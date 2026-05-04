ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ విజయంపై లోకేశ్‌ అభినందనలు - టీవీకే అధినేత విజయ్‌కు కంగ్రాట్స్

అస్సాం, పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఎన్డీఏ విజయంపై మంత్రి లోకేశ్‌ అభినందనలు - తమిళనాడులో విజయం సాధించిన విజయ్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన లోకేశ్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 5:24 PM IST

Minister Lokesh Congratulates NDA on Election Victory : అస్సాం, పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో విజయం సాధించిన ఎన్డీఏకు, మరోవైపు తమిళనాడులో అద్భుతమైన ఎన్నికల ఆరంభం సాధించిన విజయ్​కి రాష్ట్ర విద్య శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు. ప్రజల తీర్పు అభివృద్ధి, స్థిరత్వం, దృఢ నాయకత్వంపై పెరుగుతున్న విశ్వాసాన్ని స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తోందని వెల్లడించారు. నరేంద్ర మోదీ దూరదృష్టి నాయకత్వంలో వేగం, విస్తృతి, పారదర్శకతతో ఫలితాలు అందించే పాలనపై దేశం ఉంచిన నమ్మకాన్ని ఈ విజయం మరింత బలపరిచిందని వ్యాఖ్యానించారు.

ఇది వృద్ధి, అవకాశాలు, సమగ్ర అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ముందుకు సాగే నూతన భారతానికి శక్తివంతమైన మద్దతు అని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. తమిళనాడు ఫలితం రాష్ట్ర ప్రజల మారుతున్న ఆశయాలను ప్రతిబింబిస్తూ, రాజకీయ వేదికకు కొత్త కోణాన్ని తీసుకొచ్చిందని అన్నారు. ప్రజా జీవితంలోకి అడుగుపెడుతున్న ఈ దశలో, బాధ్యతతో, నిబద్ధతతో ప్రజల అంచనాలను నెరవేర్చాలని ఆకాంక్షిస్తూ విజయ్​కు 'ఎక్స్' వేదికగా శుభాకాంక్షలు చెప్పారు.

స్పందించిన చంద్రబాబు : అంతకుముందు ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాల నేపథ్యంలో పశ్చిమ బెంగాల్, అస్సాంలో ఎన్డీఏ కూటమి విజయం దిశగా దూసుకెళ్తుండటంతో సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. ఎన్డీఏ సాధించిన విజయం ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంపై ప్రజలు ఉంచుతున్న విశ్వాసానికి ప్రతిబింబమని చంద్రబాబు తెలిపారు. ‘సబ్‌ కా సాథ్- సబ్‌ కా వికాస్- సబ్‌ కా విశ్వాస్‌' స్ఫూర్తితో ప్రజల ఆశయాల సంగమంగా ఎన్డీఏ మరింత బలపడిందని ఈ ఫలితం చాటి చెబుతోందన్నారు. వికసిత భారత్ వైపు ప్రయాణం ఈ విజయంతో మరింత బలపడిందని తెలిపారు. అభివృద్ధి పట్ల ఏన్డీఏ అంచెలంచెల నిబద్ధతకు ప్రజలు ఇస్తున్న మద్దతు, విశ్వాసం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందన్నారు.

చారిత్రాత్మక విజయం : యంగ్ ఇండియా విశ్వసనీయత, అభివృద్ధి, ప్రజలతో నిజమైన అనుబంధానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని తెలిపారు. ఇది అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ఇచ్చిన స్పష్టమైన సందేశంగా పేర్కొన్నారు. ఈ చారిత్రాత్మక విజయంలో భాగస్వాములైన ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్​కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఎన్డీఏ విజేతలందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అంకితభావంతో పనిచేసిన కార్యకర్తలకు, ప్రజలందరికీ చంద్రబాబు అభినందనలు తెలిపారు.

