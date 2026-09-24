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విద్యార్థుల్లో ఒత్తిడి నివారణకు అవగాహన కార్యక్రమాలు - 935 పాఠశాలల్లో యోగా శిక్షణకు చర్యలు

విద్యార్థుల మానసిక ఆరోగ్యంపై మంత్రి లోకేశ్‌ ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. తొలివిడతగా 935 పాఠశాలల్లో యోగా శిక్షణకు చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు సూచించారు.

Minister Lokesh on Students Mental Health
విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి-శిక్షణ శాఖల సమీక్షలో మంత్రి నారా లోకేశ్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 8:09 AM IST

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Minister Lokesh on Students Mental Health : మానసిక ఒత్తిడికి చెక్ పెట్టి ఫలితాల్లో సత్తా చాటుతూ, పరిశ్రమలకు సరిపోయే నైపుణ్యాలతో విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దాలని మంత్రి లోకేశ్‌ అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. విద్యార్థుల మానసిక ఆరోగ్యంపై మిషన్ మోడ్‌లో అవగాహన, గైడెన్స్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. పది, ఇంటర్‌లో 90 శాతం ఫలితాలే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని ఇప్పటికే చేపట్టిన సంస్కరణల ఫలితాలు కనిపించేలా ఫలితాలపై దృష్టి పెట్టి, మిషన్ మార్చ్‌ను సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలన్నారు.

‘కేర్ ఏపీ ’ టూల్ పైలట్ ప్రాజెక్టు: విద్యార్థుల మానసిక ఆరోగ్యంపై మంత్రి లోకేశ్‌ ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు ప్రత్యేక కార్యాచరణకు ఆదేశించారు. అవేర్‌నెస్, ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ సపోర్ట్, గైడెన్స్ అందించే వ్యవస్థను మిషన్ మోడ్‌లో ప్రారంభించాలని సూచించారు. విద్యార్థుల మెంటల్ హెల్త్ కోసం ‘కేర్ ఏపీ’ టూల్ సిద్ధం చేసి పైలట్ పూర్తి చేసినట్లు అధికారులు మంత్రికి వివరించారు. విద్యార్థుల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో హార్ట్‌ఫుల్ యోగా శిక్షణను విస్తరించాలని మంత్రి ఆదేశించారు.

విద్యార్థుల్లో ఒత్తిడి నివారణకు అవగాహన కార్యక్రమాలు - 935 పాఠశాలల్లో యోగా శిక్షణకు చర్యలు (ETV Bharat)

935 పాఠశాలల్లో యోగా శిక్షణకు చర్యలు: తొలివిడతగా 935 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 4.47 లక్షల మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ అందించేలా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. ఇందుకోసం రెండు వేల మంది ఔత్సాహిక ఉపాధ్యాయులకు కన్హా శాంతి వనం సంస్థ ద్వారా శిక్షణ ఇచ్చి, ఈ ఏడాది హైబ్రిడ్ విధానంలో, వచ్చే ఏడాది నుంచి పూర్తిస్థాయి ప్రత్యక్ష శిక్షణ నిర్వహించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

పాఠశాల విద్యలో సంస్కరణలు పూర్తైన దశలో ఇక ఫలితాలే ప్రాధాన్యంగా పనిచేయాలని సూచించిన లోకేశ్‌ టెన్త్, ఇంటర్‌లో 90 శాతం ఫలితాల లక్ష్యాన్ని సాధించడంతో పాటు కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్లలో నిర్దేశించిన లక్ష్యాలను అధిగమించాలని ఆదేశించారు. బోధనలో వెనుకబడిన సబ్జెక్టు టీచర్లకు మెంటార్ టీచర్ల ద్వారా కెపాసిటీ బిల్డింగ్ తప్పనిసరి చేయాలని సూచించారు. ఉన్నత విద్యలో విద్యార్థులు, అధ్యాపకుల హాజరుశాతం పెంచే అంశంపై ఎఫ్ఆర్ఎస్‌ను అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. ఔత్సాహిక సైన్స్ ఉపాధ్యాయుల కోసం కుప్పంలోని అగస్త్య సైన్స్ ఫౌండేషన్‌లో జరగనున్న శిక్షణపైనా మంత్రి సమీక్షించారు.

90 రోజుల ప్రణాళిక సిద్ధం: స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ శాఖపై సమీక్షలో పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా యువతకు నైపుణ్యాలు అందించడంపై మంత్రి లోకేశ్‌ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. పీఎం సేతు పథకం ద్వారా పారిశ్రామికవేత్తల సహకారంతో తొలివిడతగా పది పారిశ్రామిక అనుసంధానిత ఐటీఐ క్లస్టర్లను అభివృద్ధి చేయాలని ఆదేశించారు. స్టీల్, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, ఆక్వా, ఫార్మా సంస్థలతో సంప్రదించి 90 రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళిక సిద్ధం చేయాలన్నారు. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5.43 లక్షల మందికి నైపుణ్య శిక్షణ అందించగా, గత రెండేళ్లలో జాబ్ మేళాల ద్వారా 1.72 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించినట్లు అధికారులు మంత్రికి వివరించారు. శిక్షణ పొందిన యువతకు పరిశ్రమల్లో అవకాశాలు అందేలా నైపుణ్య శిక్షణ, ఉపాధి కల్పన మధ్య అనుసంధానాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని లోకేశ్‌ ఆదేశించారు.

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