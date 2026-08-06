'స్వయం ఏపీ' బ్రాండ్ - మార్కెట్లోకి 65 రకాల డ్వాక్రా ఉత్పత్తులు: మంత్రి కొండపల్లి
స్వయం ఏపీ' బ్రాండ్ కింద డ్వాక్రా మహిళలు తయారు చేసిన 60 నుంచి 65 రకాల ఉత్పత్తులను మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చేందుకు అవకాశాల పరిశీలన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 2:13 PM IST
Minister Kondapalli Meeting to Products of Self Help Group Women: 'స్వయం ఏపీ' బ్రాండ్ కింద డ్వాక్రా మహిళలు తయారు చేసిన 60 నుంచి 65 రకాల ఉత్పత్తులను మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చేందుకు ఉన్న అన్ని అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నామని ఎంఎస్ఎంఈ, సెర్ప్ శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. మంత్రి క్యాంప్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో ఉత్పత్తుల ఎగుమతి, దిగుమతుల అవకాశాల కోసం ఏపీఎన్ఆర్టీఎస్తో సమన్వయం చేసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు "ఒక కుటుంబం - ఒక పారిశ్రామికవేత్త" లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో 5 లక్షల మంది మహిళలతో వ్యాపార, పారిశ్రామిక సంస్థలను వేగవంతంగా ఏర్పాటు చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
స్త్రీనిధి యాప్తో అనుసంధానం: గ్రామీణ మహిళలు, యువతకు నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఖాళీగా ఉన్న ప్రభుత్వ భవనాల్లో లైవ్లీహుడ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లు ప్రారంభించాలని సూచించారు. ఎంఎస్ఎంఈ డీపీఆర్ యాప్ను స్త్రీనిధి యాప్తో అనుసంధానించడంతో పాటు ఎస్హెచ్జీ బ్యాంక్ లింకేజీ రుణ సదుపాయాలను మరింత బలోపేతం చేయాలన్నారు. వివిధ బ్యాంకులు ఎస్హెచ్జీ రుణాలపై వసూలు చేసే ప్రాసెసింగ్, డాక్యుమెంటేషన్ ఛార్జీల మినహాయింపుపై మహిళలకు విస్తృత అవగాహన కల్పించి అర్హులందరికీ ప్రయోజనం చేకూరేలా చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి ఆదేశించారు.
స్వయం సహాయక సంఘాలు తయారు చేసిన ఉత్పత్తులకు మెరుగైన మార్కెటింగ్ కల్పించడానికి ‘స్వయం ఏపీ’ పేరుతో ప్రత్యేక బ్రాండ్ను ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లడానికి పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ (మెప్మా) అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
వాటిని కాపాడేందుకే స్వయం ఏపీ బ్రాండ్: మహిళాభ్యున్నతికి మెప్మా ఆధ్వర్యంలో పొదుపు సంఘాల మహిళలు బ్యాంకుల నుంచి రుణం తీసుకుని పచ్చళ్లు, కారప్పొడులు, అల్పాహార పదార్థాలతో పాటు బేకరీ ఉత్పత్తులు, జనపనార, వస్త్ర సంచులు, కొవ్వొత్తులు, ఇస్తరాకులు, అగర్ బత్తీలు, ప్యాకింగ్ పెట్టెలు వంటివి తయారు చేస్తున్నారు. వీటి విక్రయానికి మార్కెటింగ్ పరంగా మహిళలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రభుత్వం గతంలో మెప్మా బజార్లు, మార్టుల వంటివి నిర్వహించి సహకరించింది. ప్రస్తుతం 40 శాతం యూనిట్ల ఉత్పత్తుల విక్రయాలు ఆశాజనకంగా లేవు. పది శాతం యూనిట్లు మూతపడే పరిస్థితి నెలకొంది. ఉత్పత్తుల విక్రయాలు పెంచి వాటిని కాపాడటానికి అధికారులు స్వయం ఏపీ పేరుతో బ్రాండ్ను తెర మీదకు తీసుకొచ్చారు.
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