ETV Bharat / state

అహ్మదాబాద్​లో మంత్రి లోకేశ్ పెట్టుబడుల వేట - వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులతో వరుస భేటీలు

గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్​లో మంత్రి లోకేశ్ పెట్టుబడుల వేట కొనసాగిస్తున్నారు. పెట్టుబడుల అవకాశాలపై ఏపీ ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని ఆయా సంస్థల ప్రతినిధులు హామీ ఇవ్వడంతో అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా పారిశ్రామిక భాగస్వామ్యాలకు కొత్త బాట పడింది.

గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్​లో మంత్రి లోకేశ్ పెట్టుబడుల వేట
గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్​లో మంత్రి లోకేశ్ పెట్టుబడుల వేట (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 5:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Lokesh Ahmedabad Tour Updates : గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్​లో మంత్రి లోకేశ్ పెట్టుబడుల వేట కొనసాగిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా పలువురు పారిశ్రామికవేత్తలతో భేటీ అయ్యారు. క్లీన్ ఎనర్జీ నుంచి ఫార్మా, ఇండస్ట్రియల్ పార్కులు, ఎడిబుల్ ఆయిల్స్, టైర్ల తయారీ వరకు ఏపీని కొత్త పెట్టుబడుల హబ్‌గా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని మంత్రి లోకేశ్ ప్రతిపాదించారు. టోరెంట్, వెల్స్‌పన్, గోకుల్ ఆగ్రోస్, చిరిపాల్ గ్రూపులతో జరిగిన వరుస భేటీల్లో భారీ విస్తరణలకు రాష్ట్రాన్ని ఎంచుకోవాలని ఆహ్వానించారు. పెట్టుబడుల అవకాశాలపై ఏపీ ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని ఆయా సంస్థల ప్రతినిధులు హామీ ఇవ్వడంతో అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా పారిశ్రామిక భాగస్వామ్యాలకు కొత్త బాట పడింది.

అహ్మదాబాద్ పర్యటనలో భాగంగా మంత్రి నారా లోకేశ్ వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులతో వరుస భేటీలు నిర్వహిస్తూ సుడిగాలి పర్యటన చేపట్టారు. టోరెంట్‌ గ్రూప్‌ చైర్మన్‌ సమీర్‌ మెహతా, డైరెక్టర్లు షాన్‌ మెహతా, జిగీష్‌ మెహతాలతో జరిగిన చర్చల్లో ఫార్మా రంగంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టారు. వైజాగ్‌ ప్లాంట్‌ బ్యాక్‌వర్డ్‌ ఇంటిగ్రేషన్‌లో భాగంగా ఏపీఐలు, అధునాతన ఇంటర్మీడియట్ల తయారీ సామర్థ్యాలను విస్తరించే అవకాశాలను పరిశీలించాలని కోరారు.

పారిశ్రామిక, వాణిజ్య వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా సౌర, పవన, హైబ్రిడ్‌ విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులకు కూడా ఏపీ అవకాశాలను వివరించారు. ఎనర్జీ స్టోరేజ్‌, గ్రీన్‌ మాలిక్యూల్స్‌ రంగాల్లో టోరెంట్‌ పవర్‌ విస్తరణ ప్రణాళికలకు అనుగుణంగా పంప్డ్‌ స్టోరేజ్‌, గ్రీన్‌ హైడ్రోజన్‌ ప్రాజెక్టులను రాష్ట్రంలో చేపట్టాలని సూచించారు. కంపెనీ విస్తరణ ప్రణాళికలను సమీర్‌ మెహతా లోకేశ్​కు వివరించారు. 2030 నాటికి 10 గిగావాట్ల పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యాన్ని చేరుకోవడమే లక్ష్యమని ఏపీ ప్రభుత్వం చేసిన ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని చైర్మన్‌ సమీర్‌ మెహతా వెల్లడించారు.

కాకినాడలో బహుముఖ పారిశ్రామిక పార్కు : వెల్స్‌పన్‌ గ్రూప్‌ సీఈఓ నితిన్‌ జైన్‌తో చర్చల్లో కాకినాడలో బహుముఖ పారిశ్రామిక పార్కు ఏర్పాటుకు లోకేశ్ ప్రతిపాదన పెట్టారు. టెక్స్‌టైల్స్‌, లాజిస్టిక్స్‌, డీఐ పైపుల తయారీ, పైపు కోటింగ్‌, గ్రీన్‌ అమోనియా యూనిట్లను ఒకే వేదికపై ఏర్పాటు చేసేలా ప్రణాళిక రూపొందించాలని కోరారు. విశాఖపట్నంలో గ్లోబల్‌ కేపబిలిటీ సెంటర్‌ ఏర్పాటు చేయాలని కూడా ఆహ్వానించారు. గత ఏడాది దావోస్‌లో చంద్రబాబుతో జరిగిన చర్చల్లో వచ్చిన ప్రతిపాదనల పురోగతిని ఇరువురు సమీక్షించారు.

