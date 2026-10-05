ఎల్బీనగర్-హయత్నగర్ డబుల్ డెక్కర్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్! - నితిన్గడ్కరీకి మంత్రి కోమటిరెడ్డి విజ్ఞప్తి
ఎల్బీనగర్ నుంచి హయత్నగర్ వరకు సుమారు 6 కి.మి మేర డబుల్ డెక్కర్ విధానంలో ఎలివేటెడ్ కారిడార్ను నిర్మించాలని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి గడ్కరీకి విజ్ఞప్తి చేశారు.
Published : October 5, 2026 at 8:17 PM IST
Minister Komati Reddy Meets Gadkari : తెలంగాణ కీలక మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులకు కేంద్రప్రభుత్వం సహకరించాలని కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీకి రాష్ట్ర ఆర్అండ్బీ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. తెలంగాణ–ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల మధ్య కనెక్టివిటీని మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడం, రాష్ట్రంలోని పర్యాటక ప్రాంతాలకు మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలు కల్పించడం, ప్రాంతీయ ఆర్థిక అభివృద్ధిని వేగవంతం చేసేలా పలు కీలక ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం సాయం అందించాలని ఆయన కోరారు. గుజరాత్లో స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ ప్రాంగణంలో జరుగుతున్న 'చింతన్ శివిర్' –2026 కార్యక్రమంలో మంత్రి కోమటిరెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కేంద్రమంత్రి గడ్కరీతో ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు.
Met with Union Minister Shri @nitin_gadkari ji following Day 1 of the Chintan Shivir to discuss crucial road infrastructure projects, approvals, and fund sanctions for Telangana. Placed requests for key priority works, including the LB Nagar–Hayathnagar double-decker elevated corridor, 6+2 laning of NH-65, Northern and Southern sections of RRR, Hyderabad–Amaravati Greenfield Expressway, elevated corridor on NH-765, 5 ropeway projects under Parvatmala, 33 road works under CRIF, and 3 vital ROBs/RUBs. Highlighted that our Government, under the leadership of CM Shri @revanth_anumula garu, places top priority on modern road infrastructure. Grateful to Shri Nitin Gadkari ji for his positive response to our proposals.— Komatireddy Venkat Reddy (@KomatireddyKVR) October 5, 2026
ఎల్బీనగర్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ మంజురు చేయండి
ఎల్బీనగర్-హయత్నగర్ డబుల్ డెక్కర్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ వెంటనే మంజూరు చేయాలని కేంద్రమంత్రి గడ్కరీకి కోమటిరెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎన్హెచ్-65, 6+2 లేన్ల విస్తరణ, ఆర్ఆర్ఆర్ ఉత్తర–దక్షిణ భాగాలు, హైదరాబాద్–అమరావతి ఎక్స్ప్రెస్వే అంశాలపై చర్చించారు. హైదరాబాద్–శ్రీశైలం ఎన్హెచ్ -765పై ఎలివేటెడ్ కారిడార్ కోసం విజ్ఞప్తి చేసినట్లు మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
హైదరాబాద్ తూర్పు ప్రాంతంలో పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ రద్దీకి శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు ఎల్బీనగర్ నుంచి హయత్నగర్ వరకు సుమారు 6 కి.మి మేర డబుల్ డెక్కర్ విధానంలో ఎలివేటెడ్ కారిడార్ను నిర్మించాలని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇప్పటికే ఎన్హెచ్ - 65లో ఎల్బీనగర్–మల్కాపూర్ సెక్షన్ను సర్వీస్ రోడ్లతో సహా ఆరు (6+2) లేన్లుగా అభివృద్ధి చేసేందుకు రూ.545 కోట్లతో కేంద్రం అనుమతులు ఇచ్చిందని తెలిపారు. ఎక్కువగా నిర్మాణాలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఆర్ఈ వాల్కు బదులుగా వయాడక్ట్ విధానంలో నిర్మాణం చేపట్టాలని ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధుల నుంచి విజ్ఞప్తులు వస్తున్నాయని నితిన్ గడ్కరీకి కోమటిరెడ్డి వివరించారు.
5 రోప్వే ప్రాజెక్టులకు అనుమతివ్వాలని విజ్ఞప్తి
మియాపూర్ – ఎల్బీనగర్ మెట్రో రైలు కారిడార్ను రెండో దశలో హయత్నగర్ వరకు పొడిగించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో, మెట్రోతో సమన్వయం ఉండేలా డబుల్డెక్కర్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్కు 2026–27 వార్షిక ప్రణాళికలో చోటు కల్పించి మంజూరు చేయాలని గడ్కరీని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి కోరారు. తెలంగాణలో పర్యాటక, ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాలకు మెరుగైన కనెక్టివిటీ కల్పించేందుకు పర్వతమాల పథకం కింద రూ.1,230 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఐదు రోప్వే ప్రాజెక్టులకు మంజూరు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయం, నల్గొండ హనుమాన్ హిల్, నాగార్జునసాగర్–నాగార్జునకొండ, పెద్దపల్లి జిల్లా మంథని రామగిరి కోట, నిజామాబాద్ కిల్లా రామాలయం ప్రాంతాల్లో ఈ రోప్వేలను ప్రతిపాదించినట్లు తెలిపారు.
అభివృద్ధి పనులకు నిధులు మంజూరు చేయండి
తెలంగాణ– ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలను కలిపే హైదరాబాద్–విజయవాడ–మచిలీపట్నం ఎన్హెచ్ - 65ను ఆరు(6+2) లేన్లుగా విస్తరించే ప్రాజెక్టును వేగవంతం చేయాలని మంత్రి కోమటి రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సీఆర్ఐఎఫ్ పథకం కింద తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 33 రహదారి అభివృద్ధి పనులకు నిధులు మంజూరు చేయాలని కోరారు. మొత్తం 511.68 కి.మి. పొడవుతో చేపట్టనున్న ఈ పనులకు రూ.1,227.75 కోట్ల అంచనా వ్యయం అవుతుందని తెలిపారు. ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు ప్రతిపాదించిన ఈ పనులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సమతుల్య ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి ఎంతో కీలకమని, వీటిని పరిశీలించి 2026–27 సీఆర్.ఐఎఫ్ పథకం కింద మంజూరు చేయాలని కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీని కోరారు.
గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్వేకు డీపీఆర్ వేగవంతా చేయాలి
హైదరాబాద్ రీజినల్ రింగ్ రోడ్డులోని ఉత్తర భాగానికి ఆర్థిక, కేంద్ర మంత్రివర్గ ఆమోదం త్వరగా ఇవ్వాలని కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి కోరారు. సంగారెడ్డి–నర్సాపూర్–తూప్రాన్–గజ్వేల్–జగదేవ్పూర్–భువనగిరి–చౌటుప్పల్ మార్గంలో 161.518 కి.మీ. మేర నిర్మించనున్న త్రిబుల్ ఆర్ ఉత్తర భాగానికి భూసేకరణ వ్యయంలో 50 శాతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించేందుకు సిద్ధంగా ఉందని తెలిపారు. ఇప్పటికే 90 శాతానికి పైగా భూములకు అవార్డులు ఆమోదమయ్యాయని, ఎన్.హెచ్.ఏఐ టెండర్లు కూడా ఆహ్వానించినందున వీలైనంత త్వరగా ఆర్థిక, కేబినెట్ ఆమోదాలు ఇవ్వాలని కోరారు.
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