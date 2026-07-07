మంత్రిని గౌరవించమని కడియం శ్రీహరికి చెప్పండి - రేవంత్ రెడ్డికి కొండా సురేఖ లేఖ
సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి మంత్రి కొండా సురేఖ లేఖ - కడియం శ్రీహరిపై సీఎంకు ఫిర్యాదు - కడియం వ్యవహారంపై పార్టీ, ప్రభుత్వ స్థాయిలో విచారణ చేపట్టాలని కోరిన మంత్రి
Published : July 7, 2026 at 6:35 PM IST
Konda Surekha Complaint on Kadiyam : ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి మంత్రి కొండా సురేఖ ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు రేవంత్ రెడ్డికి కొండా సురేఖ లేఖ రాశారు.
ప్రభుత్వ స్థాయిలో విచారణ చేపట్టాలి : మంత్రిగా తనకు సమాచారం ఇవ్వకుండా కడియం శ్రీహరి తన శాఖ గురించి సమీక్ష చేశారని కొండా సురేఖ లేఖలో తెలిపారు. శాఖ మంత్రిగా అన్ని అధికారాలు మంత్రికే ఉంటాయన్న సురేఖ, నిన్న బొగ్గులకుంటలోని దేవదాయశాఖ కమిషనర్ కార్యాలయంలో కడియం శ్రీహరి అధికారులతో కలిసి సమీక్షించారని గుర్తు చేశారు. కడియం శ్రీహరి సమీక్షించడం పరిపాలనా వ్యవస్థకు విరుద్ధమని, దేవాలయాలకు సమస్య ఉంటే మంత్రి, అధికారులకు వినతి పత్రం ఇవ్వాలని తెలిపారు.
కడియం వ్యవహారంపై పార్టీ, ప్రభుత్వ స్థాయిలో విచారణ చేపట్టాలని కొండా సురేఖ లేఖలో కోరింది. ఈ అంశంపై కడియం శ్రీహరి వివరణ కోరాలన్నారు. మంత్రి అధికారాలను గౌరవించేలా కడియం శ్రీహరికి సూచించాలని, పార్టీ క్రమశిక్షణ కమిటీతో విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకోవాలని లేఖలో పేర్కొన్నారు.