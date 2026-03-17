జగ్గారెడ్డి మరో పీజేఆర్ - ఆయనను పీసీసీ అధ్యక్షుడిని చేయాలి : మంత్రి కోమటిరెడ్డి

పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా జగ్గారెడ్డిని చేయాలన్న మంత్రి వెంకట్​రెడ్డి - జగ్గారెడ్డి మరో పీజేఆర్ అని కితాబు - అసెంబ్లీ లాబీ ఇష్టాగోష్టిలో మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి వ్యాఖ్యలు

KOMATIREDDY VENKAT REDDY
Minister Komatireddy Venkat Reddy (ETV Bharat)
Published : March 17, 2026 at 3:57 PM IST

Minister Komatireddy Venkat Reddy Interesting Comments on PCC : కాంగ్రెస్​ పార్టీ అంటేనే స్వేచ్ఛారాజకీయాలకు మారుపేరు అనే నానుడి ఉంది. దానికోసం ప్రత్యేకంగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ పార్టీ నాయకులే అప్పుడప్పుడు బయటపెడుతుంటారు. అదే దిశగా ఇప్పుడు మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్​రెడ్డి కామెంట్స్ చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

ఎప్పుడూ జనంలో ఉండే జగ్గారెడ్డి మాస్ లీడర్ అని, ఆయనను తెలంగాణ పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా చేయాలని రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం జగ్గారెడ్డి మరో పీజేఆర్ అంతటి వారని మెచ్చుకున్నారు. ఎవరైనా ఆపదలో ఉంటే వెంటనే ఆదుకుంటాడని కితాబిచ్చారు. జగ్గారెడ్డి తెలంగాణ పీసీసీ చీఫ్ అయితే వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ 100 సీట్లు గెలవడం ఖాయమని అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడానికి కారణాలు మాత్రం ఇంకా తెలియరాలేదు. టీపీసీసీ చీఫ్​గా ఒకసారి ఎన్నికైతే 3 సంవత్సరాల పాటు ఆ పదవిలో కొనసాగుతారు. ప్రస్తుతం మహేశ్​కుమార్ గౌడ్ టీపీసీసీగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

మూడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపు : జగ్గారెడ్డి అసలు పేరు తూర్పు జయప్రకాశ్ రెడ్డి. ఈయన సంగారెడ్డి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి 2018లో గెలుపొందారు. అంతకు ముందు బీజేపీ తరఫున మున్సిపల్ ఛైర్మన్​గా రాజకీయం జీవితం ప్రారంభించి, తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నుంచి 2004లో, వైఎస్ రాజశేఖర్​రెడ్డి హయాంలో(2009) కాంగ్రెస్​ పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. 2023లో జరిగిన ఎన్నికల్లో సంగారెడ్డి నుంచి బరిలో దిగి బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి చింతా ప్రభాకర్​ చేతిలో ఓటమిపాలయ్యారు.

అయినా కూడా కాంగ్రెస్​ పార్టీ జగ్గారెడ్డి భార్య నిర్మల జగ్గారెడ్డికి టీజీఐఐసీ కార్పొరేషన్ ఛైర్​పర్సన్​ పదవిని ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఆమె ఛైర్​పర్సన్​గా కొనసాగుతున్నారు. ఆయన ఒకవేళ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఉంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో తప్పకుండా మంత్రి అయ్యేవారని విశ్లేషకులు గుర్తుచేస్తుంటారు. జగ్గారెడ్డి ఫిబ్రవరి నెలలో జరిగిన మున్సిపల్​ ఎన్నికల పోలింగ్ రోజు హల్​చల్​ చేశారు. పోలీసులపై బూతుపురాణంతో విరుచుకుపడ్డారు. ఆ వీడియోలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

జగిత్యాల కాంగ్రెస్​లో మంటలు : మరోవైపు జగిత్యాల నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్​లో మంటలు తారాస్థాయికి చేరినట్లు కనిపిస్తున్నాయి. మాజీ మంత్రి, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జీవన్​ రెడ్డి పార్టీ మారే దిశగా ఆలోచనలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. తాను పార్టీ మారాలని ఆలోచించేందుకు పూర్తి కారణం ప్రస్తుత జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయేనని జీవన్‌రెడ్డి మీడియాముఖంగా స్పష్టం చేశారు. ఎంత ఇబ్బంది ఉంటే పార్టీ మారాలని ఆలోచిస్తున్నానో అర్థం చేసుకోవాలని పార్టీ నాయకత్వానికి సూచించారు. కాంగ్రెస్‌తో తనది 40 ఏళ్ల బంధమని గుర్తుచేసుకుని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. తాను ఇంకా కాంగ్రెస్‌లోనే ఉన్నానని చెప్పారు.

VENKAT REDDY HOT COMMENTS ON PCC
TPCC POST IN TELANGANA
KOMATIREDDY VENKAT REDDY
JEEVAN REDDY JAGTIAL
KOMATIREDDY VENKAT REDDY

