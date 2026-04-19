మంత్రి లోకేశ్‌ కీలక నిర్ణయం - అరుదైన జన్యువ్యాధులతో బాధపడే వారికోసం 'ప్రాజెక్ట్ పునర్విక'

పునర్విక ఘటనతో ప్రేరణ పొంది మంత్రి లోకేశ్‌ కీలక నిర్ణయం - అరుదైన వ్యాధులపై సమగ్ర దృష్టితో 'ప్రాజెక్ట్ పునర్విక' ప్రకటన- అరుదైన జన్యు వ్యాధులతో బాధపడే పిల్లల కోసం ప్రత్యేక చర్యలకు నిర్ణయం

Published : April 19, 2026 at 5:22 PM IST

Minister Lokesh Announces Project Punarvika : చిన్నారి పునర్విక ప్రాణాలను కాపాడేందుకు రూ.16 కోట్ల ఇంజెక్షన్ అవసరమైన పరిస్థితి భవిష్యత్తులో మరెవరూ ఎదుర్కొనకూడదనే సంకల్పంగా మారింది. విద్య, ఐటీశాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ ఈ ఘటనను ఒక సామాజిక ఉద్యమంగా తీర్చిదిద్దే నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సమస్య పరిష్కారం ఒక్కరికే పరిమితం కాకుండా, వేలాది అరుదైన వ్యాధులతో పోరాడుతున్న చిన్నారులకు ఆశనిచ్చే దిశగా “ప్రాజెక్ట్ పునర్విక”ను ప్రకటించారు. అత్యంత ఖరీదైన చికిత్సలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి కేంద్రం, గ్లోబల్ సంస్థలు, దేశీయ కంపెనీలతో సమన్వయం చేసే సమగ్ర ప్రణాళికకు శ్రీకారం చుట్టారు.

“చిన్నారుల జీవితం డబ్బుతో ముడిపడకూడదు” అనే స్పష్టమైన లక్ష్యంతో ప్రాజెక్ట్ పునర్వికకు మంత్రి నారా లోకేశ్ శ్రీకారం చుట్టారు. 11 నెలల చిన్నారి పునర్వికకు ప్రాణరక్షక ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడం ప్రత్యక్షంగా చూసిన క్షణం ఆయనను లోతుగా కదిలించింది. చిన్న శరీరం కానీ అద్భుతమైన పోరాటం. సాధారణ జీవితం కోసం ఆ చిన్నారి చేసిన నిశ్శబ్ద పోరాటం ఒక పెద్ద సందేశంగా మారింది. కొద్ది రోజుల్లోనే పునర్విక కథ దేశవ్యాప్తంగా భావోద్వేగ తరంగాన్ని సృష్టించింది. ప్రజలు తమ పిల్లలనే ఆమెలో చూసుకుని ప్రార్థనలు, విరాళాలతో ముందుకొచ్చారు.

ఒక్క ఇంజెక్షన్ కోసం రూ.16 కోట్లు అవసరం అనే వాస్తవం మంత్రి లోకేశ్​ను ఆలోచింపజేసింది. ఇక్కడే ఆయన స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రజలు తమ పిల్లలనే ఆమెలో చూసుకుని ప్రార్థనలు, విరాళాలు, మద్దతుతో ముందుకొచ్చారు. ఒకే ఒక్క ఇంజెక్షన్ కోసం రూ.16 కోట్లు అవసరం అనే వాస్తవం లోకేశ్​ను ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ సంఘటనతో ఒక్క పిల్లకే సహాయం చేయడం సరిపోదని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ ఔషధాల వెనుక ఉన్న వ్యవస్థను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయన స్వయంగా ప్రయత్నించారు. తయారీ విధానం నుంచి దిగుమతి ప్రక్రియ వరకు, ఖర్చులు ఎందుకు అంత అధికం అవుతున్నాయో లోతుగా అధ్యయనం చేశారు.

