నాగార్జున కుటుంబాన్ని బాధ పెట్టాలని ఆ వ్యాఖ్యలు చేయలేదు : కొండా సురేఖ

మంత్రి కొండా సురేఖ ఎక్స్​ వేదికగా పోస్టు - నాగార్జున కుటుంబంపై తన వ్యాఖ్యలు ఉపసంహరించుకుంటున్నానన్న మంత్రి సురేఖ

Minister Konda Surekha About Nagarjuna
Minister Konda Surekha About Nagarjuna (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2025 at 9:37 AM IST

Minister Konda Surekha About Nagarjuna : ప్రముఖ టాలీవుడ్ నటుడు నాగార్జున కుటుంబంపై తాను గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై మంత్రి కొండా సురేఖ స్పందించారు. తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై చింతిస్తున్నానని అన్నారు. ఈ మేరకు ఆమె ఎక్స్​లో ఓ పోస్టు పెట్టారు.

‘నాగార్జున, ఆయన కుటుంబాన్ని బాధ పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఆ వ్యాఖ్యలు చేయలేదు. వారిని ఇబ్బంది పెట్టాలని కానీ, వారి పరువు-ప్రతిష్టలకు భంగం కలిగించాలన్నది కానీ నా ఉద్దేశం కాదు. నాగార్జున కుటుంబంపై నేను చేసిన వ్యాఖ్యల్లో ఏదైనా పొరపాటు ఉంటే అందుకు చింతిస్తున్నా. నా వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకుంటున్నా’ అని మంత్రి కొండా సురేఖ ఆ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

అసలేం జరిగింది : 2024 అక్టోబరు 2 హైదరాబాద్​లోని లంగర్​హౌస్​లో మంత్రి కొండా సురేఖ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, బీఆర్​ఎస్​ నేత కేటీఆర్​పై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. కేటీఆర్​ మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో అనేక మంది సినిమా హీరోయిన్ల జీవితాలతో ఆడుకున్నారని ఆరోపించారు. సమంత-నాగ చైతన్య విడిపోవడానికి కారణం కేటీఆర్​ అని వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. గతంలో ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ ద్వారా అందరినీ ఇబ్బందులకు గురి చేశారన్నారు. హీరోయిన్స్​ తొందరగా పెళ్లిళ్లు చేసుకుని, సినిమాలు విడిచి వెళ్లిపోవడానికి కేటీఆర్​నే కారణమని ఆరోపణలు చేశారు. ఈ విషయంపై స్పందించిన సినీ నటి సమంత అప్పుడు ఎక్స్​ వేదికగా స్పందించి తన విడాకులు వ్యక్తిగత విషయమని చెప్పారు. ఈ మాటలపై నటి సమంతకి మంత్రి కొండా సురేఖ క్షమాణలు చెప్పారు.

మంత్రి కొండా సురేఖపై నాగార్జున పరువు నష్టం : ఆ తర్వాత తన కుటుంబంతో పాటు, కుమారుడు నాగచైతన్య-సమంత విడాకుల వ్యవహారంపై మంత్రి కొండా సురేఖ చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలపై సినీ హీరో నాగార్జున గతంలో నాంపల్లి కోర్టును ఆశ్రయించారు. మంత్రి కొండా సురేఖపై క్రిమినల్​ పరువునష్టం దావా వేశారు. ఆమె తమ ఫ్యామిలీ గౌరవాన్ని, ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేలా నిరాధార వ్యాఖ్యలు చేశారని, ఆమెపై చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని నాగార్జున గతంలో ఫైల్​ చేసిన పిటిషన్​లో కోరారు. ఈ పిటిషన్​పై విచారణ చేపట్టిన న్యాయస్థానం మంత్రి కొండా సురేఖకు నోటీసులు జారీ చేసింది. తాజాగా నాగార్జున, ఆయన కుటుంబంపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై మంత్రి కొండా సురేఖ ఉపసహరించుకుంటున్నానని ఎక్స్​ వేదికగా పోస్టు చేశారు.

'మీ మనోభావాలను దెబ్బతీయడం నా ఉద్దేశం కాదు' : సమంతకు మంత్రి సురేఖ క్షమాపణలు - Konda Surekha Apologize to Samantha

కొండా సురేఖపై నాగార్జున పరువునష్టం దావా - NAGARJUNA PETITION AGAINST SUREKHA

