తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మంత్రి లోకేశ్, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి
తిరుమల శ్రీవారి సేవలో మంత్రి నారా లోకేశ్ - తిరుప్పావడ సేవలో పాల్గొన్న లోకేశ్ - వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్ వద్ద లోకేశ్కు స్వాగతం పలికిన అదనపుఈవో
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 1:35 PM IST
Vips At Tirumala Devastanam : గురువారం పలువురు ప్రముఖులు తిరుమల ఆలయాన్ని సందర్శించి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. వీరిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్, అలాగే తన కుటుంబంతో కలిసి వచ్చిన కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఉన్నారు. ఆలయ అధికారులు వారికి గౌరవపూర్వక స్వాగతం పలికారు. దర్శనం అనంతరం వేద పండితులు వారికి ఆశీర్వచనాలు అందించారు.
రాష్ట్ర ఐటీ మంత్రి నారా లోకేశ్ : మంత్రి నారా లోకేశ్ వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్సు ద్వారా ఆలయంలోకి ప్రవేశించి, శ్రీవారి తిరుప్పావడ సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఆయనకు టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి స్వాగతం పలికారు. దర్శనం తర్వాత రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు వేదాశీర్వచనం చేయగా, టీటీడీ ఛైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు, ఈవో రవిచంద్ర కలిసి మంత్రికి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. లోకేశ్ వెంట పలువురు ఎమ్మెల్యేలు (జగన్ మోహన్, సుధీర్ రెడ్డి, పులివర్తి నాని) ఉన్నారు. అనంతరం ఆయన టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు భానుప్రకాశ్ రెడ్డి కుమార్తె వివాహానికి హాజరై నూతన దంపతులను ఆశీర్వదించారు.
కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి : మరోవైపు, కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి కూడా శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. దర్శనానంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ ఏడాది ప్రపంచవ్యాప్తంగా తక్కువ వర్షాలు కురుస్తాయని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోందని, జూన్లో రావాల్సిన వర్షాలు 40 నుంచి 50 శాతం మాత్రమే నమోదయ్యాయని పేర్కొన్నారు. మన దేశ అవసరాలు తీరాలంటే మంచి వర్షాలు పడాలని, అందుకే లోకకల్యాణం కోసం స్వామివారిని ప్రార్థించినట్లు తెలిపారు. అలాగే ప్రతి నీటిచుక్కను వృథా కాకుండా కాపాడుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
"ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల ఈసారి వర్షపాతం చాలా తక్కువగా ఉంటుందని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో జూన్ నెలలో నమోదైన వర్షపాతం ఆశించిన స్థాయిలో కేవలం 40 నుంచి 50 శాతం మాత్రమే ఉండటం ఆందోళన కలిగించే విషయం. కలియుగ దైవమైన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుంటున్న ఈ సందర్భంలో, కేవలం ఈ సంవత్సరమే కాకుండా భవిష్యత్తులో కూడా సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలని, ప్రజలు ఎటువంటి కష్టాలూ లేకుండా సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను" -కిషన్ రెడ్డి, కేంద్ర మంత్రి
తిరుమల తాజా అప్డేట్స్:
సర్వదర్శనం సమయం: టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 10 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తులు 27 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్నారు.
బుధవారం భక్తుల సంఖ్య: 78,067 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.
హుండీ ఆదాయం:బుధవారం శ్రీవారి హుండీ కానుకల ద్వారా రూ. 4.39 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది.
తలనీలాలు:బుధవారం 31,158 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.
శ్రీవారి సేవలో అనంత్ అంబానీ - టీటీడీకి భారీ విరాళం
తిరుమలలో రికార్డు స్థాయిలో భక్తుల రద్దీ - వీఐపీ దర్శనాలకు తాత్కాలిక బ్రేక్