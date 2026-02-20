ఉగాదికి ఉద్యోగాల జాతర - ఉపాధి కల్పనపై దృష్టి సారించిన మంత్రి లోకేశ్
ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయనున్నట్లు మంత్రి లోకేశ్ ప్రకటన - అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వాలని ఆదేశం, యువతకు స్కిల్లింగ్, రీస్కిల్లింగ్ చేపట్టాలని నిర్దేశం, నైపుణ్యం పోర్టల్ ప్రారంభానికీ చర్యలు
Minister Lokesh on Job Calendar: ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయనున్నట్లు మంత్రి నారా లోకేశ్ వెల్లడించారు. జాబ్ క్యాలెండర్లో ఆధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి సైతం నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ ఏడాది గ్రౌండింగ్ అయిన పరిశ్రమల నుంచి 2 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించడమే లక్ష్యమన్నారు. జాబ్ మేళాల ద్వారా యువత పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాలను సాధిస్తున్నారని చెప్పారు.
మంత్రి నారా లోకేశ్ ఉండవల్లి నివాసంలో వివిధ అంశాలపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చిన విదేశీ యూనివర్సిటీలకు ప్రోత్సాహకాలు, విధి విధానాలపై చర్చించారు. రాబోయే ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయనున్నట్లు మంత్రి లోకేష్ ప్రకటించారు. ఇందులో రాష్ట్రంలోని యూనివర్సిటీలు, ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వాలని అధికారులను మంత్రి లోకేశ్ ఆదేశించారు.
2 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనే లక్ష్యం: ఏపీకి పెద్ద ఎత్తున పారిశ్రామిక పెట్టుబడులు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఉపాధి కల్పనపై అధికార యంత్రాంగం దృష్టి సారించాలని సూచించారు. రాష్ట్రంలో గ్రౌండ్ అయిన పరిశ్రమల్లో ఈ ఏడాది 2 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యమని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. దానికి అనుగుణంగా రోడ్మ్యాప్ రూపొందించాలని ఆదేశించారు. రిలయన్స్ సీబీజీ, జూపిటర్, లారెన్స్ ఫార్మా, హెటెరో డ్రగ్స్తో పాటు కొత్తగా వస్తున్న రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను గుర్తించి యువతకు స్కిల్లింగ్, రీస్కిల్లింగ్ చేపట్టాలని నిర్దేశించారు.
అందుకు అవసరమైన కరికులం రూపకల్పనలో ఆయా రంగాల్లో పేరు గాంచిన పరిశ్రమల సలహాలను తీసుకోవాలని మంత్రి లోకేశ్ సూచించారు. ఇప్పటికే కొన్ని సంస్థలు నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రాలను నెలకొల్పాయని అదే తరహాలో ఐటీఐలకు అనుబంధంగా శిక్షణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని లోకేశ్ అన్నారు. ప్రతి నియోజకవర్గ కేంద్రంలో మూడు నెలలకోసారి నిర్వహిస్తున్న జాబ్మేళాల ద్వారా యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాలు లభిస్తున్నాయని తెలిపారు.
25 రంగాల డేటా ఇంటిగ్రేషన్ పూర్తి: అదే విధంగా కీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్ల లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా అధికారులు పనిచేయాలని మంత్రి లోకేశ్ సూచించారు. విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు, మానసిక ఒత్తిడి నివారణకు సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా కోచింగ్ సెంటర్ల నియంత్రణ రూపకల్పనపై ప్రజాభిప్రాయాన్ని తీసుకోవాలని లోకేశ్ అధికారులకు సూచించారు.అంతేకాకుండా త్వరలోనే నైపుణ్యం పోర్టల్ ప్రారంభానికి చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను మంత్రి లోకేశ్ ఆదేశించారు. దీనిపై అధికారులు స్పందిస్తూ దీనికి ఇప్పటికే మాడ్యూల్స్ సిద్ధమయ్యాయని మంత్రి లోకేశ్కు తెలిపారు.
ఏఐ ఆధారిత ఇంటర్వ్యూలు: మొత్తం 25 రంగాల డేటా ఇంటిగ్రేషన్ పూర్తయిందని, వాటిలో 1,14,899 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయని అధికారులు మంత్రి లోకేశ్కు వివరించారు. ఇందులో 3,100 విదేశీ ఉద్యోగాలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పేరొందిన 16 మంది రిక్రూటర్స్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారని వివరించారు. ఇందులో ట్రయల్ బేసిస్లో ఇప్పటికే 20,000 మందికి పైగా విద్యార్థులు, 60,000 మంది జాబ్ సీకర్స్కు ఏఐ ఆధారిత ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించామని మంత్రి లోకేశ్తో ఉన్నతాధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం ఈ ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటించేందుకు చర్యలను చేపట్టింది. వీలైనంత త్వరగా జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసి ఉద్యోగాల భర్తీ చేపట్టేలా ప్రణాళిక రూపొందిస్తోంది. ఉగాది నుంచి ప్రతీ ఏట జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయాలని భావిస్తోంది. ఈ క్యాలెండర్ను పకడ్బందీగా అమలు చేసేలా మంత్రి నారా లోకేశ్ పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు.
