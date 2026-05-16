పరిశ్రమల హబ్‌గా 'రాయలసీమ' - పెట్టుబడుల ప్రవాహంపై లోకేశ్ AI వీడియో

పరిశ్రమల శక్తి కేంద్రంగా మారనున్న రాయలసీమ - అత్యాధునిక రక్షణ, టెక్నాలజీ రంగాల్లో పెట్టుబడులు గురించి AI వీడియో విడుదల - రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ రాకతో ఉత్సాహం నెలకొందన్న లోకేశ్

Published : May 16, 2026 at 4:27 PM IST

Minister Lokesh AI Video On Industries in Rayalaseema : రాయలసీమను పరిశ్రమల శక్తి కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా కీలక పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని మంత్రి నారా లోకేశ్ వెల్లడించారు. ఫైటర్ ఫ్లైట్స్ నుంచి డ్రోన్స్ వరకు అత్యాధునిక రక్షణ, టెక్నాలజీ రంగాల్లో పెట్టుబడులు ఆకర్షించే స్థాయికి ప్రాంతం సిద్ధమైందని వివరిస్తూ ఓ వీడియో పోస్ట్ చేశారు. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ రాకతో తయారీ రంగంలో కొత్త ఉత్సాహం నెలకొందని స్పష్టం చేశారు. దేశ అభివృద్ధి ఆశయాలకు రాయలసీమ ఒక కీలక శక్తిగా మారనుందన్న సంకేతాలతో ఓ AI వీడియోను మంత్రి లోకేశ్ 'ఎక్స్'​లో విడుదల చేశారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని రాయలసీమ ప్రాంతం ప్రస్తుతం ఆటోమొబైల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, రక్షణ (డిఫెన్స్) పరిశ్రమలకు ప్రధాన కేంద్రంగా శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ముఖ్యంగా తిరుపతి, శ్రీ సత్యసాయి, అనంతపురం, కర్నూలు, కడప జిల్లాలు పారిశ్రామిక హబ్‌లుగా మారుతున్నాయి.

తిరుపతి జిల్లాలో 'బుల్లెట్' : ప్రఖ్యాత 'బుల్లెట్' మోటార్‌సైకిల్ ఇకపై నేరుగా తిరుపతి జిల్లా నుంచే వినియోగదారుల ముందుకు రానుంది. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ సంస్థ తిరుపతిలో తన 'బుల్లెట్' మోటార్‌సైకిళ్ల తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి సిద్ధమైంది. దీని కోసం రూ. 2,508 కోట్ల పెట్టుబడిని వెచ్చించనుంది. రానున్న రోజుల్లో ఏపీలో జోరుగా బులెట్​ రయ్​ రయ్​ మంటూ సాగుతుంది.

కర్నూలు జిల్లాలో 'డ్రోన్ సిటీ' : కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లులో 300 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రూ.100 కోట్ల ప్రాథమిక పెట్టుబడితో భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి డ్రోన్ సిటీని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తోంది. డ్రోన్ల తయారీ, పరిశోధన (R&D), పరీక్షలు, శిక్షణ అన్నీ ఒకే చోట లభించేలా ఈ హబ్‌ను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా దాదాపు 40 వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని అంచనా.

సత్యసాయి జిల్లాలో యుద్ధ విమానాల తయారీ : రాయలసీమ దేశానికే రక్షణ సీమగా నిలిచేలా అడుగులు పడ్డాయి. రూ.15,803 కోట్ల భారీ వ్యయంతో చేపట్టిన ఐదో తరం యుద్ధ విమానాల తయారీకి శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి వేదికైంది. అడ్వాన్స్​డ్ మీడియం కాంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ (AMCA) ప్రాజెక్టుకు నిన్న(శనివారం) రక్షణమంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్, సీఎం చంద్రబాబు చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా భూమిపూజ జరిగింది.

కడప జిల్లాలో హైడ్రో ఎనర్జీ పంప్డ్‌ స్టోరేజ్‌ ప్రాజెక్టు : శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో రూ. 51,000 కోట్ల పెట్టుబడితో ఒక సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్‌ను, బ్యాటరీ శక్తి నిల్వ వ్యవస్థను (Battery Energy Storage System) ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. మరోవైపు కడప జిల్లాలో అదానీ సంస్థ రూ. 12,000 కోట్ల పెట్టుబడితో ఒక హైడ్రో ఎనర్జీ పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేయనుంది.

