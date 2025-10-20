ETV Bharat / state

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డితో కొండా సురేఖ దంపతులు సమావేశం

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డితో సమావేశమైన కొండా సురేఖ దంపతులు - ఇటీవల జరిగిన పరిణామాలపై చర్చిస్తున్న సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం, పీసీసీ అధ్యక్షుడు

Konda Surekha couple meets CM Revanth Reddy
Konda Surekha couple meets CM Revanth Reddy (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 20, 2025 at 7:49 PM IST

Updated : October 20, 2025 at 8:48 PM IST

Minister Konda Surekha couple meets CM Revanth Reddy : కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంపై కొండా సురేఖ కుమార్తె సుస్మిత తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన వేళ పార్టీ అధిష్ఠానం ఈ సమస్యపై దృష్టి సారించిన విషయం తెలిసిందే. నాలుగు రోజుల క్రితం డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్‌, ఏఐసీసీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్‌ఛార్జ్‌ మీనాక్షి నటరాజన్‌ను కొండా సురేఖ, ఆమె కుమార్తె సుస్మిత కలిశారు. తాజాాగా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డితో కొండా సురేఖ దంపతులు సమావేశయ్యారు. కొండా దంపతులను జూబ్లీహిల్స్‌లోని రేవంత్‌రెడ్డి నివాసానికి భట్టి విక్రమార్క, మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్‌ తీసుకెళ్లారు. ఈ సమావేశంలో భట్టి విక్రమార్క, మహేశ్‌కుమార్‌ పాల్గొన్నారు. ఇటీవల జరిగిన పరిణామాలపై చర్చిస్తున్నట్లు సమాచారం.

ఏఐసీసీ సుస్మిత వ్యవహారంపై ఆగ్రహం : మంత్రి కొండా దంపతులు, పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌ రెడ్డిల మద్య మేడారం టెండర్ల పంచాయతీ, ఆ తరువాత డక్కన్‌ సిమెంట్‌ యాజమాన్యాన్ని కొండా సురేఖ ఓఎస్‌డీ సుమంత్‌ బెదిరించినట్లు వచ్చిన ఆరోపణలు, ఆ తరువాత సుమంత్‌ తొలిగింపు, పోలీసులు సురేఖ నివాసానికి వెళ్లడం, అక్కడ మంత్రి బిడ్డ సుస్మిత అడ్డుకోవడం ఆ సందర్భంగా పెద్ద డ్రామా చోటు చేసుకోవడం, మీడియా ముందు సుస్మిత ఇష్టానుసారంగా వ్యాఖ్యలు చేయడం, ఏఐసీసీ ఈ వ్యవహారంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం తదితర అంశాలపై చర్చిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒకట్రెండు అంశాలల్లో కొండ సురేఖకు, సీఎం రేవంత్ రెడ్డిల మధ్య కొంత గ్యాప్‌ పెరిగిందని ప్రచారం జరుగుతున్న ఈ సమయంలో ఈ భేటీకి ప్రాధాన్యత సంతరించుకుందని చెప్పొచ్చు. అన్ని అంశాలపై చర్చకు వచ్చినట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

పరిష్కారం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు : ఈ నెల 20న తొలుత ప్రజాభవన్‌లో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కతో మంత్రి కొండా సురేఖ, ఆమె కుమార్తె సుష్మిత ప్రజాభవన్‌లో భేటీ అయ్యారు. బుధవారం రాత్రి నుంచి జరిగిన పరిణామాలు వివరించారు. తర్వాత ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్‌లో కాంగ్రెస్‌ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జ్‌ మీనాక్షి నటరాజన్‌ను సురేఖ, సుస్మిత కలిశారు. ఈ అంశంపై మీడియాతో మాట్లాడవద్దని ఇంతటితో ముగించాలని సూచించారు. అనంతరం టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్‌తోనూ మంత్రి సురేఖ, ఆమె కుమార్తె భేటీ అయ్యారు. తాజా పరిణామాలపై మంత్రి కొండా సురేఖ ఆమె కుమార్తె సుస్మిత చర్చించారు. గత కొన్ని రోజులుగా తనకు సంబంధించి చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాలను వివరించారు.

భేటీ అనంతరం కొండా సురేఖ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ వివాదంపై స్పందించిన కొండా సుస్మిత తమతో కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం పెద్దలు మాట్లాడారని తెలిపారు. పరిష్కారం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారన్నారు. మిగిలిన విషయాలు వారే చూసుకుంటారని భరోసాతో వెళ్తున్నానని మంత్రి సురేఖ తెలిపారు. గత కొన్ని రోజులుగా తనను, తన కుటుంబాన్ని టార్గెట్‌ చేసుకుని ఇబ్బంది పెడుతున్నారని నేతల వద్ద ప్రస్తావించినట్టు తెలుస్తోంది. డెక్కన్‌ సిమెంట్‌ యాజమాన్యం వ్యవహారంలో జరిగిన పరిణామాలు, వారితో జరిగిన చర్చలు, ఆ సంస్థ అక్రమాలు తదితర విషయాలన్నీ వివరించినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రివర్గ సమావేశానికి కొండా సురేఖ మినహా మిగిలిన మంత్రులందరూ హాజరయ్యారు.

Last Updated : October 20, 2025 at 8:48 PM IST

