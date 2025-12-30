సంక్రాంతి సెలవుల్లో టోల్ గేట్ల నిర్వహణను నిలిపివేసే యోచన : మంత్రి కోమటిరెడ్డి
సంక్రాంతి సమయంలో వాహనాల రద్దీ నివారణకు చేపట్టాల్సిన చర్యలపై మంత్రి కోమటిరెడ్డి సమీక్ష - సెలవుల్లో టోల్ గేట్ నిర్వహణ నిలిపివేయాలని ఎన్హెచ్ఏఐకి లేఖ రాయాలని నిర్ణయం
Published : December 30, 2025 at 3:21 PM IST
Hyderabad-Vijayawada National Highway : హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై సంక్రాంతి పండగ రోజుల్లో టోల్ గేట్ల నిర్వహణను నిలిపివేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్హెచ్ఏఐ)కు లేఖ రాయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది.
కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీకి లేఖ రాయాలని నిర్ణయం : సచివాలయంలో ఈ అంశంపై ఎన్హెచ్ఏఐ, ఆర్అండ్బీ అధికారులు, ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా పరిధిలోని కలెక్టర్లతో మంగళవారం రోడ్లు-భవనాలశాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రతీ సంవత్సరం సంక్రాంతి పండగ సమయంలో హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై టోల్ప్లాజాల వద్ద కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఫ్లై ఓవర్లు, వంతెనలు, అండర్పాస్లు, సర్వీసు రోడ్ల పనులు జరుగుతుండటంతో ట్రాఫిక్ సమస్య మరింత తీవ్రం అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో 3, 4 రోజుల పాటు టోల్ గేట్ల నిర్వహణను ఆపాలని రాష్ట్రం ప్రభుత్వం అనుకుంటోంది. దీనిపై కేంద్ర రోడ్డు రవాణాశాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీకి లేఖ రాయాలని కోమటిరెడ్డి నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
సొంతూరు వెళ్లేవారికి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలి : సంక్రాంతి సమయంలో వాహనాల రద్దీ నివారణకు చేపట్టాల్సిన చర్యలపై మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. జాతీయ రహదారిపై రద్దీ నియంత్రణకు చేపట్టాల్సిన చర్యలపై అధికారులతో చర్చించారు. హైదరాబాద్ - విజయవాడ హైవేపై జనవరి 8 నుంచి వాహనాల రద్దీ ఎక్కువ ఉంటుందని కోమటిరెడ్డి అన్నారు. సంక్రాంతికి సొంతూరు వెళ్లేవారికి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారని చెప్పారు.
ఎల్బీనగర్ నుంచి రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ వరకు రద్దీ : గతంలో ఎదురైనా అనుభవాల దృష్ట్యా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు మంత్రి కోమటిరెడ్డిసూచించారు. రోజుకు సుమారు లక్ష వాహనాల ప్రయాణం సాగుతుందని, వాహనాల రద్దీపై అన్ని విభాగాల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. రేపు తూప్రాన్పేట్, అబ్దుల్లాపూర్మెట్ ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తామని చెప్పారు. ఎల్బీనగర్ నుంచి రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ వరకు రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందని, జాతీయరహదారిపై వాహనాలు ఆగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
వాహనాలు ఆగకుండా వెళ్లేలా అదనపు బృందాలు మోహరించాలి : పండుగ రద్దీ ఉన్న రోజుల్లో భారీ యంత్రాలతో జరిగే పనులు నిలిపివేయాలని, అత్యవసరంగా చేయాల్సిన పనులు రాత్రి వేళల్లో మాత్రమే చేయాలని మంత్రి సూచించారు. అన్ని రహదారుల లేన్లు వాహనాల రాకపోకలకు అందుబాటులో ఉంచాలని తెలిపారు. రోడ్డు పనులు జరుగుతున్న ప్రతి చోట ట్రాఫిక్ బోర్డులు పెట్టాలని, ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు, నియంత్రణ అంశాల్లో సమన్వయం పాటించాలని అన్నారు. టోల్ ప్లాజాల వద్ద వాహనాలు ఆగకుండా వెళ్లేలా అదనపు బృందాలు మోహరించాలని ఆదేశించారు.
