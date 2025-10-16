ETV Bharat / state

కాంగ్రెస్ పార్టీలో మరో దుమారం - మంత్రి కొండా సురేఖ ఇంటి వద్ద మఫ్టీలో పోలీసులు

మంత్రి కొండా సురేఖ కుమార్తె కొండా సుస్మిత పటేల్ కీలక వ్యాఖ్యలు - తమను పార్టీలోంచి బయటకు పంపించే కుట్ర జరుగుతోందంటూ ఆరోపణలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 16, 2025 at 7:58 AM IST

Political Allegation on Konda Surekha : హైదరాబాద్​లోని జూబ్లీహిల్స్​లో ఉన్న మంత్రి కొండా సురేఖ ఇంటి వద్ద రాత్రి హైడ్రామా నెలకొంది. సురేఖ నివాసంలో ఆమె మాజీ ఓఎస్డీ సుమంత్‌ కోసం మఫ్టీలో ఉన్న పోలీసులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. సుమంత్‌పై వచ్చిన ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో అతడిని అదుపులోకి తీసుకునేందుకు వచ్చామన్నారు. మఫ్టీలో ఉండడంతో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులుగా భావించిన సురేఖ కుమార్తె సుస్మిత కిందకు వచ్చి వారిని ప్రశ్నించారు. వారిని ఇంట్లోకి అనుమతించబోమంటూ తేల్చి చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే అక్కడి నుంచి మంత్రి కొండా సురేఖ, ఆమె మాజీ ఓఎస్డీ సుమంత్‌ ఇద్దరూ ఒకే కారులో వెళ్లిపోయారు. తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడిన సుస్మిత కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

కాంగ్రెస్​ నేతలపై ఆరోపణలు : ముఖ్యమంత్రితో పాటు కాంగ్రెస్ నేతలపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. డెక్కన్‌ సిమెంట్‌కు సంబంధించిన వ్యక్తులతో సమావేశమైన సుమంత్‌ గన్‌తో బెదిరించాడనే ఆరోపణలపై వచ్చామని పోలీసులు చెప్పారన్నారు. దీంట్లో కాంగ్రెస్ నేత రోహిణ్‌ రెడ్డి కూడా ఉన్నారని ఆయన వెనకున్న ముఖ్యమంత్రి పాత్ర కూడా ఉందా అంటూ ప్రశ్నించారు. సుమంత్‌ను అడ్డం పెట్టుకుని తన తల్లిని అరెస్టు చేసేందుకే మహిళా పోలీసులు కూడా వచ్చారంటూ సుస్మిత ఆరోపణలు చేశారు.

"సుమంత్​పై మంత్రి ఉత్తమ్​ కుమార్ రెడ్డి ఫిర్యాదు ఇచ్చారని తెలిసింది. డెక్కన్​ సిమెంట్​ వాళ్లను సుమంత్​ గన్​తో బెదిరించారని ఫిర్యాదు ఇచ్చారు. మంత్రి ఉత్తమ్​ ఫిర్యాదుతో అరెస్టు చేసేందుకు వచ్చామని పోలీసులు తెలిపారు. ఆధారాలు ఉంటే చూపించాలని పోలీసులను అడిగాను. ఆధారాలు అడిగితే వరంగల్​లో నమోదైన మరో కేసులో అరెస్టు చేసేందుకు వచ్చామని అన్నారు. మమ్మల్ని పార్టీలోంచి బహిష్కరించేందుకు చూస్తున్నారు." - కొండా సుస్మిత, కొండా సురేఖ కుమార్తె

తల్లిదండ్రులను పార్టీ నుంచి బహిష్కరణ : బీసీ లీడర్లయిన తమ తల్లిదండ్రుల్ని పార్టీ నుంచి బహిష్కరించేందుకు యత్నిస్తున్నారని ఇదంతా రెడ్డి నాయకులు చేస్తున్న కుట్రగా తెలుస్తోందని కొండా సుస్మిత ఆరోపించారు. ఈ మొత్తం వ్యవహారం వెనుక వేం నరేందర్‌ రెడ్డి, కడియం శ్రీహరి, రోహిణ్‌ రెడ్డి, ఉత్తమ్ కుమార్‌రెడ్డి, పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి సహా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి కూడా ఉన్నారంటూ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. మాజీ నక్సలైట్ అయిన తన తండ్రికి హాని ఉన్నప్పటికీ బందోబస్తును తొలగించారని అలాంటప్పుడు సీఎం సోదరులకు మాత్రం గన్‌మెన్‌లు ఎందుకని ఆమె ప్రశ్నించారు.

ఈ వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానానికి ఫిర్యాదు : గతంలో దిల్లీలో ఖర్గే సమక్షంలో తన తల్లి కొండా సురేఖను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి కించపరిచేలా మాట్లాడారని సుస్మిత ఆరోపించారు. పొంగులేటి సైగలు చేస్తేనే ఫైళ్లు ముందుకు సాగుతాయని తమ ఫైళ్లు మాత్రం నెలల కొద్దీ పెండింగ్‌లో ఉంటాయని విమర్శించారు. మేడారంలో రూ.71 కోట్ల టెండర్ విషయంలో మంత్రి పొంగులేటి జోక్యం చేసుకున్నారన్న ఆమె, ఆ టెండర్ దేవాదాయ శాఖ నుంచి రెవెన్యూ శాఖకు ఎందుకు మారిందో చెప్పాలన్నారు. త్వరలోనే తమపై అనుసరిస్తున్న మొత్తం వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానానికి ఫిర్యాదు చేస్తామని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