మిగతా పిల్లల భవిష్యత్తు ఏమిటి? : ఈ క్రమంలో వైద్యులు, నిపుణులతో చర్చలు జరిపారు. అనంతపురానికి చెందిన డాక్టర్ రమేష్ కొనకి వంటి నిపుణుల సూచనలు ఆయన ఆలోచనలకు మరింత స్పష్టత ఇచ్చాయి. దేశవ్యాప్తంగా వేలాది పిల్లలు ఇలాంటి అరుదైన జన్యు వ్యాధులతో నిశ్శబ్దంగా పోరాడుతుండటం, చికిత్సలు ఉన్నప్పటికీ, వాటి ఖర్చులు లక్షల నుంచి కోట్ల వరకు ఉండటం వల్ల చాలా కుటుంబాలు వాటిని అందుకోలేకపోతున్నాయని గ్రహించారు. ప్రతి కేసులో వ్యక్తిగతంగా సహాయం చేయడం సాధ్యం కాదని అర్థం చేసుకున్న లోకేశ్, వ్యవస్థాత్మక పరిష్కారం అవసరమని భావించారు. పునర్విక అదృష్టవంతురాలు అయినా, మిగతా పిల్లల భవిష్యత్తు ఏమిటి? అనే ప్రశ్న ఆయనను చర్యలకు ప్రేరేపించింది. దీంతో “ప్రాజెక్ట్ పునర్విక”ను ప్రకటించారు.

ఒక్క కేసుకు సహాయం చేయడం కాదు, మొత్తం వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవాలని నిర్ణయించారు. దేశవ్యాప్తంగా వేలాది చిన్నారులు ఇలాంటి అరుదైన జన్యు వ్యాధులతో నిశ్శబ్దంగా పోరాడుతున్నారనే వాస్తవం ఆయన ముందుకొచ్చింది. చికిత్సలు ఉన్నా, ఖర్చు భరించలేక అవకాశాన్ని కోల్పోతున్న కుటుంబాల తీరు ఆయనను కదిలించింది. వ్యక్తిగత సహాయం కాదు, వ్యవస్థాత్మక పరిష్కారం అవసరం అనే నిర్ణయానికి ఇక్కడే బీజం పడింది.

వేలాది చిన్నారుల జీవితాల్లో ఆశాదీపం : సుదీర్ఘ ఆలోచనల ఫలితoగా “ప్రాజెక్ట్ పునర్విక” రూపుదిద్దుకుంది. అరుదైన వ్యాధులపై కేంద్ర ప్రభుత్వంతో విధాన పరమైన మద్దతు బలోపేతం చేయడం, అంతర్జాతీయ సంస్థలతో కలిసి చికిత్సల ఖర్చు తగ్గించడం ఈ ప్రాజెక్ట్ ముఖ్య లక్ష్యాలు. భారతీయ ఔషధ కంపెనీలతో కలిసి దేశీయ తయారీకి మార్గాలు అన్వేషించడం, దీర్ఘకాలిక పరిష్కారాలను రూపొందించడం దిశగా చర్యలు ప్రారంభమయ్యాయి. బాధిత కుటుంబాలకు మార్గదర్శకం, మానసిక ధైర్యం, ఆర్థిక సహాయం అందించే సమగ్ర సపోర్ట్ సిస్టమ్‌ను నిర్మించడంపై దృష్టి సారించారు. ఇది కేవలం ఒక పాలసీ నిర్ణయం కాదు, ఒక నిబద్ధత అని లోకేశ్ తెలిపారు. ప్రతి చిన్నారి భవిష్యత్తు వారి తల్లిదండ్రులు ఆశ కొనగలరా లేదా అన్నదానిపై ఆధారపడకూడదు అన్న సందేశంతో ఈ ప్రాజెక్టు ప్రకటించినట్లు వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఉన్న మానవీయతపై 'ఎక్స్' ద్వారా స్పష్టం చేశారు.

ఒక్క పునర్విక కథతో మొదలైన ఈ ప్రయాణం వేలాది చిన్నారుల జీవితాల్లో ఆశాదీపం వెలిగించే ఉద్యమంగా మారుతోంది. ఖరీదైన చికిత్సలు అడ్డంకిగా కాకుండా, ప్రతి పిల్లకు సమానంగా జీవించే అవకాశం అందించాలన్నదే ఈ సంకల్పం సారాంశం.“ఆశ” అందరికీ చేరేలా మార్పు తీసుకురావడమే ఈ ప్రాజెక్ట్ అసలు లక్ష్యం అని మంత్రి నారా లోకేశ్ వెల్లడించారు.

