కు డీఎస్సీకి, ఏపీపీఎస్సీకి తేడా తెలుసా? అని మంత్రి లోకేశ్ ప్రశ్నించారు. వైఎస్సార్సీపీ ఆరోపణలపై సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన ఆయన వీడియో విడుదల చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 4:33 PM IST
Minister Lokesh Counter to YS Jagan : మాజీ సీఎం జగన్కు డీఎస్సీకి, ఏపీపీఎస్సీకి తేడా తెలుసా? అని మంత్రి లోకేశ్ ప్రశ్నించారు. డీఎస్సీ పక్రియపై జగన్ విషం కక్కడం చాలా బాధాకరమని మంత్రి నారా లోకేశ్ ధ్వజమెత్తారు. వైఎస్సార్సీపీ ఆరోపణలపై సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన ఆయన వీడియో విడుదల చేశారు.
కోర్టు చివాట్లు పెట్టినా జగన్లో మార్పు రాలేదన్నారు. ఉపాధ్యాయులను బెదిరించే ధోరణిలో మాట్లాడటం సరికాదని, వారి జోలికొస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. యువగళం పాదయాత్రలో నిరుద్యోగ యువత కష్టాలు చూశానన్న లోకేశ్, ఏటా 3 వేల డీఎస్సీ పోస్టులు భర్తీ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఐదేళ్లలో సుమారు 30 వేల టీచర్లు భర్తీ చేస్తామని తేల్చి చెప్పారు.
.@ysjagan, try and stop me!#DSCFakesByYCP #JaganAgainstTeachers #PsychoFekuJagan pic.twitter.com/rnzozD7wZx— Lokesh Nara (@naralokesh) September 10, 2026
"వైఎస్సార్సీపీ ఐదేళ్ల పాలనలో భర్తీ చేసిన టీచర్ పోస్టులు సున్నా. చంద్రబాబు తొలి సంతకం డీఎస్సీపైనే. 16 వేల టీచర్ పోస్టులు భర్తీ చేశారు. డీఎస్సీ ప్రక్రియను అడ్డుకునేందుకు సుమారు 300 కేసులు వేశారు. 300 కేసుల్లోనూ ప్రభుత్వాన్ని కోర్టులు తప్పుపట్టలేదు. డీఎస్సీపై ప్రతి ఆరోపణకు అధికారులు ఆధారాలతో సమాధానం ఇచ్చారు. టీచర్లపై ఒత్తిళ్లు, దాడులను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ సహించేది లేదు. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో చంద్రబాబును 53 రోజులు జైలులో పెట్టారు. మూడేళ్లుగా సాగిన లీగల్ ప్రాసెస్ పూర్తయింది. చంద్రబాబుకు క్లీన్చిట్ వచ్చింది. త్వరలోనే కొత్త డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తాం" - లోకేశ్, మంత్రి
జగన్ చెప్పిన అసత్యాలే మళ్లీ మళ్లీ చెబుతున్నారు: చెప్పిన అబద్ధాలనే జగన్ మళ్లీ మళ్లీ చెబుతున్నారని శాప్ ఛైర్మన్ రవినాయుడు మండిపడ్డారు. డీఎస్సీపై ఉన్నతాధికారులు చెప్పినా జగన్కు అర్థం కావడం లేదన్నారు. డీఎస్సీ నియామకాల్లో తమకు అన్యాయం జరిగిందని ఏ ఒక్క అభ్యర్థి ఎవరూ ఫిర్యాదు చేయలేదని, కేవలం తన సొంత మీడియా సాయంతో బాధితులను సృష్టిస్తున్నారని ఆరోపించారు. క్రీడాకారుల సంక్షేమానికి కూటమి ప్రభుత్వం స్పోర్ట్స్ పాలసీ తెచ్చిందని రవినాయుడు గుర్తు చేశారు.
అందులో భాగంగా మెరిట్ సాధించిన క్రీడాకారులకు ఎలాంటి పరీక్ష లేకుండానే ఉద్యోగాలు కల్పించేలా జీవో 4 తీసుకొచ్చామన్నారు. ఈ విధానాన్ని అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు గానీ, జీవో జారీ చేసినప్పుడు గానీ జగన్ ఎందుకు మాట్లాడలేదు? అని ప్రశ్నించారు. డీఎస్సీని అడ్డుకోవడానికి జగన్ కుట్ర చేస్తూ 16 వేల మంది నిరుద్యోగ ఉపాధ్యాయుల భవిష్యత్తుతో రాజకీయ చెలగాటం ఆడుతున్నారని రవినాయుడు ధ్వజమెత్తారు.
నిరుద్యోగులను రెచ్చగొట్టి రాజకీయ లబ్ధి పొందాలన్నదే జగన్ లక్ష్యమని విమర్శించారు. నాలుగు నెలలుగా చెబుతున్న అవే ఆరోపణలను మళ్లీ రెండు గంటల ప్రెస్మీట్లో వల్లె వేశారని అధికారులు, విద్యాశాఖ మంత్రి ఇప్పటికే ఆధారాలతో వాస్తవాలను వెల్లడించినా కావాలనే పట్టించుకోవడం లేదని మండిపడ్డారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు, వాటికి సంబంధించిన సర్టిఫికెట్లు, రికార్డులపై జగన్ సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఏపీపీఎస్సీ, గ్రూప్-1 వ్యవహారాలను డీఎస్సీకి ముడిపెట్టి నిరుద్యోగులను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు.
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