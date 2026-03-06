ETV Bharat / state

నిజాయితీ చాటుకున్న విద్యార్థులు - 'మా పిల్లలు బంగారం' అంటూ లోకేశ్​ అభినందనలు

చిన్నవ‌య‌స్సులో మీ నీతివంత‌మైన ప్రవ‌ర్తన ఆద‌ర్శంగా నిలిచింది చెల్లెమ్మలూ - చిట్టిత‌ల్లులూ హృద‌య‌పూర్వక అభినంద‌న‌లు అంటూ ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేసిన మంత్రి లోకేశ్​

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 1:34 PM IST

Choose ETV Bharat

Minister Lokesh Appreciate and Congratulate Children For Their Honesty: పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే మంచి, చెడు పట్ల అవగాహన తప్పనిసరిగా నేర్పించాలి. అలాగే నిజాయితీగా ఉండటం. అయితే వీటిలో కొన్ని ఇంట్లో తల్లిదండ్రుల నుంచి నేర్చుకుంటారు. వాటన్నింటికి మెరుగులు దిద్ది జీవితంలో వాటిని అనుసరిస్తూ ఎలా ముందుకు వెళ్లాలనేది బడిలో గురువులు నేర్పిస్తారు. సాధారణంగా పిల్లకు ఏదైనా వస్తువు దొరికితే సంబరపడిపోతారు. అది తమకు ఉపయోగపడే వస్తువు అయితే తమ దగ్గరే పెట్టుకుంటారు. కానీ ఈ విద్యార్థులు అందుకు భిన్నంగా చేశారు. డబ్బు, నగలు ఉన్న పర్సు దొరికితే దాన్ని నేరుగా పోలీసు స్టేషన్​లో అప్పగించారు. అసలేెం జరిగిందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

లోకేశ్​ ప్రశంసలు: నిజాయితీ, నైతిక విలువ‌ల‌కు తమ ప్రభుత్వ పాఠ‌శాల‌ల విద్యార్థులు నిలువెత్తు నిద‌ర్శనంగా నిలుస్తున్నారని మంత్రి నారా లోకేశ్​ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తిరుప‌తి జిల్లా వెంక‌ట‌గిరి జెడ్పీ హైస్కూల్​లో చ‌దువుతున్న మా పిల్లలు 'బంగారం' అని నిరూపించుకున్నారని ప్రశంసించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గురువారం సాయంత్రం స్కూల్ విడిచి పెట్టగా వెంక‌ట‌గిరి ఎస్బీఐ బ్యాంకు వ‌ద్ద మ‌న్నవ‌రం బ‌స్సు కోసం నిరీక్షిస్తున్నారు కొందరు విద్యార్థులు. వారిలో కొత్తప‌ల్లిగుంటకు చెందిన 8వ త‌ర‌గ‌తి విద్యార్థినులు బి.గురుప్రియ, బి.గీతిక, ఎం.గీతిక, 6వ త‌ర‌గ‌తి చ‌దువుతున్న ప‌ద్మశ్రీ, 7వ త‌ర‌గ‌తి విద్యార్థిని హేమ‌ల‌తల‌ ఉన్నారు. వారికి రోడ్డుపై ఒక ప‌ర్సు క‌నిపించింది. అది తీసి చూడ‌గా బంగారం, న‌గ‌దు ఉన్నాయి.

ఇంకో ఆలోచ‌న లేకుండా అమ్మాయిలంతా పోలీస్ స్టేష‌న్ వైపు న‌డిచారు. ఎస్సై స్వరూప‌కు త‌మ‌కు దొరికిన ప‌ర్సు అంద‌జేశారు. ఇది తమకు దొరికిందని అది ఎవరిదో వారికి చేర వేయాలని కోరారు. దీంతో సరేనని చెప్పిన ఎస్సై వారిని అభినందించారు. ఆపై ఇంటికి వెళ్లేందుకు వారంతా తిరిగి బ‌స్టాప్ వ‌ద్దకు వ‌చ్చారు. అక్కడ ఓ మ‌హిళ ప‌ర్సు కోసం వెతుకుతూ పిల్లల్ని అడిగింది. త‌మ‌కే దొరికింద‌ని, స్టేష‌న్‌లో ఇచ్చామ‌ని చెబుతూ పిల్లలు ఆమెతో పాటు స్టేష‌న్‌కు వెళ్లారు.

చెల్లెమ్మలూ మీరెంతో ఆద‌ర్శం: న‌గ‌లు, న‌గ‌దు ఆమెవే అని నిర్ధారించుకున్న ఎస్సై ఆ మ‌హిళ‌కు వాటిని అంద‌జేశారు. చిన్నవ‌య‌స్సులో తమ నీతివంత‌మైన ప్రవ‌ర్తన ఆద‌ర్శంగా నిలిచింది చెల్లెమ్మలూ అని లోకేశ్​ వారిని ప్రశంసించారు. వారికి ఎల్లప్పుడూ అండ‌గా ఉండే అన్నగా తాను గ‌ర్విస్తున్నానన్నారు. పిల్లల నిజాయితీ మ‌న విద్యాశాఖ గౌర‌వాన్ని మ‌రింత ఇనుమ‌డింప‌జేసిందన్నారు. చిట్టిత‌ల్లులూ హృద‌య‌పూర్వక అభినంద‌న‌లు అంటూ మంత్రి నారా లోకేశ్​ ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. విద్యార్థులను అభినందిస్తూ పాఠశాల యాజమాన్యం వారిని పెన్నులు, ఎగ్జామ్​ పాడ్​, మెడల్స్​తో సత్కరించింది.