భారీ సెమీకండక్టర్ల తయారీ : రాయలసీమలో భారీ సెమీకండక్టర్ల తయారీ పరిశ్రమ ఏర్పాటుకానుంది. రూ.10,239.78 కోట్ల పెట్టుబడితో ఆర్‌ఆర్‌పీ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ లిమిటెడ్‌ శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో దీన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. పవర్‌ డివైజ్‌ల కోసం ఔట్‌సోర్స్‌డ్‌ సెమీకండక్టర్‌ అసెంబ్లీ టెస్టింగ్‌ సదుపాయం, అత్యాధునిక సెమీకండక్టర్‌ ఫ్యాబ్రికేషన్‌ తయారీ కేంద్రాన్ని సంస్థ ఏర్పాటుచేయనుంది. ఇప్పటికే ముంబయిలో మొదటి ఓఎస్‌ఏటీ సదుపాయాన్ని పైలట్‌ విధానంలో సంస్థ నిర్వహిస్తోంది. దీంతోపాటు అణుశక్తి విభాగానికి సరఫరా చేసే రక్షణ పరికరాలూ తయారుచేస్తోంది.

ఇతర ముఖ్య ప్రాజెక్టులు :

  • హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు పారిశ్రామిక నడవాలో ఓర్వకల్లు నోడ్‌ను ప్రభుత్వం రూ.2786.10 కోట్లతో అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇక్కడి పరిశ్రమల నీటి అవసరాలు తీర్చేందుకు రూ.200 కోట్లతో 57 కి.మీ. పైపులైన్‌ ఏర్పాటుచేస్తోంది.
  • ఓర్వకల్లులో జపాన్‌కు చెందిన ఇటోయె మైక్రోటెక్నాలజీ కార్పొరేషన్, మన దేశానికి చెందిన హైడ్రెస్‌ గ్రూప్, బీఎన్‌ గ్రూప్‌లు సంయుక్తంగా రూ.14వేల కోట్లతో సెమీకండక్టర్‌ తయారీ పరిశ్రమను నెలకొల్పనున్నాయి. దీనిద్వారా 2వేల మందికి ఉపాధి లభించనుంది.
  • ఓర్వకల్లులో పీపుల్‌ టెక్‌ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ 1200ఎకరాల్లో రూ.13వేల కోట్ల పెట్టుబడితో ‘ఈవీ పార్క్‌’ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
  • ప్రపంచంలో తొలి ‘సమీకృత పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టు’(ఐ.ఆర్‌.ఇ.పి.)ను రూ.24 వేల కోట్లతో గ్రీన్‌కో సంస్థ కర్నూలులో ఏర్పాటుచేస్తోంది. సౌర, పవన, పీఎస్‌పీ ప్రాజెక్టుల ద్వారా 6వేల మెగావాట్ల విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి వస్తుంది.
  • విశాఖ-చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్‌లో భాగంగా కొప్పర్తి నోడ్‌ను రూ.2137 కోట్లతో అభివృద్ధి చేస్తారు.
  • సత్యవేడులో రిజర్వ్‌ ఇన్‌ఫ్రాసిటీ, కుప్పంలో 2 వేల ఎకరాల్లో పారిశ్రామిక పార్కు
  • అనంతపురం జిల్లా బేతపల్లిలో రెన్యూ సంస్థ ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎనర్జీ కాంప్లెక్స్‌ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం అనుమతులు ఇచ్చింది.
  • కొత్తగా కుప్పంలో విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి శరవేగంగా భూసేకరణ జరుగుతోంది. ఈ ఏడాదిలో నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి దగ్గర ఎయిర్‌స్ట్రిప్‌ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది.
  • కర్నూలులోని ఓర్వకల్లులో విమానాశ్రయం గత టీడీపీ హయాంలోనే దాదాపు పూర్తయింది. రాత్రివేళల్లో విమానాల రాకపోకలకు వీలుగా రూ.13 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులను ప్రస్తుతం చేపట్టింది.
  • కర్నూలు నుంచి విజయవాడకు వారంలో మూడు రోజుల పాటు కొత్త విమాన సర్వీసులు జులై రెండో తేదీ నుంచి అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
  • కడప విమానాశ్రయానికి గతంలో రెండు విమాన సర్వీసులు నడుస్తుండగా, ఇప్పుడు వాటి సంఖ్య నాలుగుకు పెరిగింది.

