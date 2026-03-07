ETV Bharat / state

ఆ ఆరోపణలపై ఏపీ ప్రజలకు జగన్ సమాధానం చెప్పగలరా?: లోకేశ్

గతంలో అక్రమ మద్యం ఏపీలో వేల కుటుంబాలు నాశనం - అదే సమయంలో జగన్ అనుచరుల జేబుల్లో వేల కోట్లు చేరాయని ఆరోపణలు - కోట్ల నగదు లావాదేవీలకు సంబంధించి ఆధారాలను బయటపెట్టిన ఈడీ

Minister Lokesh Alleges on Jagan Money Laundering
Minister Lokesh Alleges on Jagan Money Laundering (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 6:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Lokesh On Jagan Money Laundering : జగన్ పాలనలో ప్రతినెలా రూ. 100 కోట్ల కిక్‌బ్యాక్స్, మొత్తం రూ. 3,500 కోట్ల మనీ లాండరింగ్, రూ. 1.048 కోట్ల నగదు లావాదేవీలకు సంబంధించిన ఆధారాలు ఈడీ బయట పెట్టిందని మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. ఇదేనా జగన్ 2019లో నిషేధం అమలు చేస్తానని ఇచ్చిన హామీ వెనుక అసలు కథ అని ధ్వజమెత్తారు.

అక్రమ మద్యం వేలాది కుటుంబాలను నాశనం చేసిందని మండిపడ్డారు. అదే సమయంలో జగన్ అనుచరుల జేబుల్లో వేల కోట్ల రూపాయలు చేరాయని ఆరోపణలు కూడా వెల్లువెత్తుతున్నాయన్నారు. ఈ ఆరోపణలపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పగలరా అని నిలదీశారు. నిశ్శబ్దమే జగన్ సమాధానమా అని ప్రశ్నించారు.

నిశ్శబ్దమే జగన్ సమాధానమా?: "గతంలో అక్రమ మద్యం ఏపీలో వేల కుటుంబాలను నాశనం చేసింది. అదే సమయంలో జగన్ అనుచరుల జేబుల్లో వేల కోట్లు చేరాయని ఆరోపణలు వచ్చాయి. కోట్ల నగదు లావాదేవీలకు సంబంధించి ఆధారాలను ఈడీ బయట పెట్టింది. ఈ ఆరోపణలపై ఏపీ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పగలరా? సమాధానం చెప్పలేక నిశ్శబ్దమే జగన్ సమాధానమా? ఇదేనా జగన్ 2019లో నిషేధం అమలు చేస్తానన్న హామీ వెనుక అసలు కథ?" అని మంత్రి లోకేశ్ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

హిందూ సమాజానికి క్షమాపణలు: ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు రెడ్​ బుక్​లో జగన్ పేరు ఉందో, లేదో త్వరలోనే తెలుస్తుందని విద్య, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు, ప్రజల పై తప్పుడు కేసులు పెట్టి వేధించిన వారి పేర్లు రెడ్​ బుక్​లో ఉంటాయని, చట్టాలను ఉల్లంఘించిన వాళ్లు, అందుకు ప్రేరేపించిన రాజకీయ నేతలు, చిత్ర హింసలు పెట్టిన వారి పేర్లు సైతం అందులో ఉంటాయని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. 2019-24 మధ్య తిరుమల లడ్డూలో పెద్ద ఎత్తున కల్తీ జరగడం వాస్తవమని, దానిలో వివిధ రకాల రసాయన పదార్థాలు వినియోగించారని చెప్పారు.

ముంబయిలో ఓ నేషనల్ మీడియా నెట్​వర్క్ ఆధ్వర్యంలో ఐడియాస్ ఆఫ్ ఇండియా-2026 పేరిట నిర్వహించిన సదస్సులో ఇటీవల లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా లోకేశ్ మాట్లాడుతూ జగన్ హయాంలో జరిగిన ఈ అపచారానికి, రాష్ట్రానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మంత్రిగా తాను ప్రపంచమంతా ఉన్న హిందూ సమాజానికి క్షమాపణలు చెబుతున్నానని తెలిపారు. సిట్ నివేదిక ప్రకారం టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్​తో సహా ఏ ఒక్కరూ చట్టం నుంచి తప్పించుకోలేరని, రేపు ఎవరైనా ఇలాంటి నేరానికి పాల్పడాలి అంటే వెయ్యిసార్లు ఆలోచించేలా చేస్తామని హెచ్చరించారు.

రెడ్​ బుక్​లో జగన్​ పేరుందో లేదో త్వరలోనే తెలుస్తుంది: మంత్రి లోకేశ్

'గుత్తేదారు మార్పు అతిపెద్ద తప్పు' - పోలవరంపై కుండబద్దలు కొట్టిన కాగ్ నివేదిక

TAGGED:

JAGAN MONEY LAUNDERING
MINISTER LOKESH ALLEGES ON JAGAN
LOKESH ON JAGAN MONEY LAUNDERING
LOKESH ON JAGAN MONEY LAUNDERING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.