వెల్స్‌పన్‌ గ్రూప్‌ ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో చేపట్టిన కార్యకలాపాలను నితిన్‌ జైన్‌ వివరించారు. కర్నూలు, కడప జిల్లాల్లో 100 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టును సంస్థ నిర్వహిస్తోందన్నారు. కాకినాడ–శ్రీకాకుళం గ్యాస్‌ పైప్‌లైన్‌ కోసం ఏపీజీడీసీకి, రిలయన్స్‌ కేజీ-డీ6 ప్రాజెక్టుకు పైపులను సరఫరా చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన తాజా ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని స్పష్టం చేశారు.

విశాఖలో గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ టైర్ల తయారీ యూనిట్‌ : గోకుల్‌ ఆగ్రో రిసోర్సెస్‌ చైర్మన్‌, మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ కనుభాయ్‌ జె.ఠక్కర్‌తో భేటీలో నెల్లూరులోని ప్రస్తుత ప్లాంట్‌ విస్తరణకు ప్రతిపాదన వచ్చింది. పామాయిల్‌, సోయాబీన్‌ ఆయిల్‌ రిఫైనరీలను ఏర్పాటు చేయాలని లోకేశ్ కోరారు. కృష్ణపట్నంలో రోజుకు 1,400 టన్నుల సామర్థ్యంతో ఏర్పాటు చేసిన వంటనూనె రిఫైనరీ 2024 నుంచి వాణిజ్య కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోందని కనుభాయ్‌ ఠక్కర్‌ తెలిపారు. కాండ్ల, కృష్ణపట్నం, హల్దియా, మంగుళూరులో సంస్థకు ప్లాంట్లు ఉన్నాయని దక్షిణాది మార్కెట్ల కోసం మరింత విస్తరణకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.

చిరిపాల్‌ గ్రూప్‌ ఎండీ బ్రిజ్‌ మోహన్‌ చిరిపాల్‌, గ్రూ సోలార్‌ సీఈఓ వినయ్‌ థదానితో జరిగిన సమావేశంలో విశాఖలో గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ టైర్ల తయారీ యూనిట్‌పై చర్చించారు. మౌలిక వసతులు, రోడ్డు కనెక్టివిటీ, విధానపరమైన మద్దతు వంటి అంశాలను లోకేశ్ వివరించారు. విశాఖలో పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టులకు ఉన్న అనుకూలతలను తెలియజేస్తూ పెట్టుబడికి ఆహ్వానించారు. టైర్ల తయారీ యూనిట్‌పై ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని బ్రిజ్‌ మోహన్‌ చిరిపాల్‌ తెలిపారు.

52 దేశాలకుపైగా ఉత్పత్తులు : చిరిపాల్‌ గ్రూప్‌ కార్యకలాపాల విస్తృతిని బ్రిజ్‌ మోహన్‌ వివరించారు. నందన్‌ డెనిమ్‌, విశాల్‌ ఫ్యాబ్రిక్స్‌, నందన్‌ టెర్రీ వంటి వస్త్ర ఉత్పత్తులతో పాటు చిరిపాల్‌ పాలీఫిల్మ్స్‌, గ్రూ సోలార్‌, రసాయన ఉత్పత్తులను సంస్థ ఎగుమతి చేస్తోందన్నారు. 52కుపైగా దేశాలకు తమ ఉత్పత్తులు చేరుతున్నాయని తెలిపారు. తెలంగాణ, గుజరాత్‌, రాజస్థాన్‌, మధ్యప్రదేశ్‌, జమ్మూ-కశ్మీర్‌లో ఇప్పటికే తయారీ యూనిట్లు ఉన్నాయని వెల్లడించారు.

ఒకే ప్రభుత్వం స్థిరంగా అధికారంలో ఉంటే, పేదరికాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించవచ్చు: లోకేశ్​

విద్యాశాఖలో రాజకీయాలకు చోటులేదు - ‘నో పాలిటిక్స్‌ ఇన్‌ స్కూల్స్‌’ అమలు: మంత్రి లోకేశ్

TAGGED:

LOKESH MEET TORRENT GROUP DELEGATES
LOKESH AHMEDABAD TOUR UPDATES
మంత్రి లోకేశ్ అహ్మదాబాద్ పర్యటన
MINISTER LOKESH ON INVESTMENTS
MINISTER LOKESH AHMEDABAD TOUR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.