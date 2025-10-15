ETV Bharat / state

ఏపీకి పరిశ్రమలు తరలివస్తున్నాయి - నవంబర్‌లో మరిన్ని శుభవార్తలు: మంత్రి లోకేశ్

విశాఖలో గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు అతిపెద్ద విజయం - ఒకే రాష్ట్రం, ఒకే రాజధాని, అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణే లక్ష్యమన్న మంత్రి లోకేశ్

Minister Lokesh On Huge Investments in AP
Minister Lokesh On Huge Investments in AP (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Lokesh On Huge Investments in AP : చరిత్ర సృష్టించాలన్నా, దాన్ని తిరగరాయాలన్నా చంద్రబాబుతోనే సాధ్యమని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. దేశంలోనే అతిపెద్ద ఏఫ్​డీఐ (FDI) సాధించామని తెలిపారు. 15 బిలియన్ డాలర్ల భారీ పెట్టుబడులతో గూగుల్ ఏఐ హబ్ ఏర్పాటు చేయబోతుందని వెల్లడించారు. గతంలో మైక్రోసాఫ్ట్‌ హైదరాబాద్‌ రూపురేఖలు మార్చిందని ఇప్పుడు గూగుల్‌ పెట్టుబడులతో విశాఖ రూపురేఖలు మారబోతున్నాయని మంత్రి నారా లోకేశ్‌ అన్నారు. అమరావతిలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు.

ఏపీకి పరిశ్రమలు తరలివస్తున్నాయి - నవంబర్‌లో మరిన్ని శుభవార్తలు : మంత్రి లోకేశ్ (ETV)

‘‘కేవలం డేటా సెంటర్‌ మాత్రమే కాదు ఏఐకి సంబంధించిన అనేక కంపెనీలు విశాఖకు వస్తున్నాయి. స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్ కింద రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు తరలి వస్తున్నాయి. గూగుల్‌ పెట్టుబడితో లక్ష మందికి పైగా ఉపాధి అవకాశాలు కలగనున్నాయి. సెప్టెంబర్‌ 2024లో గూగుల్‌ ప్రతినిధులు విశాఖ వచ్చినప్పుడు వారితో సమావేశమయ్యాను. వారికి డేటా సెంటర్‌ స్థలాన్ని చూపించాం. ఇది జరిగిన నెల రోజుల్లో యూఎస్‌ వెళ్లి గూగుల్‌ క్లౌడ్‌ నాయకత్వాన్ని కలిశా. నవంబర్‌లో గూగుల్‌ ప్రతినిధులు సీఎంను కలిశారు. ఇదే అంశంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌తో చంద్రబాబు అనేకసార్లు భేటీ అయ్యారు. అనేక చర్చల తర్వాత ఇంత పెద్ద పెట్టుబడి సాధ్యమైంది. భారీ పెట్టుబడులపై అన్ని చోట్లా చర్చలు జరుగుతున్నాయి" అని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు.

అన్ని ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ధే లక్ష్యం : "ఒకే రాష్ట్రం, ఒకే రాజధాని, అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ మా లక్ష్యం. అనంతపురం, కర్నూలుకు పంప్డ్‌‌ స్టోరేజ్‌, సిమెంట్‌ ఫ్యాక్టరీలు వస్తున్నాయి. చిత్తూరు, కడపలో ఎలక్ట్రానిక్స్‌ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్‌ ఎకో సిస్టమ్‌ను తీర్చిదిద్దుతున్నాం. శ్రీసిటీ గ్రేటర్‌ ఎకోసిస్టమ్‌లో అనేక పెట్టుబడులు తీసుకొస్తున్నాం. డైకెన్‌, బ్లూస్టార్‌, ఎల్జీ పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయి. ప్రకాశం జిల్లాలో రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ పెద్దఎత్తున పెట్టుబడులు పెడుతోంది. అమరావతిలో క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ తీసుకొస్తున్నాం. ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో ఆక్వాను పెద్దఎత్తున ప్రోత్సహిస్తున్నాం. ఉత్తరాంధ్రలో టీసీఎస్‌, కాగ్నిజెంట్‌, యాక్సెంచర్‌ వంటి సంస్థలు పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి. అన్ని ప్రాంతాలను సమగ్ర అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం.

