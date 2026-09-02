ETV Bharat / state

నేను చెప్పాల్సినవన్నీ చెప్పా - అధిష్ఠానం నిర్ణయం కోసం వేచి చూస్తున్నా : 'రాజీనామా'పై కొండా సురేఖ కీలక వ్యాఖ్యలు

కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం నిర్ణయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాన్న మంత్రి కొండా సురేఖ - ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు ఖర్గేతో భేటీ అయినట్లు వెల్లడి - తనను ఇంతవరకు రాజీనామా చేయమని చెప్పలేదని వివరణ

Minister Konda Surekha Shocking Comments
మంత్రి కొండా సురేఖ(ఫైల్ ఫొటో) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2026 at 4:17 PM IST

|

Updated : September 2, 2026 at 4:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Konda Surekha Shocking Comments : కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుందోనని వేచి చూస్తున్నట్లు మంత్రి కొండా సురేఖ తెలిపారు. దిల్లీలో ఉన్న ఆమె ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గేను కలిసినట్లు వివరించారు. అంతకుముందు మీడియాతో చిట్​చాట్​గా మాట్లాడారు. తనను రాజీనామా చేయమని ఇప్పటివరకు చెప్పలేదని తెలిపారు. బీసీనైన తనకో న్యాయం, ఇతర సామాజిక వర్గాలకు మరో న్యాయమా అని కొండా సురేఖ ప్రశ్నించారు.

కేబినెట్​లో ఇతర సామాజికవర్గాలపై ఆరోపణలు ఉన్నాయన్నారు. మరి వాటన్నింటికి ఏం సమాధానం చెబుతారు? ఏం చర్యలు తీసుకుంటారని ప్రశ్నించారు. అన్ని విషయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ఖర్గేను కోరినట్లు తెలిపారు. జరుగుతున్న అన్ని వ్యవహారాలపైన ఇప్పటికే ఖర్గే, రాహుల్, ప్రియాంక గాంధీ సహా అధిష్ఠాన ముఖ్యులందరికీ అన్ని విషయాలు రాతపూర్వకంగానూ తెలియజేశానన్నారు.

కుమార్తె వ్యాఖ్యలకు నన్ను బాధ్యురాలిని చేయొద్దు : కొండా సురేఖ కేసీ వేణుగోపాల్​ను కలవాల్సి ఉండగా, ఆయన అపాయింట్​మెంట్​ దొరకలేదు. ఈ మేరకు ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు. ఖర్గేతో సమావేశమయ్యానని, కేసీ వేణుగోపాల్ అపాయింట్​మెంట్ దొరకలేదని తెలిపారు. తన కుమార్తె వ్యాఖ్యలతో తనకు సంబంధం లేదని అధిష్ఠానానికి చెప్పినట్లు వివరించారు. సుస్మితకు వివాహం అయిందని, ఆమె ఇండిపెండెంట్​గా ఉందన్నారు. కుమార్తె వ్యాఖ్యలకు తనను బాధ్యురాలిగా చేయొద్దని కోరానన్నారు. పార్టీలో చర్చించి ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటారో తనకు తెలియదన్నారు.

"నేను చెప్పాల్సినవన్నీ పార్టీ పెద్దలకు చెప్పాను. నాకు షోకాజ్‌ నోటీసు ఇవ్వడమే తప్పు. నా వివరణ అంతా కేసీ వేణుగోపాల్‌కు వాట్సప్‌ చేశాను. పార్టీ ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటుందనేది నాకు తెలియదు. నా కుమార్తె వ్యాఖ్యల గురించి ఏమీ మాట్లాడను. సుస్మిత వ్యాఖ్యలను ఖండించటం, సమర్థించటం చేయను. ఇండిపెండెంట్‌ మహిళ మాట్లాడవద్దని చెప్పే హక్కు నాకు లేదు. నా కుమార్తె వ్యాఖ్యలకు నన్ను బాధ్యురాలిని చేయటం సరికాదు"- కొండా సురేఖ, మంత్రి

