వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి రాష్ట్రంలో హ్యామ్ రోడ్లు పూర్తి చేస్తాం : మంత్రి కోమటిరెడ్డి
అసెంబ్లీలో రోడ్లపై విపక్ష సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు బదులిచ్చిన మంత్రి వెంకటరెడ్డి - ఇంకా టెండర్లు కూడా తెరవక ముందే ఆరోపణలు చేయడం సరికాదన్న మంత్రి - గత ప్రభుత్వంలో బిల్లులు చెల్లించలేదని మండిపాటు
Published : March 18, 2026 at 1:16 PM IST
Minister Komati Reddy Venkat Reddy on Ham Roads in Telangana : 2028 జూన్ నాటికి దేశంలో తెలంగాణ మోడల్గా నిలిచేలా హ్యామ్ (హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్) పద్ధతిలో రోడ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామని రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో సుమారు రూ.30 వేల కోట్లతో హ్యామ్ రోడ్ల నిర్మాణం త్వరలో ప్రారంభమవుతుందని తెలిపారు. సుమారు రూ.17 వేల కోట్ల విలువైన రోడ్ల నిర్మాణానికి టెండర్ల ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని చెప్పారు. ఏప్రిల్ 10 నాటికి అగ్రిమెంట్లు పూర్తి చేసి పనులు ప్రారంభించనున్నట్లు వెల్లడించారు. వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి రాష్ట్రంలో హ్యామ్ రోడ్లు పూర్తి చేస్తామన్నారు. రహదారులు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సూచికలన్న మంత్రి వెంకటరెడ్డి, పేదల ఇంటి ముందు రోడ్డు ఉంటేనే నిజమైన డెవలప్మెంట్ అన్నారు.
ప్రారంభమవక ముందే ఆరోపణలు చేయడం తగదు : అసెంబ్లీలో జనగామ నియోజకవర్గంలో రోడ్లపై ఎమ్మెల్యేలు హరీశ్ రావు, సునీతా లక్ష్మారెడ్డి, పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి, మనోహర్ రెడ్డి, పాల్వాయి హరీశ్ బాబు అడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సమాధానం ఇచ్చారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాల మేరకు హ్యామ్ రోడ్ల నిర్మాణం జరగుతుందని, ఇంకా టెండర్లు కూడా తెరవక ముందే బీఆర్ఎస్ సభ్యుడు హరీశ్ రావు ఆరోపణలు మొదలు పెట్టారని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చేసిన పనులకు బిల్లులు చెల్లించకుండా గత ప్రభుత్వ పెద్దలు సుమారు రూ.4,600 కోట్ల బిల్లులు పెండింగులో పెట్టారని మండిపడ్డారు.