స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌లో ఏపీ ప్రథమ స్థానంలో ఉంది. ఎంవోయూలపై సంతకాలు కాదు ఆచరణలో చేసి చూపిస్తున్నాం. 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామన్న హామీకి కట్టుబడి ఉన్నాం. ఐటీ రంగంలోనే 5 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించాలని ఛాలెంజ్‌గా తీసుకున్నాం. ఏ ఒక్క కంపెనీ కూడా మన రాష్ట్రం నుంచి వెళ్లే పరిస్థితి రాదు. గత ఐదేళ్లలో ఏపీలో విధ్వంసం జరిగింది. అన్ని రాష్ట్రాల్లో డబుల్‌ ఇంజిన్‌ సర్కార్లు ఉన్నాయి. ఏపీలో మాత్రం డబుల్‌ ఇంజిన్‌ బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ ఉంది. దిల్లీలో ప్రధాని మోదీ, ఏపీలో సీఎం చంద్రబాబు కలిసి పని చేయడం వల్లే ఇది సాధ్యమైంది" అని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు.

నవంబర్‌లో మరిన్ని శుభవార్తలు : చరిత్ర సృష్టించాలన్నా, తిరగరాయాలన్నా చంద్రబాబుతోనే సాధ్యం. ఆనాడు కియా ఏర్పాటుతో చరిత్ర సృష్టించాం. విశాఖలో గూగుల్‌ 15 బిలియన్‌ డాలర్ల భారీ పెట్టుబడి పెడుతోంది. విశాఖలో గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటు అతిపెద్ద విజయం. నవంబర్‌లో మరిన్ని శుభవార్తలు ఉంటాయి. వైఎస్సార్సీపీ పేటీఎం బ్యాచ్‌ తప్పుడు ప్రచారాలను ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితిలో లేరు. డేటా సెంటర్‌ అంటే ఏంటో గతంలో పనిచేసిన మంత్రికి తెలుసా? నవంబర్‌ నుంచి విద్యుత్‌ ఛార్జీలు యూనిట్‌కు 13 పైసలు తగ్గేలా చర్యలు తీసుకుంటాం’’ అని నారా లోకేశ్ తెలిపారు.

TCS, కాగ్నిజెంట్ లాంటి సంస్థలకు 99పైసలకు భూముల లీజుకు ఇవ్వటం తప్పెలా అవుతుందని మంత్రి లోకేశ్ ప్రశ్నించారు. పరిశ్రమలు తెస్తుంటే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు కోర్టుల్లో తప్పుడు కేసులు పెట్టి అడ్డుకునేందుకు కుట్రలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ప్రిజనరీకి- విజనరీకి మధ్య తేడాను ప్రజలు గమనించాలని లోకేశ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. బెంగుళూరులో ఉండలేమంటూ కొన్ని సంస్థలు చేస్తున్న ప్రకటనలకు సంబంధించి ఏపీలో వచ్చే నెలలో శుభవార్తలు ఉంటాయన్నారు.

ఓం క్యాప్ ద్వారా లక్ష బ్లూకాలర్ ఉద్యోగాలు: మంత్రి నారా లోకేశ్

హైదరాబాద్‌ అభివృద్ధికి 30 ఏళ్లు పట్టింది - విశాఖకు 10 ఏళ్లు చాలు : మంత్రి లోకేశ్

TAGGED:

MINISTER LOKESH PRESS MEET
GOOGLE AI HUB IN VISAKHA
NEW INVESTMENTS IN AP
LOKESH ON INVESTMENTS
LOKESH ON HUGE INVESTMENTS IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఓ వైపు వ్యవసాయం, మరోవైపు కోళ్ల పెంపకం- ఏటా రూ.20 కోట్ల టర్నోవర్

ఎర్రని పెదాల కోసం "లిప్​స్టిక్" వాడుతున్నారా? - రోజూ పెట్టుకుంటే ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా?

ఇండియా-యూఎస్​ ట్రేడ్ డీల్​- గడువులోగా ఒప్పందమే లక్ష్యంగా అమెరికాకు భారత బృందం

మంచి కెమెరా స్మార్ట్​ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా?- ఐతే వీటిపై ఓ లుక్కేయండి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.