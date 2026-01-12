ETV Bharat / state

శిర్డీ సాయిబాబాను దర్శించుకున్న మంత్రి నారా లోకేశ్‌ దంపతులు

శిర్డీ సాయి సన్నిధిలో కాగడ హారతి, ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న మంత్రి లోకేశ్​ ఆయన సతీమణి- స్వాగతం పలికి, శాలువతో సత్కరించిన ఆలయ ట్రస్ట్‌ సభ్యులు, అధికారులు

Minister Lokesh and His Wife Visited Shirdi and Had Darshan of Sai Baba
Minister Lokesh and His Wife Visited Shirdi and Had Darshan of Sai Baba (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 2:34 PM IST

Minister Lokesh and His Wife Visited Shirdi and Had Darshan of Sai Baba : శిర్డీలోని సాయినాథుడ్ని మంత్రి నారా లోకేశ్‌, ఆయన సతీమణి బ్రాహ్మణి దర్శించుకున్నారు. సాయిబాబాకు నిర్వహించే కాగడ హారతి, ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాల్లో వారు పాల్గొన్నారు. మంత్రి లోకేశ్‌ దంపతులకు ఆలయ ట్రస్ట్‌ సభ్యులు, అధికారులు స్వాగతం పలికి శాలువతో సత్కరించారు. హారతి అనంతరం స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను వారికి అందజేశారు. మంత్రి లోకేశ్‌ వెంట ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని తదితరులు ఉన్నారు.

రాష్ట్ర ప్రజల మేలు కోసం ప్రార్థన : ఈ సందర్భంగా నారా లోకేశ్​ మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల సంక్షేమం, శ్రేయస్సు కోసం బాబాను ప్రార్థించినట్లు​ తెలిపారు. దక్షిణ భారతదేశంలో సంక్రాంతి పండగ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆయన పౌరులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సాయి బాబా సమాధిని దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత, నారా లోకేశ్​ దంపతులు ద్వారకామాయి వెళ్లి దర్శనం చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వారిద్దరూ సాయిబాబా గురుస్థానాన్ని కూడా దర్శించుకుని, గురుస్థాన్ ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేశారు. దర్శనం పూర్తి అయిన అనంతరం, సాయిబాబా సంస్థాన్‌ సీఈవో గోరక్ష్ గడిల్కర్‌ నారా లోకేశ్​కు శాలువా కప్పి సాయిబాబా విగ్రహాన్ని ఇచ్చి సత్కరించారు.

శిర్డీ సాయిబాబాను దర్శించుకున్న మంత్రి నారా లోకేశ్‌ దంపతులు (ETV)

సాయిబాబా సంస్థాన్‌ సీఈవోతో భేటీ : ఈ నేపథ్యంలో నారా లోకేశ్​ సాయిబాబా సంస్థాన్ సీఈఓ గోరక్ష్ గడిల్కర్​తో భేటీలో పాల్గొన్నారు. దక్షిణ భారతదేశం నుంచి సాయిబాబా దర్శనం కోసం ప్రతిరోజూ ఎంత మంది భక్తులు శిర్డీకి వస్తారు? సాయిబాబా సంస్థ వారికి ఎలాంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తుంది అనే పలు అంశాల గురించిన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా నారా లోకేశ్​ మాట్లాడుతూ, తాను మొదటిసారి శిర్డీకి వచ్చానన్నారు. సాయిబాబా సమాధి దర్శనం చేసుకునే అదృష్టం తనకు కలిగిందని, ఉదయం కాగడ హారతి చూడటం ఎంతో సంతృప్తిగా ఉందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. బాబా దర్శనం తర్వాత లోకేశ్​ ఆలయ ప్రాంగణానికి వచ్చిన వెంటనే, దర్శనం కోసం వచ్చిన భక్తులు ఆయనతో సెల్ఫీలు, ఫొటోలు తీసుకోవడానికి పోటీ పడ్డారు. అనంతరం లోకేశ్​ దంపతులు ప్రైవేట్ విమానంలో తిరుపతికి బయలుదేరారు.

స్వామి వివేకానంద జయంతి సందర్భంగా లోకేశ్​ ఘన నివాళి : ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు వివేకానంద స్ఫూర్తితో వికసిత్ భారత్ నిర్మాణానికి కృషి చేద్దామని మంత్రి లోకేశ్​ పిలుపునిచ్చారు. స్వామి వివేకానంద జయంతి సందర్భంగా లోకేశ్​ ఘన నివాళులర్పించారు. సనాతన ధర్మం గొప్పదనాన్ని ప్రపంచానికి చాటిన మహనీయుడు, యువతకు ఆదర్శప్రాయుడని గుర్తు చేశారు. తన ప్రసంగాలతో నవతరానికి దిశానిర్దేశం చేశారన్నారు. ఆధునిక భారత నిర్మాణం కోసం పరితపించారని కొనియడారు. లక్ష్య సాధనలో ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా గమ్యం చేరే వరకు విశ్రమించవద్దని పిలుపునిచ్చారని తెలిపారు. వివేకానంద స్ఫూర్తితో వికసిత్ భారత్ నిర్మాణానికి కృషి చేద్దామని లోకేశ్​ పిలుపునిచ్చారు. ఆధ్యాత్మిక వేత్త స్వామి వివేకానంద జయంతి సందర్భంగా అందరికీ జాతీయ యువజన దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

