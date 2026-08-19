పరకాల నెక్ట్స్ ఎమ్మెల్యే నేనే - టెకెట్ ఇవ్వకపోతే ఇండిపెండెంట్గా పోటీ : కొండా సుస్మిత
సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన మంత్రి కొండా సురేఖ కుమార్తె - ఎన్నికలు ఎప్పుడొచ్చినా పరకాలకు కాబోయే ఎమ్మెల్యే తానేనని వ్యాఖ్య - టికెట్ ఇవ్వకపోతే స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగుతానని వెల్లడి
Published : August 19, 2026 at 6:14 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 6:32 PM IST
Konda Surekha Daughter on Parakala MLA Seat : ఎన్నికలు ఎపుడొచ్చినా పరకాల అసెంబ్లీ స్థానంలో నిలబడేది, గెలిచేది తానేనని మంత్రి కొండా సురేఖ కుమార్తె సుస్మిత ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ నుంచి సీటు ఇవ్వకపోయినా స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలో దిగుతానని స్పష్టం చేశారు. పరకాల ప్రాంత ప్రజలకు సదా అందుబాటులో ఉండి సేవలందిస్తానని ఆమె వెల్లడించారు. మంత్రి కొండా సురేఖ జన్మదిన వేడుకలను వరంగల్ పోచం మైదాన్ కూడలిలో నిర్వహించగా కొండా సుస్మిత పటేల్ ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై కేక్ కట్ చేశారు. మరోవైపు సీఎంపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కొండా సురేఖ కుమార్తె సుస్మితకు టీపీసీీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ నోటీసులు జారీ చేసింది. ముూడు రోజుల్లోపు వివరణ ఇవ్వాలని మంత్రి కొండా సురేఖను ఆదేశించింది.
" ఎన్నికలకు ముందు రేవూరి ప్రకాశ్రెడ్డి అంటే పరకాలకు తెలియదు. పరకాల అంటే రేవూరికి తెలియదు. కొండా మురళి వచ్చి ప్రచారం చేస్తే ఆయన గెలిచాడు. నేను ప్రజల కోసం పనిచేసేదాన్ని, వారి మధ్యలోనే ఉండేదాన్ని. నేను ఎవరికీ భయపడను. మా నాన్న నన్ను అట్లే పెంచాడు. చావుకూ భయపడను. రాజీనామా చేసి ఎన్నికలకు రా. ఎవరు పోటీకి వచ్చినా ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే అయ్యేది నేనే. కచ్చితంగా నేనే ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా పోటీచేస్తా. నేనే గెలుస్తా. ఒక వేళ కాంగ్రెస్ సీటు ఇవ్వకపోతే ఇండిపెండెంట్గా బరిలోకి దిగుతా. ఇప్పుడు కాదు ఇంకొక 20 ఏళ్లు నేనే ఎమ్మెల్యేగా ఉంటా. పరకాల ప్రజలను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటా"- కొండా సుస్మిత, మంత్రి కొండా సురేఖ కుమార్తె
రాష్ట్రంలో పచ్చ కాంగ్రెస్ నడుస్తోంది : వచ్చే ఎన్నికల్లో పరకాల నుంచి తాను కచ్చితంగా బరిలో ఉంటానని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, రేవూరి ప్రకాశ్ రెడ్డి వచ్చినా గెలిచేది తానేనని కొండా సుస్మిత తెలిపారు. త్వరలోనే పరకాలలో ఇల్లు నిర్మించుకుని ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటానన్నారు. రాష్ట్రంలో పచ్చ కాంగ్రెస్ నడుస్తుందని అచ్చా కాంగ్రెస్ ఏమీ నడవడం లేదని మంత్రి తనయ వ్యాఖ్యానించారు. రాష్ట్రానికి రేవంత్ సీఎంనో, పొంగులేటి సీఎంనో అర్థం కావడం లేదన్నారు. అందరికీ పదవులు ఇచ్చి కొండా మురళికి ఎందుకు ఇవ్వడం లేదో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమాధానం చెప్పాలని కొండా సుష్మిత డిమాండ్ చేశారు.
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