మంత్రి పదవిలో కొనసాగించాలని కోరా : తన భర్త, తాను బీసీలమని కొండా సురేఖ వివరించారు. తెలంగాణలో బీసీలు 60 శాతం ఉంటారన్నారు. కర్ణాటకలో ఇప్పటికే మహిళా మంత్రి లేరని విమర్శలు వస్తున్నాయన్నారు. మహిళలు స్వతంత్రంగా ఉండాలని రాహుల్‌గాంధీ చెబుతుంటారని గుర్తు చేశారు. సుస్మిత ఇప్పుడు మరో ఇంటి కోడలు, ఆమె ఏం మాట్లాడాలో తాను చెప్పనన్నారు. మంత్రిగా తన పనితీరు బాగుందని, తనపై ఎలాంటి అవినీతి ఆరోపణలు లేవని కొండా సురేఖ తెలిపారు. తనను పదవిలో కొనసాగించాలని, ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించవద్దని కోరానన్నారు. తన గురించి పార్టీలో కొంతమందితో బలవంతంగా మాట్లాడించారని ఆరోపించారు. వారి వెనక ఎవరో ఉండి మాట్లాడించారన్నారు. మహిళా మంత్రి గురించి మాట్లాడిన వారికి కూడా షోకాజ్‌ నోటీసులు ఇవ్వాలని సురేఖ డిమాండ్ చేశారు.

అధిష్ఠానానికి నివేదిక సమర్పించిన టీపీసీసీ : ఇటీవల గీసుకొండలో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, పరకాల ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాశ్‌రెడ్డిపై కొండా సురేఖ కుమార్తె సుస్మిత చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర చర్చనీయాంశమైన విషయం తెలిసిందే. కుమార్తె వ్యాఖ్యలపై వివరణ ఇవ్వాలని కొండా సురేఖకు టీపీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ నోటీసులు ఇచ్చింది. క్రమశిక్షణ కమిటీ ఛైర్మన్‌ మల్లు రవికి కొండా సురేఖ వివరణ ఇచ్చారు. అనంతరం కొండా సురేఖతో పాటు వనపర్తి వ్యవహారంలో ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు చిన్నారెడ్డిపై రూపొందించిన నివేదికను కాంగ్రెస్ హైకమాండ్​కు టీపీసీసీ పంపింది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో మంత్రి దిల్లీకి వెళ్లారు. కొండా సురేఖ విషయంలో అధిష్ఠానం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందోననే ఉత్కంఠ నెలకొంది.

పదవుల నుంచి తొలగించాలని సిఫార్సు : మంత్రి కొండా సురేఖను పదవి నుంచి తొలగించాలని ఏఐసీసీకీ పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ సిఫార్సు చేసినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ప్రాథమిక నివేదిక ఇచ్చిన పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ పూర్తి స్థాయి రిపోర్ట్​ను పీసీసీ చీఫ్‌ మహేశ్ కుమార్‌ గౌడ్‌కు అందించింది. పార్టీ గీతను దాటి వ్యవహరించిన నేతలపై చర్యలు తీసుకోవాలని నివేదికలో పేర్కొన్నట్లు క్రమశిక్షణ కమిటీ ఛైర్మన్‌ మల్లు రవి కొద్దిరోజుల క్రితం వివరించారు. ఈ నివేదికపైనే ఏఐసీసీ పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి, పీసీసీ చీఫ్, ఇతర కీలక నేతలతో చర్చించింది.

కేసీ వేణుగోపాల్‌తో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి భేటీ - కొండా సురేఖ, చిన్నారెడ్డిల అంశంపై సుదీర్ఘ చర్చ

కొండా సురేఖకు కాంగ్రెస్‌ అధిష్ఠానం పిలుపు - దిల్లీ వెళ్లిన మంత్రి

Last Updated : September 2, 2026 at 4:46 PM IST

TAGGED:

MINISTER KONDA SUREKHA
KONDA SUREKHA ISSUE
కొండా సురేఖ వివాదం
SUREKHA DELHI TOUR
MINISTER KONDA SUREKHA ISSUE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.