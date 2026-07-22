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ఒక కుటుంబం-ఒక పారిశ్రామికవేత్తకు సహకారమందించండి: కేంద్రాన్ని కోరిన మంత్రి కొండపల్లి

పీఎంఎఫ్‌ఎంఈ అమలుపై చర్చలు - కేంద్ర కార్యదర్శి అవినాష్, సంయుక్త కార్యదర్శి దేవేష్​తో మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ భేటీ - కేంద్రం అందించే సబ్సిడీని నేరుగా 'స్త్రీ నిధి' ఖాతాకే జమ చేయాలని విజ్ఞప్తి

Minister Kondapalli Srinivas Delhi Tour
Minister Kondapalli Srinivas Delhi Tour (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 10:49 AM IST

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Minister Kondapalli Srinivas Delhi Tour : రాష్ట్రంలో మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సూక్ష్మ ఆహార ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలకు మరింత ప్రోత్సాహం అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు వేగవంతం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి సూక్ష్మ ఆహారశుద్ధి పరిశ్రమల క్రమబద్ధీకరణ (పీఎంఎఫ్‌ఎంఈ) పథకం అమలుపై రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ దిల్లీలో కేంద్ర ఆహార ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఓఎఫ్‌పీఐ) అధికారులతో సమావేశమయ్యారు.

రాష్ట్రంలో స్త్రీ నిధి ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన పీఎంఎఫ్‌ఎంఈ యూనిట్లకు కేంద్రం అందించే సబ్సిడీని నేరుగా 'స్త్రీ నిధి' ఖాతాకే జమ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు. దీంతో రుణాల నిర్వహణ సులభతరమవడంతో పాటు మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు ఆర్థిక భారం తగ్గుతుందని వివరించారు. అలాగే స్త్రీ నిధి ద్వారా మంజూరు చేస్తున్న పీఎంఎఫ్‌ఎంఈ రుణాలకు వ్యవసాయ మౌలిక సదుపాయాల నిధి (ఏఐఎఫ్) నుంచి వడ్డీ రాయితీ వర్తింపజేయాలని ప్రతిపాదించారు. జిల్లా, మండల సమాఖ్యలను జిల్లా వనరుల సంస్థలుగా గుర్తిస్తే పథకం అమలు మరింత సమర్థవంతంగా సాగుతుందని సూచించారు. మంత్రి ప్రతిపాదనలపై కేంద్ర కార్యదర్శి అవినాష్ ప్రకాశ్ జోషి, సంయుక్త కార్యదర్శి దేవేష్ దేవల్ సానుకూలంగా స్పందిస్తూ వాటిని పరిశీలిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

విశాఖ ఎయిర్‌పోర్టులో 'స్వయం' ఉత్పత్తులకు మార్కెట్ అవకాశం : అనంతరం కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడిని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ కలిశారు. రాష్ట్ర మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో తయారవుతున్న 'స్వయం' బ్రాండ్ ఉత్పత్తులకు జాతీయ స్థాయిలో మార్కెట్ విస్తరించేందుకు విశాఖపట్నం విమానాశ్రయంలో ప్రత్యేక విక్రయ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. ఇందుకోసం అవసరమైన స్థలాన్ని కేటాయించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ విషయంపై జీఎంఆర్ విమానాశ్రయ యాజమాన్యంతోనూ మంత్రి చర్చించి స్టాల్ ఏర్పాటుకు సహకరించాలని అభ్యర్థించారు.

దీనిపై కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు సానుకూలంగా స్పందిస్తూ విశాఖ విమానాశ్రయంలో 'స్వయం' ఉత్పత్తుల స్టాల్ ఏర్పాటు కోసం అవసరమైన సహకారం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ చర్యలతో రాష్ట్రంలోని స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు తమ ఉత్పత్తులను దేశీయ, అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులకు నేరుగా విక్రయించే అవకాశం లభించనుంది. ఫలితంగా వారి ఆదాయం పెరగడంతో పాటు గ్రామీణ మహిళల ఆర్థిక సాధికారత, ఉపాధి అవకాశాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది.

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పీఎంఎఫ్‌ఎంఈ అమలుపై చర్చ
MINISTER KONDAPALLI ON PMFME

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