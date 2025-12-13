ETV Bharat / state

'ధాన్యం ఎందుకు కొనుగోలు చేయట్లేదు' - అధికారులపై మంత్రి పార్థసారథి ఆగ్రహం

రైతు సేవా కేంద్రాల్లో ధాన్యం కొనుగోలు చేయట్లేదని రైతుల ఆవేదన - ఘటనపై ఫోన్‌లో జిల్లా కలెక్టర్, డీఎంలకు మంత్రి సారథి ఫిర్యాదు

Minister Kolusu Parthasarathy Serious on Officials
Minister Kolusu Parthasarathy Serious on Officials (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Minister Kolusu Parthasarathy Serious on Officials : కృష్ణా జిల్లా రైతు సేవా కేంద్రాల సిబ్బందిపై మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రంగు మారిందనే సాకుతో ధాన్యాన్ని రైతు సేవా కేంద్రాల్లో కొనుగోలు చేయడం లేదని మొవ్వ మండలం కారకంపాడు గ్రామ రైతులు మంత్రికి చెప్పారు. అలాగే ప్రైవేట్‌ వ్యాపారస్తులు రైతుల నుంచి 1200 రూపాయలకే ధాన్యం కొనుగోలు చేసి తరలిస్తున్నారని మంత్రికి వివరించారు.

దీంతో ఆగ్రహించిన మంత్రి ధాన్యం పరీక్షించే మాయిశ్చరైజర్ యంత్రాన్ని తెప్పించి ధాన్యాన్ని పరీక్షించారు. ధాన్యం గింజపై పొరలో రంగు మారినప్పటికీ లోపల బియ్యం నాణ్యత బాగానే ఉందని పరీక్షలో వెల్లడైంది. అటుగా వెళ్లుతున్న ప్రైవేట్ ధాన్యం లారీలను ఆపి మంత్రి వివరాలు సేకరించారు. 1500 రూపాయలకి ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తున్నామని చెబుతున్న ప్రైవేట్ వ్యాపారులు రైతులకు మాత్రం 1200 మాత్రమే చెల్లిస్తున్నట్లు తెలిసింది.

'ధాన్యం ఎందుకు కొనుగోలు చేయట్లేదు' - అధికారులపై మంత్రి పార్థసారథి ఆగ్రహం (ETV)

దీంతో రైతు సేవా కేంద్రాల్లో ధాన్యం ఎందుకు కొనుగోలు చేయడం లేదని, రైతులను ఎందుకు ఇబ్బందులు పెడుతున్నారని మంత్రి అధికారులను ప్రశ్నించారు. రైతు సేవా కేంద్రం అధికారులు, ప్రైవేట్ వ్యాపారస్తులు కుమ్మక్కై రైతులను నష్టపరుస్తున్నారని మంత్రి సారథి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఘటనపై ఫోన్‌లో జిల్లా కలెక్టర్, డీఎంలకు మంత్రి సారథి ఫిర్యాదు చేశారు.

వాట్సప్ ద్వారా ధాన్యం కొనుగోలు : మరోవైపు ప్రభుత్వ ఆదేశాలమేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యావత్తు అధికార యంత్రాంగం ధాన్యం కొనుగోలును ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. అలాగే ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేస్తూ, రైతుల సమయం వృథా కాకుండా వాట్సాప్ ద్వారా సేవలు అందిస్తున్నామని పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ఇప్పటికే తెలిపారు. దీనికి 73373 59375 నెంబర్​ను కేటాయించామని అన్నారు. ధాన్యం అమ్మదలచిన రైతులు ఈ నెంబర్​కు హాయ్ అని సందేశం పంపగానే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ ద్వారా ప్రత్యేక వాయిస్​తో సేవల వినియోగంపై మార్గదర్శకం చేస్తుందని వెల్లడించారు.

రైతు మొదట తన ఆధార్ నెంబర్ నమోదు చేసిన తరువాత తన పేరును ధృవీకరించాల్సి ఉంటుందని, అనంతరం ధాన్యం అమ్మదలచిన కొనుగోలు కేంద్రం పేరును ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుందని మంత్రి వెల్లడించారు. తరువాత ధాన్యం అమ్మదలిచిన తారీఖుకు సంబంధించి 3 ఆప్షన్లు ఇస్తారని దానిలో ఏదో ఒక తేదీని నిర్ణయించుకోవాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు. అనంతరం సమయాన్ని కూడా నిర్ణయించుకోవాలని, ఆ తర్వాత ఎలాంటి రకం ధాన్యం అమ్మదలిచారో ప్రత్యేక ఆప్షన్ ఉంటుందని వివరించారు. అనంతరం వచ్చే సందేశంలో ఎంత మేర ధాన్యం బస్తాల రూపంలో అమ్మదలిచారన్నది అక్కడ నమోదు చేయాల్సి ఉంటుందని మంత్రి నాదెండ్ల తెలిపారు.

4 గంటల్లోనే నగదు జమ : ధాన్యం అమ్మిన 4 గంటల్లోనే రైతులకు నగదు జమ చేస్తున్నట్లు పౌరసరఫరాలశాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. కొనుగోళ్లలో అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. 17 శాతంలోపే తేమ ఉండాలనేది కేంద్రం పెట్టిన నిబంధన అని దాన్ని మాత్రమే అమలు చేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. మిల్లర్లు అక్రమాలకు పాల్పడితే అనుమతులు రద్దు చేస్తామన్నారు.

